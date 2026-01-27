شركة ASML: هل ستتجاوز الشركة الأوروبية المهيمنة في مجال التكنولوجيا التوقعات مرة أخرى؟

ستعلن شركة ASML الهولندية، أكبر شركة في أوروبا، عن نتائجها قبل جلسة التداول في 28 يناير. وقد أدرك السوق منذ فترة مدى أهمية ASML للاقتصاد العالمي وقطاع التكنولوجيا. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من النمو المذهل في الأداء المالي والقيمة السوقية. ويبقى السؤال مطروحًا: هل لا يزال هناك مجال لمزيد من النمو؟

نجحت ASML في تجاوز توقعات الأرباح لستة أرباع متتالية. فهل ستتمكن من الحفاظ على هذا النجاح؟ توقعات السوق مرتفعة.

تفترض التوقعات المتفق عليها ربحية للسهم الواحد تبلغ حوالي 8.2 دولار أمريكي وإيرادات تتجاوز 11 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا نموًا يزيد عن 50% على أساس ربع سنوي.

مع هذا المستوى العالي من التوقعات، تتزايد المخاطر التي تهدد النتائج ورد فعل السوق. حتى ASML قد تواجه صعوبة في تحقيق هذا النمو القوي خلال هذه الفترة القصيرة، خاصةً وأن قيود المبيعات تحدث بشكل أساسي من جانب العملاء وليس داخل الشركة نفسها. ينبع هذا، من بين عوامل أخرى، من تأخيرات في تنفيذ المشاريع أو عدم كفاية عدد ما يُسمى بـ"غرف التنظيف"، اللازمة لتركيب وتشغيل الآلات.

يُعدّ قطاع "الدقة العالية" أحد القطاعات التي سيراقبها السوق عن كثب، إذ يُمثّل أحدث جيل من آلات الطباعة الحجرية. لا تزال شركة ASML تحتكر هذا القطاع احتكارًا تامًا، وهو أيضًا القطاع الذي يُعلّق عليه السوق أكبر التوقعات.

حتى لو حققت الشركة النتائج المتميزة التي يتوقعها المستثمرون، فقد تكون توقعاتها متحفظة. فالنتائج القوية المقترنة بتوقعات "ضعيفة" قد تُؤدي إلى تراجع قصير الأجل في سعر السهم.

قد يُمثّل سلوك الطلب المرتبط بـ"ثورة الذكاء الاصطناعي" خطرًا كبيرًا على آفاق الشركة على المدى الطويل. مع ذلك، حتى في مثل هذا السيناريو، سيظل أداء ASML المالي قويًا، مما يُرجّح أن السوق لم يُقيّم بعد بشكل كامل فوائد الشركة بدلًا من البدء في استبعاد المخاطر المحتملة.

قد يكون من بين المفاجآت غير المتوقعة في مكالمة الأرباح تحقيق نتائج أو توقعات أقوى من المتوقع، مدفوعةً بزيادة هائلة في الطلب على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

في نهاية المطاف، سيتحدد رد فعل السوق من خلال التفاعل بين النتائج المالية المعلنة والتوقعات المستقبلية.

ASML.NL (D1)

لا يزال الاتجاه الصعودي قوياً، ولا توجد مؤشرات تُذكر على قرب نهايته، على الرغم من أن إمكانية تحقيق مكاسب إضافية تبدو محدودة بشكل متزايد. المصدر: xStation