ملخص الصباح: الوضع هش، لكنه لا يزال قائماً. المستثمرون واثقون من أن المحادثات الأمريكية الإيرانية تحرز تقدماً

وول ستريت / العقود الآجلة: ضغط هبوطي طفيف. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.4% (187 نقطة)، مع العلم أن هذه الخسائر بدأت بالتعافي وقت كتابة هذا التقرير. مع ذلك، انتهى الأسبوع الماضي على ارتفاع: ستاندرد آند بورز 500 +1%، وداو جونز +1%، وناسداك +2% (الأسبوع الحادي عشر الرابح من أصل 12 أسبوعًا). وتترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (

PCE

) ومزيدًا من التطورات في المحادثات الأمريكية الإيرانية.