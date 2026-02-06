شركة كونغسبيرغ غروبن بعد إعلان الأرباح: الشركة تلحق بركب القطاع

أعلنت شركة كونغسبيرغ غروبن (لا ينبغي الخلط بينها وبين شركة كونغسبيرغ أوتوموتيف)، وهي شركة نرويجية لتصنيع المعدات الدفاعية، عن نتائجها اليوم، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بشكل ملحوظ بنحو 15% في جلسة تداول واحدة. وقد شهدت الشركة المدرجة في بورصة أوسلو ركودًا في قيمتها السوقية لفترة طويلة، على الرغم من المكاسب القوية التي حققها قطاع الدفاع الأوروبي بأكمله مدفوعًا بعمليات إعادة التسلح واسعة النطاق. ومن المحتمل أن تُشير نتائج اليوم إلى نهاية هذا الركود السعري.

وتؤكد نتائج الربع الرابع صحة هذه النتائج:

ارتفعت الإيرادات إلى 16.8 مليار كرونة نرويجية، متجاوزة توقعات السوق، وبلغ الربح التشغيلي 2.46 مليار كرونة نرويجية، متجاوزًا التوقعات بنسبة 5% و22% على التوالي. كما ارتفع هامش الربح التشغيلي من 12.7% إلى 14.7%.

وشهد قطاع "الدفاع والطيران"، وهو النشاط الأساسي للشركة، نموًا في المبيعات بنسبة 44% على أساس سنوي، مع رفع هامش الربح إلى 18.7%.

تتخصص شركة كونغسبيرغ بشكل أساسي في أنظمة الدفاع الجوي ومراقبة المجال الجوي. في ظل التهديد المستمر من الطائرات الروسية المسيّرة، يزداد الطلب على هذه المنتجات أكثر من أي وقت مضى، ويتجلى ذلك في نسبة المبيعات إلى القيمة الدفترية البالغة 2.8. ويأتي جزء كبير من هذه الطلبات الضخمة من بولندا. وقد تم اختيار كونغسبيرغ كإحدى الشركات المتوقع أن تُسلّم نظام "سان" المصمم لحماية المجال الجوي البولندي والحدود الشرقية. تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع حوالي 15 مليار زلوتي بولندي (حوالي 40 مليار كرونة نرويجية)، مع العلم أنه لم يُعرف بعد حصة كونغسبيرغ من هذا المبلغ.

كما شاركت إدارة الشركة عددًا من النقاط المهمة للغاية للمساهمين:

التزمت الشركة بسياسة توزيع أرباح سخية استنادًا إلى أرباح قياسية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم فصل قطاع "الملاحة البحرية" التابع للشركة، والذي يتميز بهوامش ربح أقل.

كما يؤكد ممثلو الشركة أن جهود إعادة التسلح الجارية ستستمر في إفادة كونغسبيرغ ومساهميها.

KOG.NO (D1)

بعد بلوغها أدنى مستوياتها المحلية مع بداية عامي 2025/2026، انتعشت القيمة من مستوى 230، وواصلت ارتفاعها بثبات، مع تسارع ملحوظ في هذا الاتجاه خلال الأسابيع الأخيرة. المصدر: xStation5