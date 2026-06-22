التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلك في كندا يتصدر المشهد 💡

بدأت المؤشرات الأوروبية صباح اليوم بارتفاع طفيف، متجاهلةً بعض المخاطر الجيوسياسية التي برزت خلال عطلة نهاية الأسبوع. يتداول مؤشر داكس (DE40) عند 25,182 نقطة (+0.07%)، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي (FRA40) بنسبة 0.14% ليصل إلى 8,441 نقطة، بينما ارتفع مؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.22% ليصل إلى 6,325 نقطة. كما حقق مؤشرا فوتسي إم آي بي الإيطالي (ITA40، +0.11%) و إس إم آي السويسري (SUI20، +0.22%) أداءً جيدًا، مما يشير إلى أن المستثمرين ينظرون إلى إعادة فتح مضيق هرمز والاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران كإشارة إيجابية واضحة لمعنويات السوق.

جدول أعمال اليوم

كان النصف الأول من اليوم هادئًا نسبيًا. أهم البيانات:

03:00 - الصين: معدل الإقراض لمدة عام واحد (3.00% - متوافق مع التوقعات والرقم السابق)، معدل الإقراض لمدة خمس سنوات (3.50% - دون تغيير)

09:30 - بولندا: الأجور، على أساس سنوي، مايو (التوقعات 6.0% مقابل 5.4% سابقًا)، مبيعات التجزئة، على أساس سنوي، مايو (التوقعات 5.3% مقابل 2.8% سابقًا)

13:00 - رئيس البنك المركزي الألماني، ناجل، يتحدث

14:30 - كندا: مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو على أساس سنوي (التوقعات 3.0% مقابل 2.8% سابقًا) ومؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري (التوقعات 0.8% مقابل 0.4% سابقًا) - بيانات هامة

14:30 - رئيس البنك المركزي الأوروبي يتحدث

15:00 - عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والر، يتحدث

نتائج الشركات هذا الأسبوع

يركز موسم إعلان الأرباح هذا الأسبوع على عدد من الإعلانات الرئيسية:

الثلاثاء (23 يونيو) - شركة فيديكس (متوسط ​​ربحية السهم: 5.96 مقابل 6.07 في الفترة السابقة؛ الإيرادات: 23.54 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار في الفترة السابقة) - من المقرر إعلان النتائج هذا المساء، وهي ذات أهمية بالغة كمؤشر على حالة الخدمات اللوجستية العالمية؛ كارنيفال (ربحية السهم 0.46 مقابل 0.35)

الأربعاء (24 يونيو) - شركة مايكرون تكنولوجي ⭐ - نتيجة مهمة لقطاع أشباه الموصلات بأكمله (متوسط ​​ربحية السهم 10.81 مقابل 1.91 قبل عام؛ الإيرادات 22.51 مليار دولار مقابل 9.3 مليار دولار) - من المقرر إعلان النتائج هذا المساء.

الخميس (25 يونيو) - مطاعم داردن، سينكس، ماكورميك، أكويتي براندز - جميعها قبل افتتاح السوق.

من المتوقع أن تشهد أسهم مايكرون أكبر قدر من التقلبات يوم الأربعاء، حيث قد يكون لنتائجها تأثير كبير على قطاع أشباه الموصلات بأكمله في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي.