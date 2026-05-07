شركة ARM Holdings تقترب من قلب ثورة الذكاء الاصطناعي. لم تعد النتائج القوية كافية للسوق

تُظهر نتائج شركة Arm Holdings أن الشركة تمر حاليًا بمرحلة تطور مثيرة للاهتمام. لا تزال ARM لا تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي بنفس القدر الذي استفادت منه شركتا Nvidia أو AMD، لكنها تُعزز مكانتها بشكل متزايد للمرحلة التالية من نمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. مع ذلك، يُسعّر السوق هذا الاحتمال مُسبقًا، مما يرفع بطبيعة الحال التوقعات مع كل إعلان للأرباح.

كان التقرير نفسه قويًا. فقد تجاوزت الشركة توقعات المحللين بشكل طفيف في كل من الإيرادات والأرباح، مع الحفاظ على ربحية عالية جدًا. على الرغم من ذلك، كان رد فعل المستثمرين هادئًا نسبيًا. فبعد ارتفاع أولي، سرعان ما تراجع سعر السهم عن معظم مكاسبه، مما يُشير إلى أن السوق كان ينتظر إشارة أقوى على تسارع نمو الأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

أهم مؤشرات الأداء الفصلية:

الإيرادات: 1.49 مليار دولار أمريكي (+20% مقارنة بالعام الماضي)

ربحية السهم المعدلة: 0.60 دولار أمريكي مقابل 0.58 دولار أمريكي متوقعة

إيرادات الترخيص: 819 مليون دولار أمريكي (+29% مقارنة بالعام الماضي)

إيرادات حقوق الملكية: 671 مليون دولار أمريكي (+11% مقارنة بالعام الماضي)

هامش الربح الإجمالي المعدل: 98.3%

هامش الربح التشغيلي المعدل: 49%

لطالما تمثلت الميزة الرئيسية لشركة ARM في نموذج أعمالها القائم على هندسة المعالجات وترخيص التكنولوجيا لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم. لم تكن الشركة بحاجة إلى استثمار مليارات الدولارات في مرافق التصنيع أو الطاقة الإنتاجية، مما سمح لها بالحفاظ على هوامش ربح عالية للغاية ونموذج أعمال قابل للتوسع بشكل كبير.

لكن اليوم، تعمل ARM على تطوير هذا النموذج تدريجيًا. إذ تقوم الشركة بتطوير معالجاتها الخاصة لبنية الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ما يُعزز مكانتها في سلسلة القيمة. يُمثل هذا تحولًا استراتيجيًا هامًا، حيث تهدف ARM إلى المشاركة ليس فقط في عائدات هندسة المعالجات والترخيص، بل أيضًا في سوق حلول الحوسبة المتكاملة لبنية البيانات الحديثة.

في الوقت نفسه، لا تزال ARM لا تنوي العمل كشركة تصنيع أشباه موصلات تقليدية مثل Intel. يبقى نموذجها أقرب إلى Nvidia: حيث تُصمم ARM الرقائق، بينما يتم الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج لدى شركاء خارجيين مثل TSMC. ومع ذلك، فإن الانتقال إلى تطوير المعالجات داخليًا يُضيف تعقيدًا تشغيليًا أكبر، وتكاليف أعلى، والحاجة إلى بناء سلسلة توريد أكثر شمولًا.

كان هذا أحد أبرز عناصر التقرير. فقد ذكرت شركة ARM أن الطلب على حلولها الجديدة للذكاء الاصطناعي ارتفع من مليار دولار إلى ملياري دولار، إلا أنها حافظت على هدفها السابق للإيرادات البالغ مليار دولار بسبب قيود الإمداد.

يسلط هذا الضوء على ديناميكية رئيسية في سوق الذكاء الاصطناعي اليوم. فالعائق الرئيسي لم يعد الطلب، بل القدرة على زيادة الإمداد بسرعة وتأمين كميات كافية من الرقائق والذاكرة والتغليف والبنية التحتية للاختبار. وأشارت الإدارة إلى أن الشركة تعمل بنشاط على توسيع قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد من العملاء.

في الوقت نفسه، تعزز ARM وجودها في مراكز البيانات. لم تعد بنية الشركة مقتصرة على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة منخفضة الطاقة. فمعالجات ARM قيد التطوير بالفعل من قبل أمازون ومايكروسوفت وجوجل، كما تُستخدم بنيتها في خوادم الذكاء الاصطناعي التي تصنعها Nvidia.

قد يصبح هذا أحد أهم التوجهات طويلة الأجل للشركة. فمع توسع نماذج الذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية كفاءة الطاقة وترشيد التكاليف في مراكز البيانات. تتوافق بنية ARM بشكل طبيعي مع هذه المتطلبات، مما قد يزيد حصتها باستمرار في البنية التحتية للحوسبة الحديثة.

مع ذلك، لا يزال السوق شديد التطلب. يعكس التقييم الحالي لشركة ARM سيناريو نمو طموحًا للغاية، ما يعني أن حتى النتائج الجيدة قد لا تكفي للحفاظ على حماس المستثمرين. اليوم، لا يُقيّم السوق حجم أعمال الشركة الحالي، بل يُقيّم مكانة ARM المحتملة في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية لسنوات قادمة.

على المدى البعيد، تبدو الصورة واعدة للغاية. تمتلك ARM واحدة من أقوى منظومات التكنولوجيا في صناعة أشباه الموصلات، وهوامش ربح عالية للغاية، وبنية تتوافق بشكل متزايد مع احتياجات مراكز البيانات الحديثة. ورغم أنها لم تصل بعد إلى مستوى Nvidia أو AMD في تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي، إلا أن اتجاه التغيير بات واضحًا بشكل متزايد.

المصدر: xStation5