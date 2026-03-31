شركة أوراكل تُسرح آلاف الموظفين - الذكاء الاصطناعي يحل محل الوظائف 🤖

أعلنت شركة أوراكل (ORCL.US)، إحدى أكبر شركات البرمجيات في العالم، عن جولة جديدة من تسريح العمال طالت آلاف الموظفين. ففي مايو 2025، كان يعمل لدى الشركة حوالي 162 ألف موظف، ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من الشركة، إلا أن السياق وراء هذا القرار واضح تمامًا. فقد استثمرت أوراكل بكثافة لفترة من الزمن في بنية تحتية لمراكز البيانات قادرة على التعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي، ولا بد من تمويل هذه النفقات الرأسمالية المتزايدة.

في سبتمبر الماضي، كشفت الشركة عن عقد مع شركة OpenAI بقيمة تتجاوز 300 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة حادة في التزامات العقود غير المعترف بها بنسبة تصل إلى 359%، لتصل إلى 455 مليار دولار. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت أوراكل أيضًا عن تغييرات في أعلى هرم إدارتها، حيث عينت الرئيسين التنفيذيين المشاركين الجديدين، مايك سيسيليا وكلاي ماجويرك، ليحلا محل الرئيسة التنفيذية السابقة، صفرا كاتز. ومن الواضح أن الشركة تشهد عملية إعادة هيكلة داخلية شاملة، لتكييف هيكلها مع واقع جديد يُتوقع فيه أن يُدرّ الذكاء الاصطناعي جزءًا كبيرًا من إيراداتها.

لكن المفارقة في هذا الوضع برمته لافتة للنظر. إذ تقوم شركة أوراكل بتسريح موظفين لتمويل تقنية تُؤدي تدريجياً إلى إلغاء تلك الوظائف نفسها. وهذه ليست حالة معزولة، بل جزء من اتجاه أوسع في قطاع التكنولوجيا، حيث تتخذ المزيد من الشركات خيارات استراتيجية مماثلة. ويُبدي المستثمرون تفاؤلاً نسبياً حيال هذا التحول، كما يتضح من انتعاش سعر سهم الشركة اليوم بنسبة تقارب 3%. إلا أن السوق، على المدى الطويل، يُقيّم مخاطر المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والغموض الذي يكتنف موعد ترجمة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية إلى تدفقات نقدية حرة مستقبلية. وهذه المسألة تحديداً هي التي تُؤدي إلى انخفاض سعر سهم أوراكل حالياً.

تختبر أسهم الشركة حاليًا الحد الأدنى لمنطقة "القيمة"، وفقًا لحجم التداول منذ بداية عام 2025. ولا يزال الاتجاه الفني هبوطيًا. المصدر: xStation