ملخص الصباح: الوضع هش، لكنه لا يزال قائماً. المستثمرون واثقون من أن المحادثات الأمريكية الإيرانية تحرز تقدماً

🌍 الجغرافيا السياسية
- الولايات المتحدة وإيران: تقدم في سويسرا، لكن الوضع لا يزال هشًا. خلال قمة بورغنستوك على بحيرة لوسيرن، أعلن الوسطاء - قطر وباكستان - عن "تقدم مشجع" بعد 18 ساعة من المحادثات. واتفق الطرفان على جدول زمني مدته 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وعلى إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف على الوساطة. ورغم انسحاب الوفد الإيراني، على خلفية تهديدات ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" باستئناف القصف، لم تنقطع المحادثات.
- مضيق هرمز: تصاعدت التوترات ثم هدأت. يوم الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني إعادة إغلاق مضيق هرمز؛ وانخفضت حركة ناقلات النفط إلى 5 سفن فقط (مقارنة بـ 26 سفينة في اليوم السابق). وبعد بيان من الوسطاء، تحسن الوضع، حيث تم إنشاء قناة اتصال مخصصة لضمان عبور حركة الملاحة التجارية بأمان. إيران. أعلن وزير الخارجية عراقجي رفع الحصار، وإعادة فتح موانئ النفط والبتروكيماويات، وإطلاق خطة لإعادة إعمار إيران؛ إلا أن إسرائيل غابت عن البيان الختامي، مما يُثير تساؤلاتٍ واضحة حول استدامة وقف إطلاق النار.
- قطر: انفجار في رأس لفان. وقع انفجارٌ هائل في أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في العالم أثناء تدشينها، ما أسفر عن إصابة 54 شخصًا وفقدان 18 آخرين. ولم تُعلّق قطر للطاقة على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. ويُذكّر هذا الحادث بمدى هشاشة البنية التحتية المادية للطاقة في الخليج.
- الصين: ردٌّ على البنتاغون. أضافت بكين 10 كيانات عسكرية أمريكية إلى قائمة مراقبة الصادرات (بما في ذلك شركتي MP Materials وUSA Rare Earth)، واستبعدت 46 شركة أمريكية من العقود الحكومية، وذلك ردًّا على تحديث البنتاغون لقائمة 1260H (التي أضافت شركات علي بابا وبايدو وبي واي دي). يرى المحللون أن هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، وتهدف إلى الحفاظ على العلاقات الثنائية في أعقاب قمة ترامب وشي.
- المملكة المتحدة: ستارمر في طريقه للرحيل. ذكرت صحيفة الغارديان أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيؤكد رحيله هذا الخريف؛ ويأتي ذلك في ظل فوز آندي بورنهام الساحق في الانتخابات البرلمانية الفرعية. يُعتبر بورنهام المرشح الأوفر حظًا لتولي زعامة الحزب، بينما يسود الغموض في سوق السندات الحكومية بشأن نهجه في الانضباط المالي.
📊 الاقتصاد الكلي
- الاحتياطي الفيدرالي: السوق تتوقع بشكل متزايد رفع سعر الفائدة. بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، والذي اتسم بنهج متشدد، يتوقع السوق الآن بنسبة 75% رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر سبتمبر، وتشديدًا بمقدار 41 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.2276%، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2025.
- القراءة الرئيسية لهذا الأسبوع: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس. من المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر مايو (مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي) إلى 3.4%، وهي نتيجة تفوق التوقعات، ما قد يُسرّع وتيرة رفع أسعار الفائدة. وتشمل بيانات هذا الأسبوع أيضًا: مؤشر أسعار المستهلكين الكندي، ومؤشر مديري المشتريات الأولي لمنطقة اليورو، ومؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو، اليابان.
- الصين: بقي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير للمرة الثالثة عشرة. أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي لمدة عام واحد عند 3.00%، وسعر الفائدة الأساسي لمدة خمس سنوات عند 3.50%، وهو شهر آخر دون تغيير. وحدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند 6.8150 مقابل تقدير 6.7733، ما يشير إلى ضعف متعمد في قيمة اليوان. وتُقلل الصين من واردات النفط (وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز)، وهو ما قد يُؤثر سلبًا على الأسعار على المدى الطويل.
📈 الأسواق - ردود الفعل على الأحداث
- وول ستريت / العقود الآجلة: ضغط هبوطي طفيف. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.4% (187 نقطة)، مع العلم أن هذه الخسائر بدأت بالتعافي وقت كتابة هذا التقرير. مع ذلك، انتهى الأسبوع الماضي على ارتفاع: ستاندرد آند بورز 500 +1%، وداو جونز +1%، وناسداك +2% (الأسبوع الحادي عشر الرابح من أصل 12 أسبوعًا). وتترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ومزيدًا من التطورات في المحادثات الأمريكية الإيرانية.
- سجلت اليابان مستوى قياسيًا جديدًا. قفز مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.95%، متجاوزًا حاجز 72,000 نقطة (قيمة عقود الفروقات لمؤشر نيكاي 225: 72,777). وارتفع مؤشر توبكس بنسبة 1.29%. وقد حفز هذا الارتفاع الارتياح الذي أعقب التقدم المحرز في المحادثات الإيرانية. كوريا الجنوبية: كوسبي +1.22%، كوسداك -0.99%. أستراليا (ASX 200): ارتفاع طفيف. هونغ كونغ (هانغ سينغ): -1.74%؛ البر الرئيسي للصين (CSI 300): +0.28% – ينبع هذا التباين من التوترات الجيوسياسية والمخاطر التنظيمية.
💱 العملات
- يتعرض الين الياباني لضغوط. سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند حوالي 161.66 (ارتفاع بنسبة 0.24% في عقود الفروقات) - ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في عامين؛ وأي انخفاض دون 161.96 سيمهد الطريق لأضعف ين منذ عام 1986. أعلن وزير المالية الياباني كاتاياما استعداده للتدخل "في أي وقت"، لكن السوق لا يزال متشككًا - فالتدخل في ظل سياسة نقدية متشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي سيكون مكلفًا ومحفوفًا بالمخاطر. حذر نائب محافظ بنك اليابان هيمينو من أن تأخير تعديلات السياسة النقدية قد يؤدي إلى تضخم مفرط، لكن رئيس الوزراء تاكايتشي يدعو إلى ضبط النفس.
- سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي محايد. يتداول الزوج عند حوالي 1.1457، بتغير قريب من الصفر (-0.01%). على خريطة العملات، تشمل العملات الأكثر انخفاضًا: الكرونة النرويجية (-0.6%)، والين الياباني (-0.9%)، والكرونة السويدية (-0.4%–0.5%). الراند الجنوب أفريقي هو الأقوى (+0.9% مقابل الين الياباني).
🛢️ المواد الخام
- النفط: تقلبات حادة، مع انخفاض في نهاية الجلسة. خام برنت (عقود فروقات برنت): 78.97 / -1.72%؛ خام غرب تكساس الوسيط (عقود فروقات النفط وخام غرب تكساس الوسيط): 75.25 / -1.66%. في وقت سابق، قفزت أسعار النفط بنسبة 3% بعد أنباء إغلاق مضيق هرمز، قبل أن تتراجع عقب بيان من الوسطاء.
- الذهب والفضة في ارتفاع. عقود فروقات الذهب: 4,185 (+0.73%) - أفاد بنك غولدمان ساكس بوجود طلب هيكلي من البنوك المركزية بلغ 59 طنًا في أبريل وحده. عقود فروقات الفضة: 65.55 (+1.17%). الغاز الطبيعي: 3,316 (+2.41%).
🏢 الشركات
- شركة إس كيه هاينكس تتجاوز سامسونج. ولأول مرة في تاريخها، أصبحت إس كيه هاينكس (000660.KS) الشركة الأعلى قيمة في بورصة سيول، متجاوزةً شركة سامسونج للإلكترونيات. ارتفعت أسهمها بأكثر من 340% هذا العام بفضل هيمنتها على رقائق HBM للذكاء الاصطناعي (عملاؤها: إنفيديا، جوجل). وتدرس الشركة إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، ما قد يوسع قاعدة مستثمريها العالميين.
- شركة تسلا تحت ضغط بشأن سمعتها. قُتلت امرأة في حادث سير في تكساس، حيث انحرفت سيارة تسلا عن مسارها واصطدمت بمبنى، وذلك أثناء استخدامها نظام مساعدة السائق.
العملات الرقمية
- بيتكوين: 64,099 دولارًا أمريكيًا (+0.75%) - ارتفاع طفيف بعد تحسن معنويات السوق عقب التقدم المحرز في المحادثات الإيرانية. لا توجد محفزات محلية واضحة.
🔭 الجلسة الأوروبية - ما يجب ترقبه
- سيوقع ترامب أوامر تنفيذية الساعة 3:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 8:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي - وسيترقب السوق أي تصريحات بشأن إيران.
- الخطابات: محافظ الاحتياطي الفيدرالي والر (الكلمة الافتتاحية)، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد، والمفوض دومبروفسكيس.
- التاريخ: مؤشر ثقة المستهلك في الاتحاد الأوروبي لشهر يونيو، ومؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر مايو (مهم للدولار الكندي وحالة التضخم العالمي).
- أهم مخاطر الأسبوع: قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الخميس - إذا تجاوزت 3.4%، فقد تتسارع التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما يؤثر سلبًا على السندات ويضغط على أسواق الأسهم.
ملخص اليوم: نهاية أسبوع شديد الحماس
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل: EURUSD، النفط، ناسداك (19.06.2026)
🚩 انخفاض سعر الذهب بنسبة 1.5% بعد أن خفضت غولدمان ساكس توقعاتها لسعر المعدن النفيس لعام 2026
ملخص السوق: تقلبات محدودة وقوة للدولار