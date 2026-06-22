شركات إقليمية ودولية تعود إلى أجواء الإمارات

تشهد مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة عودة عدد من شركات الطيران الإقليمية والدولية إلى تشغيل رحلاتها نحو الدولة، مع استئناف وتوسيع رحلاتها إلى كل من مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، ضمن جداول تشغيلية جديدة أعلنتها شركات طيران عدة خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أعلنت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها بين إسطنبول وأبوظبي اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، عقب استئناف رحلاتها إلى دبي في 9 يونيو الجاري، إلى جانب خطط لزيادة عدد رحلاتها إلى دبي من 7 رحلات أسبوعياً إلى 14 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 25 يونيو.

كما أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه إل إم" استئناف رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 10 أغسطس المقبل.

وفي الاطار نفسه، من المقرر أن تستأنف شركة طيران روسية رحلاتها بين موسكو ودبي اعتباراً من الأول من يونيو 2026 كما تستأنف الخطوط الجوية الفرنسية عملياتها في مطار دبي اعتباراً من 10 يونيو.

بخصوص آسيا الوسطى، أعلنت شركة "إير أستانا" استئناف الرحلات المنتظمة بين ألماتي ودبي اعتباراً من 20 يونيو، وبين أستانا ودبي اعتباراً من 10 يوليو، مع تعديل مسارات الرحلات لتفادي بعض المسارات الجوية بما يضمن أعلى مستويات السلامة التشغيلية.

يشار من المقرر أن يرتفع عدد الرحلات بين ألماتي ودبي تدريجياً إلى رحلة يومية بحلول 6 يوليو، فيما تبدأ رحلات أستانا – دبي بثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 10 يوليو، قبل أن تصبح يومية اعتباراً من 3 أغسطس.

من جانب أخر رفعت الخطوط الجوية القطرية وتيرة عملياتها على خط الدوحة - دبي إلى 5 رحلات يومياً ابتداءً من 5 يونيو 2026، ضمن خطة توسع تدريجية تشمل زيادة عدد الرحلات خلال فترة الصيف، ليصل إجمالي الرحلات الأسبوعية إلى 35 رحلة.

يأتي هذا التطور في إطار عودة تدريجية لعدد من شركات الطيران الإقليمية والدولية إلى تشغيل رحلاتها نحو دولة الإمارات، عبر إعادة تفعيل خطوط جوية، واستئناف جداول تشغيلية نحو مطاري دبي الدولي وزايد الدولي.