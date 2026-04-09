سهم الأسبوع – شركة ASML: المحتكر الصامت وراء الذكاء الاصطناعي

غالباً ما يرتبط سباق الذكاء الاصطناعي بشركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا ومايكروسوفت وألفابت. تصمم هذه الشركات الرقائق، وتطور النماذج، وتبني مراكز البيانات، وتتنافس على الريادة في عصر التكنولوجيا الجديد.

لكن تكمن المشكلة في أن أياً من هذه الشركات لم يكن ليحقق أي تقدم يُذكر لولا شركة أخرى أقل شهرة.

نتحدث هنا عن شركة ASML Holding، التي ظلت بعيدة عن الأضواء في خضم أكبر الثورات التكنولوجية في العقود الأخيرة، ومع ذلك تُشكل ركيزتها الأساسية.

تصنع ASML الآلات التي لا يُمكن بدونها إنتاج أحدث الرقائق. وبدون هذه الرقائق، لما وُجد الذكاء الاصطناعي، ولا مراكز البيانات، ولا الإلكترونيات الحديثة.

علاوة على ذلك، فإن ASML ليست مجرد شركة عادية في السوق.

تحتكر الشركة فعلياً أحدث تقنيات الطباعة الحجرية، وقد تتجاوز تكلفة الآلة الواحدة التي تنتجها 200 مليون يورو، وتحتوي على مئات الآلاف من المكونات.

في عالم أشباه الموصلات، توجد العديد من الشركات المهمة، لكن واحدة فقط لا غنى عنها.

ولهذا السبب، يتساءل المزيد من المستثمرين:

هل تُعدّ ASML أهم شركة في عصر الذكاء الاصطناعي؟

ما هي ASML تحديدًا؟

عندما نتحدث عن سوق أشباه الموصلات، ينصبّ اهتمام المستثمرين عادةً على الشركات التي تصمم أو تصنّع الرقائق. لكن في الواقع، يعتمد هذا النظام البيئي بأكمله على ركيزةٍ أقل وضوحًا.

هذه الركيزة هي ASML Holding.

لا تُصمّم الشركة معالجات ولا تُصنّع دوائر متكاملة. مع ذلك، يُعدّ دورها أساسيًا لأنها تُوفّر التكنولوجيا التي بدونها يستحيل إنتاج الرقائق. تتواجد آلات ASML في مصانع أكبر مُصنّعي أشباه الموصلات، مثل TSMC وإنتل وسامسونج للإلكترونيات.

لفهم أهمية الشركة، يجدر بنا التطرّق إلى عملية إنتاج الرقائق نفسها.

ببساطة، تتضمن هذه العملية إنشاء أنماط بالغة الدقة على سطح رقاقة السيليكون. تُشكّل هذه البنى مليارات الترانزستورات، التي تُحدّد أداء وقدرات الرقائق الحديثة.

تلعب الطباعة الحجرية دورًا حاسمًا في هذه العملية.

تتيح هذه التقنية نقل الأنماط إلى السيليكون باستخدام الضوء. كلما كان طول الموجة أقصر، زادت الدقة، وأصبح بالإمكان تصميم رقائق أكثر تطورًا.

أحدث أشكال هذه التقنية هي الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV). في هذا المجال، تحتلّ ASML مكانة رائدة في السوق.

إلى جانب أنظمة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV)، تُطوّر الشركة أيضًا حلول الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)، المستخدمة في عمليات التصنيع المتقدمة والناضجة على حد سواء. ويُكمّل هذا العرض أنظمة قياس وبرمجيات وقطاع خدمات شامل.

عمليًا، هذا يعني أن ASML لا تُقدّم منتجًا واحدًا فحسب، بل حلولًا متكاملة تُمكّن من إنتاج أشباه الموصلات في كل مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي.

على الرغم من أن عمليات الشركة تبقى غير مرئية للمستخدم النهائي، إلا أنه لولا ASML لما وُجدت أي رقاقة حديثة.

احتكار لا يُمكن لأحد منافسته

في عالم التكنولوجيا، يُستخدم مصطلح "الاحتكار" كثيرًا، ولكن نادرًا ما يكون مُبررًا تمامًا. في أغلب الأحيان، يُشير ببساطة إلى مكانة سوقية قوية أو ميزة تنافسية.

بالنسبة لشركة ASML Holding، فالوضع مختلف.

الشركة هي المُصنّع الوحيد في العالم للآلات التي تستخدم الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV). لا يوجد مُورّد ثانٍ، ولا بديل حقيقي، والأهم من ذلك، لم تظهر أي بوادر لتغيير هذا الوضع لسنوات.

لفهم حجم هذه الميزة، لننظر إلى التكنولوجيا نفسها.

تستخدم تقنية الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى ضوءًا بطول موجي يبلغ 13.5 نانومتر، مما يسمح بتصنيع هياكل على مستوى النانومترات الفردية. يكمن التحدي في أن هذا الضوء لا يتصرف بشكل بديهي، إذ لا يمكن تركيزه بكفاءة باستخدام العدسات التقليدية، لذا يعتمد النظام بأكمله على مرايا فائقة الدقة.

وهذه مجرد البداية.

المصدر: ASML.COM - جهاز من سلسلة TWINSCAN EXE

يتم توليد مصدر ضوء الأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) عن طريق تسليط ليزر عالي الطاقة على قطرات قصدير مجهرية، مما ينتج بلازما تُصدر الطول الموجي المطلوب. يجب التحكم في العملية برمتها بدقة متناهية، إذ أن أدنى انحراف قد يُسبب أخطاءً في إنتاج الرقائق.

المصدر: ASML.COM - جهاز من سلسلة TWINSCAN NXT

النتيجة هي واحدة من أكثر الأجهزة تعقيدًا التي صنعها الإنسان على الإطلاق.

تتكون أنظمة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة (EUV) التي تنتجها ASML من مئات الآلاف من المكونات. وقد جاء تطويرها ثمرةً لعقود من البحث، واستثمارات بمليارات الدولارات، والتعاون مع شركاء متخصصين مثل كارل زايس، المسؤول عن العناصر البصرية الرئيسية.

لماذا يعجز المنافسون عن اللحاق بالركب؟

هناك عدة أسباب.

أولًا، الحاجز التكنولوجي هائل. فإنشاء نظام EUV فعال لا يتطلب رأس مال فحسب، بل يتطلب أيضًا خبرةً فريدةً تراكمت لدى ASML على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

ثانيًا، سلسلة التوريد بأكملها بالغة التعقيد، وتعتمد على علاقات يصعب تكرارها بسرعة. فالعديد من المكونات المستخدمة في أجهزة ASML لا يوجد لها بدائل في السوق.

ثالثًا، العملاء مندمجون بعمق مع تقنية الشركة. فقد قامت أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم، مثل TSMC وسامسونج للإلكترونيات، بتكييف عمليات إنتاجها لتتوافق مع أنظمة ASML، مما يعزز تأثير "الاحتكار".

عمليًا، يعني هذا أن ميزة ASML لا تنبع من التكنولوجيا فحسب، بل من النظام البيئي المتكامل الذي بُني حولها.

لهذا السبب، لا نتحدث عن مركز قوي في السوق، بل عن واحدة من أكثر الاحتكارات حصونةً في الاقتصاد الحديث.

آلة جني الأرباح: التحليل المالي لشركة ASML

تُعدّ ASML شركةً تُحقق نموًا منهجيًا في إيراداتها مع تحسين كفاءتها التشغيلية. ويتزامن نمو المبيعات مع زيادة الربحية، مما يعكس إدارةً ممتازةً للتكاليف وقيمةً عاليةً للمنتجات. وتظل هوامش التشغيل وصافي الربح عند مستوياتٍ جذابةٍ للغاية، ما يعني أن كل يورو مُكتسب يُحقق ربحًا قويًا. وتمنح هذه القدرة على تحقيق هوامش ربح عالية الشركة ميزةً تنافسيةً وتؤكد ريادتها في تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة.

تُظهر الشركة قدرة استثنائية على توليد النقد، على الرغم من الطبيعة الدورية لأعمالها. تعتمد عملياتها على طلبات كبيرة ومعقدة تقنيًا، مما قد يؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل، لكنها تظل قوية جدًا على المدى الطويل. يُشير النمو المنتظم للتدفقات النقدية الحرة إلى ارتفاع الكفاءة التشغيلية والقدرة على تحويل الطلب إلى أرباح حقيقية. حتى مع الإنفاق الاستثماري الكبير، تحافظ ASML على وضع نقدي قوي، مما يمنحها حرية تمويل المزيد من النمو والحفاظ على ريادتها التقنية على منافسيها.

تُعدّ شركة ASML مثالاً يُحتذى به من الناحية المالية. فهي تتمتع بدين صافٍ شبه معدوم، وسيولة عالية، وتُحسن استخدام رأس مالها. ويفوق العائد على رأس المال المُستثمر تكلفته بأضعاف، ما يعني أن الشركة لا تنمو فحسب، بل تُحقق باستمرار قيمة حقيقية للمساهمين. علاوة على ذلك، تُدير الشركة بفعالية مخاطر السوق الدورية، محافظةً على استقرارها حتى في ظل التقلبات الاقتصادية.

في الوقت نفسه، لا تزال قيمتها السوقية متغيرة وحساسة لتوقعات النمو المستقبلي. تشير الانخفاضات الدورية في مضاعفات الربحية إلى أن السوق قد يصحح أحيانًا التفاؤل المفرط، لكن شركة ASML لا تزال تُعتبر رائدةً ذات إمكانات تفوق المتوسط ​​وأساسيات قوية. تجمع الشركة بين النمو وتوليد تدفقات نقدية عالية ووضع مالي متين، مما يُمكّنها من مواصلة الاستثمار في الابتكار والتوسع العالمي.

شركة ASML ليست مجرد شركة رائدة في مجالها، بل تجمع ببراعة بين الكفاءة التشغيلية والربحية والاستقرار المالي. إن قدرتها على خلق قيمة للمساهمين، والحفاظ على ميزتها التنافسية، وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل، تجعلها استثمارًا جذابًا ذا إمكانات لتحقيق نتائج قوية على مدى سنوات عديدة.

نظرة عامة على التقييم

نقدم هنا تقييمًا لشركة ASML Holding باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF). تجدر الإشارة إلى أن هذا التقييم لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية أو تقييمًا دقيقًا.

تُعتبر ASML شركة رائدة في تكنولوجيا أشباه الموصلات، حيث تُقدم حلولًا متطورة لمصنعي الرقائق الإلكترونية حول العالم. تستفيد الشركة من الطلب المتزايد الناتج عن التحول الرقمي، وتطوير الذكاء الاصطناعي، وأتمتة عمليات الإنتاج، مما يُرسي أسسًا متينة لمزيد من النمو.

يستند التقييم إلى سيناريو أساسي لتوقعات الإيرادات والأداء المالي. يضمن متوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح (WACC) رؤية واقعية للوضع، بينما تعكس الافتراضات المتحفظة بشأن القيمة النهائية نهجًا حذرًا تجاه التوقعات المستقبلية.

بالنظر إلى سعر سهم ASML الحالي البالغ 1227 يورو وتقييم التدفقات النقدية المخصومة البالغ 1408.25 يورو، فإن إمكانية تحقيق مكاسب تُقدّر بنحو 15%. يُمثّل هذا فرصة استثمارية جذابة، لا سيما للمستثمرين الواثقين من استمرار توسع الشركة والحفاظ على ريادتها التكنولوجية في صناعة أشباه الموصلات.

نظرة عامة على الرسم البياني

بتحليل الرسم البياني لسعر سهم ASML Holding منذ بداية العام، نلاحظ ارتدادًا واضحًا ومستقرًا، يتماشى مع الاتجاه الصعودي طويل الأجل. يتحرك السهم ضمن قناة صاعدة واسعة، وتكون تحركات السعر التصحيحية قصيرة نسبيًا وبسيطة، مما يُشير إلى ضغط طلب قوي واهتمام كبير من المستثمرين بأسهم الشركة.

من منظور أساسي، يُبرر الاتجاه الصعودي القوي بالطلب المتزايد على تقنية ASML، والكفاءة التشغيلية العالية، وقدرة الشركة على توليد النقد. تُترجم الطلبات القياسية، واستثمارات التطوير، ومكانتها كشركة رائدة في صناعة أشباه الموصلات بشكل مباشر إلى ثقة المستثمرين. يُؤدي الجمع بين الأساسيات المستقرة والمعنويات الإيجابية في السوق إلى ديناميكية نمو مستدامة، تنعكس بوضوح في الرسم البياني للسهم.

المصدر: xStation5