شركة كاتربيلر تحقق مكاسب بعد إعلان أرباح الربع الرابع 📈 هل يدعم الذكاء الاصطناعي الشركات الصناعية؟

حققت شركة كاتربيلر (CAT.US) أداءً قويًا خلال الربع الأخير من حيث الإيرادات وربحية السهم، إلا أن الرسوم الجمركية برزت بوضوح كأهم المخاطر التي تواجهها مع بداية عام 2026. وتُقدّر الشركة أن إجمالي الأثر السلبي للرسوم الجمركية في عام 2026 قد يصل إلى حوالي 2.6 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بشكل ملحوظ النطاق الذي أعلنته في أكتوبر 2025 (1.6-1.75 مليار دولار سنويًا). كما أصبحت كاتربيلر، وإن بشكل أقل وضوحًا، من المستفيدين من طفرة مراكز البيانات، وبينما لا تزال تُعتبر مؤشرًا كلاسيكيًا للدورة الصناعية العالمية، فإن أعمالها في مجال توليد الطاقة تُساهم في استقرار النتائج حتى في ظل استمرار تعافي قطاع البناء.

نتائج الربع الرابع (المنتهي في 31 ديسمبر 2025)

الإيرادات: 19.1 مليار دولار أمريكي مقابل 16.2 مليار دولار أمريكي في العام الماضي

ربحية السهم المعدلة: 5.16 دولار أمريكي مقابل 5.14 دولار أمريكي في العام الماضي

الربح التشغيلي: 2.66 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 9% (كما هو مُعلن)

أشارت شركة كاتربيلر إلى تكاليف تصنيع غير مواتية بقيمة 1.03 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك في معظمه إلى ارتفاع الرسوم الجمركية. ورغم أن الطلب والأحجام داعمة، إلا أن بيئة التكاليف لا تزال تشكل تحديًا. فما الذي دعم أداء الربع تحديدًا؟

طلب قوي ومستمر على معدات توليد الطاقة/مولدات الطاقة الاحتياطية.

العامل المُحفز المباشر هو التوسع السريع في مراكز البيانات (الذكاء الاصطناعي ← احتياجات أكبر لقدرات الحوسبة ← مليارات الدولارات من الإنفاق على البنية التحتية ← زيادة الطلب على الطاقة الاحتياطية).

كما رفعت الشركة أسعار بعض منتجاتها من المعدات الصناعية، مما ساعد على حماية هوامش الربح وتعويض جزئيًا عن ضعف الأداء في قطاع الإنشاءات التقليدي.

بالنظر إلى المستقبل، تبدو التوقعات لعام 2026 أكثر تفاؤلاً: يتوقع المحللون عودة النمو في قطاع الإنشاءات، مدعومًا بزيادة طلبات الموزعين، واستقرار نشاط الإنشاءات غير السكنية (وإن لم يكن بالضرورة في قطاع الإسكان)، وارتفاع الطلب من أساطيل تأجير المعدات. على المدى القريب، تتسم رؤية وول ستريت لشركة كاتربيلر بمزيج مثير للاهتمام: طلب قوي على المولدات الكهربائية، وقدرة على تحديد الأسعار في مواجهة التعريفات الجمركية، وارتفاع تكاليف التصنيع، وضعف قطاع الإنشاءات. بعد إعلان الأرباح، يتداول السهم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، عند حوالي 660 دولارًا أمريكيًا للسهم.

