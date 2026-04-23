سهم الأسبوع - شنايدر إلكتريك: الركيزة الهادئة لثورة الذكاء الاصطناعي والكهرباء العالمية

غالبًا ما يُصوَّر سباق الذكاء الاصطناعي على أنه منافسةٌ على رقائق أكثر قوة، ونماذج أفضل، ومراكز بيانات أكبر. وفي قلب هذا السرد، تبرز شركاتٌ مثل NVIDIA ومايكروسوفت وألفابت، التي تُشيِّد مباشرةً البنية التحتية الحاسوبية للعصر الجديد.

لكن هذا ليس سوى جانب واحد من القصة. فكل نموذج ذكاء اصطناعي، وكل مجموعة وحدات معالجة رسومية، وكل مركز بيانات، يعتمد في نهاية المطاف على مورد أساسي واحد: الطاقة. فبدون إمداد طاقة مستقر، وأنظمة توزيع، وتبريد، وبنية تحتية للتحكم، حتى أكثر الرقائق تطورًا تصبح عديمة الفائدة.

وهنا يأتي دور شنايدر إلكتريك.

لا تُصمِّم الشركة أشباه الموصلات أو تُطوِّر نماذج الذكاء الاصطناعي، بل تُشيِّد طبقة البنية التحتية المادية والرقمية التي تُمكِّن هذه التقنية من العمل على نطاق صناعي واسع.

لذا، فإن ازدهار الذكاء الاصطناعي بالنسبة لشنايدر لا يُترجم إلى طلب على قوة الحوسبة، بل إلى طلب على الطاقة والأنظمة التي تُوفِّرها وتتحكَّم بها وتُحسِّنها.

لهذا السبب، يمكن اعتبار شنايدر إلكتريك من أهم المستفيدين، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر، من ثورة الذكاء الاصطناعي - شركة لا تتصدر المشهد، بل تُشكّل جوهر البنية التحتية المادية.

ما هي شنايدر إلكتريك؟

لفهم شنايدر إلكتريك بشكل صحيح، من المفيد التفكير فيها ببساطة.

إنها شركة تُساعد في توصيل الطاقة إلى حيث تشتد الحاجة إليها، ثم تُدير كيفية استخدامها.

تتواجد حلولها في المباني والمصانع ومراكز البيانات والبنية التحتية الحضرية. عمليًا، يشمل ذلك كل شيء بدءًا من أنظمة توزيع الكهرباء ومعدات إمداد الطاقة، وصولًا إلى البرامج التي تُراقب وتُدير استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي.

النقطة الأساسية هي أن شنايدر لا تبيع أجهزة منفردة فحسب، بل تجمع بين الأجهزة والبرامج والخدمات في نظام متكامل واحد.

نتيجةً لذلك، لا يشتري العميل منتجًا فحسب، بل حلًا متكاملًا يجعل العمليات أرخص وأكثر كفاءة وموثوقية.

لهذا الأمر دلالات تجارية هامة. فبيع جهاز واحد يُدرّ إيرادات لمرة واحدة، بينما بيع نظام متكامل غالبًا ما يُفضي إلى علاقات طويلة الأمد، وخدمات إضافية، ودخل متكرر مع مرور الوقت.

ببساطة، يمكن تقسيم نموذج شنايدر إلكتريك إلى ثلاثة عناصر: الأجهزة، التي توفر البنية التحتية المادية للطاقة؛ والبرمجيات، التي تتحكم بها وتُحسّنها؛ والخدمات، التي تُعنى بصيانة النظام وتحسينه باستمرار.

هذا المزيج يجعل الشركة ليست مجرد مُورّد للأجهزة، بل شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد في مجال البنية التحتية.

مصادر إيرادات شنايدر إلكتريك

تعمل شنايدر إلكتريك في أربعة أسواق رئيسية.

أولها المباني، بما في ذلك المكاتب والفنادق ومراكز التسوق وغيرها من العقارات التجارية. هنا، تُقدّم الشركة أنظمة تُساعد في إدارة استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة. أما القطاع الثاني، وهو الأسرع نموًا حاليًا، فهو مراكز البيانات والشبكات. وهنا يبرز تأثير الذكاء الاصطناعي بشكلٍ جليّ. فكل مشروع جديد للذكاء الاصطناعي يتطلب بنية تحتية أكثر تطورًا واستهلاكًا للطاقة. أما القطاع الثالث فهو الصناعة. إذ تستثمر شركات التصنيع بشكلٍ متزايد في الأتمتة والتحول الرقمي لتحسين الإنتاجية والكفاءة. أما الرابع فهو البنية التحتية، بما في ذلك أنظمة الطاقة وشبكات النقل ومشاريع التحديث واسعة النطاق.

الأهم من ذلك، أن شنايدر لا تعتمد على قطاع واحد فقط. فكل مجال من هذه المجالات يساهم في النمو ويوفر تنويعًا لأعمالها.

مع ذلك، يتركز الزخم الأقوى اليوم بوضوح في مراكز البيانات، التي تنمو بوتيرة أسرع من باقي قطاعات الشركة، مدفوعةً بشكل مباشر بالذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، توفر القطاعات الأخرى الاستقرار وتقلل الاعتماد على اتجاه كلي واحد.

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات كمحرك رئيسي للنمو

يُعدّ التوسع السريع في استثمارات مراكز البيانات المحرك الأقوى لنمو شنايدر إلكتريك الحالي.

هنا يتحول الذكاء الاصطناعي من مفهوم مجرد إلى بنية تحتية مادية يجب أن تعمل في الواقع.

يتطلب كل نموذج ذكاء اصطناعي، سواء طُوّر من قِبل مايكروسوفت أو أمازون أو جوجل، قدرة حاسوبية هائلة. ويجب توفير هذه القدرة الحاسوبية من خلال مراكز البيانات، التي بدورها تتطلب كهرباء مستقرة وأنظمة تبريد وأدوات لإدارة البنية التحتية.

هذا هو بالضبط مجال عمل شنايدر.

لا تُحقق الشركة أرباحًا من نماذج الذكاء الاصطناعي أو رقائقها، بل تُحققها من خلال حقيقة أن هذه الأنظمة يجب أن تعمل باستمرار وعلى نطاق واسع وفي ظل طلب هائل على الطاقة.

يتطلب كل مركز بيانات جديد منظومة طاقة متكاملة داعمة: أنظمة طاقة احتياطية، وتوزيع الطاقة، وحلول التبريد، وبرمجيات لإدارة البنية التحتية بأكملها.

مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، تزداد كثافة الطاقة داخل مراكز البيانات، مما يحفز الطلب على حلول شنايدر إلكتريك بشكل مباشر.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذا التأثير ليس مؤقتًا، فاستثمارات الذكاء الاصطناعي طويلة الأجل ومتعددة المراحل، ما يعني أن الطلب على بنية الطاقة التحتية يمتد لسنوات عديدة.

وبهذا المعنى، تعمل شنايدر في الطبقة الثانية من سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، فهي لا تنافس في إنشاء النماذج، بل تُمكّن من نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي على نطاق صناعي واسع.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الطلب لا يقتصر على مراكز البيانات الجديدة، إذ يأتي جزء كبير من النمو من تحديثات وتوسعات المرافق القائمة، التي يجب أن تتكيف مع كثافة الحوسبة العالية واستهلاك الطاقة المتزايد.

الأداء المالي

في عام 2025، حققت شنايدر إلكتريك نموًا مستقرًا وأداءً ماليًا عالي الجودة.

تجاوزت الإيرادات 40 مليار يورو، مسجلةً نموًا عضويًا بنسبة 10% تقريبًا على أساس سنوي. يُعدّ هذا إنجازًا هامًا لشركة بهذا الحجم، ما يُشير إلى إمكانية تحقيق النمو رغم نطاقها العالمي.

في الوقت نفسه، تحسّنت الربحية. وحافظت هوامش التشغيل على مستويات عالية، ما يدل على أن الشركة لا تُحقق نموًا في الإيرادات فحسب، بل تُحسّن أيضًا كفاءتها وتُحقق ربحًا أكبر لكل وحدة مبيعات.

كان التدفق النقدي الحر من أبرز الإنجازات، حيث بلغ مستوى قياسياً يقارب 4.6 مليار يورو. ويُعدّ هذا أحد أهم مؤشرات جودة الأعمال، إذ يُظهر أن الأرباح المحاسبية تُترجم إلى سيولة نقدية حقيقية يُمكن إعادة استثمارها أو توزيعها أو استخدامها لتحقيق المزيد من النمو.

كان قطاع إدارة الطاقة، ولا سيما مراكز البيانات، المحرك الرئيسي للأداء. وهنا كان للطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي التأثير الأقوى.

في النصف الأخير من العام، نما قطاع مراكز البيانات بوتيرة أسرع بكثير من باقي قطاعات الشركة، مما يؤكد أن ازدهار الذكاء الاصطناعي ينعكس مباشرةً على النتائج المالية، ليس من خلال الرقائق الإلكترونية، بل من خلال البنية التحتية للطاقة.

جغرافياً، ظلت أمريكا الشمالية المنطقة الأقوى، بنمو بلغ حوالي 15% على أساس سنوي. وهذا أمر بالغ الأهمية، إذ تتركز فيها معظم استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

بشكل عام، تُظهر نتائج عام 2025 صورة متسقة: شنايدر إلكتريك شركة صناعية ضخمة ذات أسس راسخة ومحرك نمو إضافي قوي مدفوع بالبنية التحتية الرقمية.

المخاطر والفرص المستقبلية

على الرغم من أن شنايدر إلكتريك تستفيد حالياً من زخم استثماري قوي في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إلا أن المستقبل ليس أحادي البعد.

أما فيما يتعلق بالمخاطر، فإن أهم عامل هو الطبيعة الدورية لاستثمارات البنية التحتية. يُعدّ بناء مراكز البيانات وتحديث شبكات الكهرباء مشاريع كثيفة رأس المال وتستغرق وقتًا، ما يعني أن أي تأخير، مهما كان بسيطًا، قد يؤثر على نتائج الربع السنوي.

ومن المخاطر الأخرى تركيز النمو الحالي حول مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. فإذا تباطأ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فقد يضعف جزء من زخم هذا النمو.

وتعمل الشركة أيضًا في بيئة شديدة التنافسية، مع وجود شركات رائدة مثل سيمنز وABB. وهذا يعني ضرورة الحفاظ على الريادة التكنولوجية باستمرار.

وفي الوقت نفسه، تُوازن هذه المخاطر بفرص كبيرة.

تركز أوروبا بشكل متزايد على الاستقلال التكنولوجي والطاقي. وهذا يستلزم تطوير مراكز بيانات محلية، ومراكز حوسبة إقليمية، وتحديث البنية التحتية الحيوية. وفي ظل هذا السيناريو، قد ينمو الطلب على أنظمة إدارة الطاقة، والأتمتة، والبنية التحتية الرقمية، ليس فقط من عمالقة التكنولوجيا العالميين، بل أيضًا من برامج الاستثمار الأوروبية الحكومية والخاصة.

وتتمتع شنايدر بموقع متميز في هذه البيئة، إذ تعمل على الصعيدين العالمي والأوروبي بقوة. وهذا يُمكّنها من الاستفادة من الطلب العالمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ومن توجهات السياسات الصناعية الإقليمية.

في الوقت نفسه، لا يقتصر نمو الذكاء الاصطناعي على الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية. بل يأتي الاستثمار المتزايد أيضًا من مراكز البيانات المتوسطة والإقليمية، مما يوسع نطاق السوق الإجمالي.

ومن عوامل الدعم طويلة الأجل الأخرى، الحصة المتنامية للبرمجيات والخدمات في مزيج الإيرادات، مما يُحسّن الاستقرار ويُقلل من التقلبات الدورية.

ونتيجةً لذلك، تقع شنايدر إلكتريك عند ملتقى العديد من الاتجاهات الكبرى: الذكاء الاصطناعي، والكهرباء، والرقمنة، والسعي نحو الاستقلال التكنولوجي في أوروبا.

التقييم

نقدم تقييمًا لشركة شنايدر إلكتريك باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). تجدر الإشارة إلى أن هذا التقييم لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي تفسيره على أنه توصية استثمارية أو تقييم دقيق.

تُعد شنايدر إلكتريك شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الطاقة وتقنيات الأتمتة، مستفيدةً من الاتجاهات الهيكلية طويلة الأجل مثل الرقمنة، والكهرباء، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار المتزايد في مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة. تجمع الشركة بين الأجهزة والبرمجيات والخدمات، مما يُمكّنها من توليد تدفقات نقدية مستقرة وحصة متزايدة من الإيرادات المتكررة.

يستند التقييم إلى سيناريو أساسي للإيرادات والأرباح المتوقعة، مع الأخذ في الاعتبار النمو المستمر في مراكز البيانات والبنية التحتية والأتمتة الصناعية. وتُعتبر الافتراضات المتعلقة بتكلفة رأس المال (المتوسط ​​المرجح لتكلفة رأس المال) والنمو طويل الأجل متحفظة، وتعكس وضعًا تجاريًا مستقرًا ولكنه لا يزال في طور التوسع.

استنادًا إلى سعر السهم الحالي البالغ 270 يورو وتقييم التدفقات النقدية المخصومة البالغ 305 يورو، يُقدّر احتمال الارتفاع بنحو 13%. يشير هذا إلى ارتفاع معتدل ولكنه إيجابي، مما يدعم النظرة إلى شنايدر إلكتريك كشركة عالية الجودة تجمع بين استقرار قطاع صناعي كبير والتعرض لاتجاهات التكنولوجيا الكبرى طويلة الأجل.

تحليل الرسم البياني

بالنظر إلى أداء سعر سهم شنايدر إلكتريك خلال الفترة المُحللة، نلاحظ اتجاهًا صعوديًا واضحًا يظل مستقرًا ومنظمًا جيدًا على الرغم من التصحيحات الدورية.

على المدى الطويل، يتحرك السهم وفق نمط من القمم والقيعان الأعلى، مما يدل على استمرار سيطرة المشترين. كانت التصحيحات التي حدثت خلال هذه الفترة فنية في الغالب ولم تُغير الاتجاه العام للسهم.

يُظهر الرسم البياني أيضًا دعمًا تدريجيًا من المتوسطات المتحركة، التي تصطف بمرور الوقت في تكوين نموذجي للاتجاه الصعودي. غالبًا ما استغل السوق التراجعات نحو هذه المستويات كفرص للدخول، مما عزز الاتجاه.

من منظور أساسي، يتوافق هذا الهيكل مع أداء الشركة. تعمل شنايدر إلكتريك في بيئة تشهد طلبًا متزايدًا على الطاقة والأتمتة وبنية مراكز البيانات، مما يُترجم إلى طلب مستقر وآفاق نمو قوية في الإيرادات.

ومن الأهمية بمكان أن ارتفاع السعر لا ينبع من عامل واحد، بل من عدة اتجاهات متوازية، تشمل تطوير الذكاء الاصطناعي، وتحديث شبكات الطاقة، ورقمنة الصناعة والمباني.

ويعني اجتماع هذه العوامل أن الرسم البياني لا يعكس فقط تحسن معنويات السوق، بل يعكس أيضًا تعزيزًا تدريجيًا لقصة نمو طويلة الأجل.

المصدر: xStation5