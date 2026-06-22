شراكة مصرية إماراتية لتطوير مشروع سكني باستثمارات 3 مليارات دولار

وقعت شركة ماجد الفطيم الاماراتية اتفاقاً مع شركة ميدار للاﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ العمرانية المصرية، لتطوير نحو 553 فداناً في مدينة «مدى» شرق القاهرة.

من جانبه شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصري، مراسم توقيع الشراكة بين كل من شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدينتي «مستقبل سيتي» و«مدى» بالقاهرة الجديدة، وشركة «ماجد الفطيم».

كما صرح قال أيمن القوصي، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪار للاﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ العمرانية، أن استثمارات المشروع الجديد تبلغ نحو 3.1 مليار دولار، «حيث سيتم تنفيذ المشروع بنظام الشراكة والاقتسام، حيث تحصل ميدار على نحو 30%؜ من الجزء السكني بالمشروع بالإضافة إلى دراسة اقتسام الجزء الترفيهي».

مصيفا، أن شركته تدرس باستمرار فرص النمو في محفظتها العقارية، فالشركة تمتلك حالياً نحو 11000 فدان، منها جميع الأراضي السكنية في مدينة «مستقبل سيتي»، ونسعى للتوسع في محافظ جديدة تشمل الأراضي الساحلية ومناطق شرق القاهرة.

من جانب اخر قال أﺣﻤﺪ ﺟﻼل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻔﻄﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، إنّ المشروع الجديد سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث إن المرحلة الأولى ستكون خلال فترة تتراوح من 4 إلى 5 سنوات لتطوير نحو 200 فدان.

وأضاف إسماعيل، أن استثمارات المجموعة في مصر خلال السنوات الماضية بلغ 2.8 مليار دولار، أسهمت في توفير نحو 224 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مصر.

ويقول اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ماجد الفطيم القابضة ، إن المشروع الجديد سيضاعف استثمارات المجموعة في مصر لتصل إلى نحو 6 مليارات دولار، «فمصر تمثل سوقاً استراتيجية للمجموعة خلال الفترة الحالية حيث تسهم حالياً بنحو 8%؜ من إيرادات المجموعة سنوياً، وتتأثر بشكل دوري نتيجة لسعر الصرف في مصر».

بموجب اتفاقية الشراكة، سيتم تنفيذ مشروع عمراني متكامل داخل مدينة «مدى» بالقاهرة الجديدة على مساحة إجمالية تقارب 553 فدانًا وفق أعلى معايير الجودة العالمية؛ حيث تستهدف خطة العمل ـ في مرحلتها الأولى ـ تطوير 200 فدان خلال أول 4 سنوات من بدء التنفيذ، بما يعكس الرغبة في تسريع وتيرة العمل والانتقال بالمشروع مباشرة إلى حيز التنفيذ الفعلي، والالتزام بجداول التنفيذ المحددة، والتي تتضمن تطوير 300 فدان في المرحلة الثانية من المشروع، بالإضافة إلى مساحة تبلغ نحو 60 فدانًا من الأراضي المخصّصة لإنشاء وجهة متكاملة للتسوق والترفيه، يتم تخصيصها تباعًا وفقا لوتيرة التقدّم في أعمال التطوير ومعدلات الإشغال بالمجتمعات السكنية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المستهدف للمشروع، ما يرفع القيمة التطويرية الاجمالية للمشروع بما يتجاوز 4 مليارات دولار.

كما يضم المخطط الرئيسي للمشروع تنفيذ نحو 6 آلاف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى منطقة أعمال وخدمات متكاملة، ومرافق تجارية وترفيهية، ووحدات فندقية، بما يسهم في إنشاء وجهة حضرية متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة وتوفر بيئة معيشة وعمل متطورة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.