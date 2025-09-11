شركة الأسبوع – هيوليت باكارد إنتربرايز (11.09.2025)

تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات والمؤسسات الكبيرة. ومنذ ذلك الحين، رسخت HPE مكانتها كمزود رائد للبنية التحتية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات، حيث تجمع بين حلول الخوادم التقليدية وتقنيات الحوسبة السحابية الحديثة وخدمات إدارة البيانات.

تُعد هيوليت باكارد إنتربرايز اليوم إحدى الشركات الرائدة في سوق تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات العالمية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول تشمل الخوادم وأنظمة التخزين والشبكات، بالإضافة إلى حلول الحوسبة السحابية والخدمات الاستشارية.

مجموعة منتجات هيوليت باكارد إنتربرايز

تُعد مجموعة منتجات هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) عرضًا شاملًا ومتطورًا في مجالات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والحلول السحابية، وخدمات التحول الرقمي. توفر الشركة تقنيات وخدمات تدعم التحول الرقمي للمؤسسات حول العالم، مما يُمكّن من إدارة البيانات والتطبيقات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بكفاءة.

الخوادم ( ProLiant ، Apollo ، Synergy ) - خوادم عالية الأداء لمجموعة من تطبيقات الأعمال، من الشركات الصغيرة إلى مراكز البيانات الكبيرة.

أنظمة التخزين ( Nimble Storage ، Primera ، 3 PAR ) - حلول تخزين بيانات متقدمة توفر وصولاً سريعًا وآمنًا.

الحلول السحابية والهجينة ( GreenLake ، السحابة المتعددة) - منصات تُمكّن من إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات بمرونة.

الشبكات والبنية التحتية ( Aruba Networks ) - حلول شبكات توفر اتصالات سريعة وآمنة وذكية داخل المؤسسات.

برمجيات تكنولوجيا المعلومات - أدوات للأتمتة وإدارة البنية التحتية والأمن السيبراني.

خدمات الاستشارات والدعم الفني - المساعدة في تخطيط وتنفيذ وصيانة حلول تكنولوجيا المعلومات المُصممة خصيصًا لاحتياجات العميل.

حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات - الأجهزة والبرامج التي تدعم معالجة البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

أنظمة الحوسبة الطرفية - بنية تحتية تُمكّن من معالجة البيانات بالقرب من مصدر توليدها، مما يُحسّن من سرعة التحليل وأوقات الاستجابة.

المنافسة ومخاطر السوق

تعمل شركة هيوليت باكارد إنتربرايز في قطاع تكنولوجيا معلومات ديناميكي وتنافسي، مع التركيز على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومراكز البيانات، والخدمات السحابية، وحلول الشبكات. يتميز هذا السوق بالتطور التكنولوجي السريع، والطلب المتزايد على التحول الرقمي، والتركيز القوي على مرونة البنية التحتية وقابلية التوسع.

يشمل المنافسون الرئيسيون لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز كلاً من ديل تكنولوجيز، وسيسكو سيستمز، وآي بي إم، ولينوفو، بالإضافة إلى مزودي خدمات السحابة مثل أمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت أزور، وجوجل كلاود. تتنافس ديل وسيسكو في مجال أجهزة مراكز البيانات والشبكات، بينما تركز آي بي إم على حلول السحابة والذكاء الاصطناعي، بينما تتميز لينوفو بقوة في قطاع الخوادم.

تواجه هيوليت باكارد إنتربرايز خطر وتيرة الابتكار السريعة، الأمر الذي يتطلب استثماراً مستمراً، بالإضافة إلى ضغوط التسعير والاعتماد على عملاء الشركات الكبرى. إضافةً إلى ذلك، تُشكل تحديات سلسلة التوريد العالمية، وتهديدات الأمن السيبراني، واللوائح التنظيمية المتزايدة المتعلقة بحماية البيانات، تحديات إضافية تؤثر على تكاليف الشركة واستقرارها التشغيلي.

منذ عام 2020، ارتفعت أسهم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) بأكثر من 140%، متفوقةً بشكل كبير على أسهم شركة سيسكو (CSCO)، التي ارتفعت بنحو 80% خلال الفترة نفسها. كما حافظت HPE على وتيرة مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي ارتفع بنحو 150%. وهذا يُظهر أن الشركة لم تتفوق على منافس مباشر فحسب، بل حافظت أيضًا على مكانة قوية مقارنةً بالسوق الأوسع. تُبرز هذه النتائج جاذبية HPE كاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وحلول الحوسبة السحابية، مما يُؤكد قدرتها على تحقيق عوائد أعلى مقارنةً بالشركات الكبرى وسوق الأسهم ككل.

نتائج الربع

أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE.US) عن نتائجها للربع الثالث من السنة المالية 2025، والتي فاجأت السوق بشكل إيجابي، مؤكدةً التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها للنمو والتحول بثبات. وارتفعت الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.13 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 8.96 مليار دولار أمريكي. وكان الدافع الرئيسي لهذا النمو هو الاستحواذ على شركة جونيبر نتوركس، مما عزز بشكل كبير قطاع الشبكات في HPE، إلى جانب تزايد طلب العملاء على حلول البنية التحتية المتقدمة وتقنيات الشبكات، بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس (5G) وحلول السحابة الهجينة.

لم يقتصر التحسن على الإيرادات، بل سجلت HPE أيضًا ربحية وهوامش ربح أعلى، بفضل التحكم الفعال في التكاليف والدمج الناجح للأصول المكتسبة حديثًا. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 0.44 دولار أمريكي، متجاوزةً توقعات السوق بنسبة 4.8%، ومحققةً نموًا بنسبة 22% على أساس سنوي. ويشير هذا إلى أن الشركة لا تعمل فقط على زيادة الإيرادات، بل تعمل أيضًا على تحسين الكفاءة التشغيلية، وهو أمر بالغ الأهمية في قطاع التكنولوجيا سريع التطور. المقاييس الرئيسية للربع الثالث من السنة المالية 2025:

الإيرادات: 9.13 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بالتوقعات البالغة 8.96 مليار دولار أمريكي (بزيادة 19% على أساس سنوي)

قطاع الخوادم: ارتفعت الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي، مما يعكس تزايد الطلب على الخوادم المُحسّنة للذكاء الاصطناعي وخوادم الحوسبة الطرفية.

قطاع الشبكات: نموٌّ ملحوظ في الإيرادات بنسبة 54% على أساس سنوي، مدفوعًا بتكامل Juniper Networks والطلب على تقنيات SDN و5 G .

ربحية السهم المعدلة: 0.44 دولار أمريكي، مقارنةً بالتوقعات البالغة 0.42 دولار أمريكي (بزيادة 22% على أساس سنوي)

التدفق النقدي الحر: 790 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى قوة مالية وقدرة على مواصلة الاستثمار.

هوامش التشغيل: حافظت على استقرارها، على الرغم من ارتفاع تكاليف المكونات والخدمات اللوجستية.

يشير تحليل مساهمة قطاعات هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) الفردية في إيرادات الشركة إلى أسس متينة وهيكل أعمال متوازن. ويظل قطاع الخوادم أهم ركيزة للإيرادات، حيث يُحقق حاليًا ما يقارب 54% من إجمالي الدخل. ويعكس الحفاظ على هذه الحصة الكبيرة استقرار هذا القطاع في سوق البنية التحتية للخوادم، وهو أمر بالغ الأهمية في سياق تطوير حلول الحوسبة السحابية والتحول الرقمي للمؤسسات.

يُمثل قطاع السحابة الهجينة، الذي يُمثل حوالي 15-19% من الإيرادات، جزءًا مهمًا من استراتيجية الشركة، ويعكس الطلب المتزايد على دمج البيئات المحلية مع السحابة العامة. وتُبرز المساهمة المستقرة لهذا القطاع الدور المتزايد لنماذج السحابة الهجينة كمصدر رئيسي للإيرادات لشركة HPE.

تتجلى أكبر إمكانات النمو في قطاع الشبكات، الذي زادت حصته إلى حوالي 19% من الإيرادات منذ الاستحواذ على Juniper Networks. وفي ضوء الطلب المتزايد على حلول الشبكات الحديثة والآمنة، أصبح هذا القطاع مجالاً رئيسياً للتطوير مع القدرة على زيادة حصته من إجمالي إيرادات الشركة بشكل كبير.

يوضح الرسم البياني للنتائج المالية الفصلية لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) من الربع الثاني من عام 2022 إلى الربع الثالث من عام 2025 زيادة واضحة ومستدامة في إيرادات الشركة، والتي تسارعت بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2025. ويعود هذا النمو الديناميكي بشكل رئيسي إلى الاستحواذ الناجح على شركة جونيبر نتوركس والتوسع القوي لقطاع الشبكات، الذي أصبح محرك نمو رئيسي لشركة HPE.

يُظهر صافي الربح تقلبات أكبر؛ فبعد انخفاض كبير في الربع الرابع من عام 2022، شهد انتعاشًا قويًا، ليصل إلى مستوى قياسي في الربع الثاني من عام 2025. ومع ذلك، في الربع الثالث من عام 2025، يُلاحظ انخفاض طفيف في صافي الربح، يُعزى إلى ارتفاع تكاليف التكامل.

يظل هامش التشغيل مستقرًا وفي ارتفاع مستمر، حيث يدور حول 6%، مما يعكس فعالية ضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية. وعلى الرغم من تقلبه، فقد وصل هامش الربح الصافي إلى مستوى مرتفع بلغ حوالي 15% في الربع الثاني من عام 2025، مما يُبرز قدرة الشركة المتنامية على تحقيق الأرباح.

بالنظر إلى المستقبل، يشير ارتفاع هوامش التشغيل، إلى جانب النمو المطرد في الإيرادات، إلى أن HPE تسير على الطريق الصحيح للحفاظ على أداء مالي قوي ومستدام. وسيواصل تطوير قطاع الشبكات وزيادة الطلب على البنية التحتية وحلول الحوسبة السحابية تعزيز الزخم الإيجابي للشركة. ومن المتوقع أن يُسهم التكامل الفعال للشركات الجديدة، مثل Juniper Networks، إلى جانب ضبط التكاليف باستمرار، في تحسين الربحية بشكل أكبر.

في حين أن تقلبات صافي الربح على المدى القصير تدعو إلى الحذر، تشير الاتجاهات العامة إلى ارتفاع هوامش الربح واستقرار النمو، مما يوفر أساسًا قويًا لتوقعات مستقبلية متفائلة. ونتيجة لذلك، تتمتع HPE بالقدرة ليس فقط على زيادة إيراداتها، بل أيضًا على تحقيق نتائج مالية أفضل بشكل متزايد، وهو ما يُعدّ خبرًا إيجابيًا للمستثمرين والسوق.

حاليًا، تُقيّم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز في السوق بمضاعفات معتدلة؛ ومع ذلك، هناك اتجاه تصاعدي واضح في مقاييس التقييم الرئيسية، مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) ونسبة القيمة المؤسسية (EV/EBITDA). وتتراوح نسبة السعر إلى الأرباح للأرباع الأربعة القادمة حاليًا بين 10.5 و11، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنةً ببداية العام، عندما كانت حوالي 7-8. وبالمثل، ارتفعت نسبة القيمة المؤسسية (EV/EBITDA) من حوالي 4.5 إلى أكثر من 6.5. قد يشير هذا التغير في المضاعفات إلى تزايد ثقة المستثمرين في استمرار نمو الشركة وتحسن أدائها المالي.

تجدر الإشارة إلى أن كلا المقياسين، نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) ونسبة القيمة المؤسسية (EV/EBITDA)، يتبعان اتجاهًا تصاعديًا بدأ في منتصف عام 2024. ومنذ ذلك الحين، ارتفع تقييم الشركة في السوق بشكل مطرد، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تحسن التوقعات المالية والاهتمام المتزايد بقطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل هيوليت باكارد إنتربرايز على توسيع عملياتها. من ناحية أخرى، قد يشير الارتفاع السريع في المضاعفات إلى أن توقعات المستثمرين تتفوق إلى حد ما على الأساسيات، حيث بدأ السوق في تسعير الأرباح المستقبلية قبل أن تتحقق فعليًا.

توقعات الإيرادات

تواجه شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) حاليًا احتمال نمو ديناميكي، وهو ما ينعكس في توقعات الإيرادات للسنوات القادمة. تدخل الشركة سباق الذكاء الاصطناعي وتركز بشكل متزايد على هذا المجال، مما يُترجم إلى أهمية متزايدة للقطاعات القائمة على الذكاء الاصطناعي. تُكثّف HPE تحقيق الربح من الحلول والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عروض السحابة الهجينة، التي تُصبح محركات نمو رئيسية للشركة.

يُقدّم مخطط توقعات الإيرادات ثلاثة سيناريوهات لتطور الشركة: السيناريو الأساسي، والتوقعات المتفائلة، والتوقعات المُحافظة. في السيناريو الأساسي، تنمو الإيرادات بثبات من حوالي 30 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى حوالي 63 مليار دولار أمريكي في عام 2030، مما يعكس توقعات السوق الواقعية بناءً على الاتجاهات الحالية. في هذا السيناريو، تُوسّع الشركة قطاعات أعمالها الرئيسية بسرعة في السنوات الأولى، مع تباطؤ النمو إلى حد ما في السنوات اللاحقة نظرًا لنضج السوق وتشبعه.

يفترض السيناريو المتفائل نموًا أسرع، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات تُقارب 74 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. يتصور هذا السيناريو تطورًا متواصلًا وديناميكيًا لقطاعات رئيسية، مثل الخوادم وحلول البنية التحتية والشبكات، مما يدفع الشركة نحو مزيد من التوسع.

يتوقع السيناريو المحافظ نموًا أكثر اعتدالًا، مع إيرادات تبلغ حوالي 50 مليار دولار أمريكي في عام 2030. ويفترض هذا السيناريو نهجًا حذرًا، مع مراعاة تحديات السوق المحتملة، وزيادة المنافسة، والتباطؤ المحتمل في تبني التكنولوجيا.

تستثمر HPE في التقنيات المتقدمة وتوسّع حضورها في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو أمر بالغ الأهمية لمزيد من النمو وتحسين النتائج المالية. وهذا يُهيئ الشركة للاستفادة بفعالية من الطلب المتزايد على حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، مما يُمكّنها من تحقيق أهداف نمو طموحة وبناء ميزة تنافسية.

نظرة عامة على التقييم

لنتناول الآن تقييم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم (DCF). تجدر الإشارة إلى أن التقييم التالي هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعتبر نصيحة استثمارية أو سعرًا مستهدفًا دقيقًا للسهم.

تتضمن افتراضاتنا متوسط ​​معدلات نمو سنوية متباينة للإيرادات عبر قطاعات أعمال HPE. يشهد قطاع الخوادم نموًا ديناميكيًا، بدءًا بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 20%، يتباطأ تدريجيًا خلال فترة التوقعات. كما يُلاحظ اتجاه مماثل في قطاع الشبكات، الذي يبدأ أيضًا بمعدل نمو يقارب 20% ثم يتراجع تدريجيًا.

يُظهر قطاع السحابة الهجينة نموًا أكثر استقرارًا، محافظًا على معدل نمو سنوي يتراوح بين 10% و15% تقريبًا طوال فترة التوقعات. أما القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية والاستثمارات المؤسسية، فتنمو بوتيرة أبطأ ولكن بثبات، مع وتيرة نمو معتدلة ثابتة.

تعكس معدلات النمو المفترضة وضع السوق وآفاق تطور كل قطاع. يستفيد قطاعا الخوادم والشبكات من الطلب المتزايد على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وحلول الشبكات التي تُحفّز التحوّل الرقمي، وتكنولوجيا الحوسبة السحابية، وتطوير الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ونظرًا لتزايد المنافسة ونضج السوق، نتوقع تباطؤًا تدريجيًا في نمو هذين القطاعين.

في المقابل، يتمتع قطاع السحابة الهجينة بإمكانيات نمو طويلة الأجل بفضل تزايد اعتماد الحلول الهجينة والبنية التحتية الذكية في المؤسسات. لذلك، نتوقع نموًا مستقرًا ومعتدلًا في هذا القطاع.

يشهد قطاعا الخدمات المالية والاستثمارات المؤسسية، كقطاعين داعمين، نموًا أبطأ، وقد طبقنا معدلات نمو متحفظة وثابتة تعكس تأثيرهما الأقل على إيرادات الشركة.

على الرغم من التباطؤ المتوقع في معدلات النمو لمعظم القطاعات خلال فترة التوقعات، لا يزال زخم الإيرادات قويًا، مما يسمح لشركة HPE بمواصلة نموها المستقر وتعزيز مكانتها في السوق.

كان تحديد متوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) أحد العناصر الرئيسية للتقييم. واستنادًا إلى بيانات السوق الحالية وخصائص قطاع التكنولوجيا، قدّرنا تكلفة حقوق الملكية بحوالي 8%. تحافظ شركة هيوليت باكارد إنتربرايز على مستوى دين معتدل، مما يُنتج عنه نسبة منخفضة نسبيًا من تكلفة الدين في إجمالي متوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح. ويفترض النموذج معدل نمو نهائي قدره 2% للقيمة المتبقية، بينما تستند معايير أخرى إلى متوسط ​​النتائج المالية للسنوات الأخيرة.

بلغ تقييم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) باستخدام التدفقات النقدية المخصومة 61.49 دولارًا أمريكيًا للسهم، وهو أعلى بنسبة تزيد عن 152% من سعر الإغلاق الحالي. يُعد قطاع التكنولوجيا، الذي تعمل فيه HPE - والذي يشمل حلول الحوسبة السحابية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي - أحد أسرع قطاعات السوق نموًا وأكثرها ديناميكية. لذلك، غالبًا ما تتجاوز تقييمات شركات مثل HPE النماذج التقليدية القائمة على البيانات التاريخية، مما يعكس توقعات عالية للنمو والابتكار في المستقبل.

لهذا السبب، على الرغم من أن طريقة التدفقات النقدية المخصومة لا تزال أداة تحليلية قيّمة، فمن المهم أيضًا عند الاستثمار في شركات التكنولوجيا مثل HPE مراعاة عوامل السوق والابتكار وديناميكيات القطاع بشكل عام، والتي قد تُسبب اختلافات كبيرة عن التقييمات الأساسية.

يعتمد التقييم بشكل كبير على افتراضات تتعلق بمعدلات نمو الإيرادات وتكلفة رأس المال. نقدم أدناه مصفوفة سيناريوهات توضح كيف تؤثر التغييرات في هذه المعايير على تقييم الشركة.

المصدر: xStation5

نظرة على المخطط

من منظور التحليل الفني، تُظهر أسهم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) اتجاهًا صعوديًا واضحًا. تُشكل المتوسطات المتحركة EMA 50 (البرتقالي)، وEMA 100 (البنفسجي)، وEMA 200 (الأخضر) تسلسلًا صعوديًا تقليديًا، مما يؤكد قوة هذا الاتجاه. لا يزال السعر أعلى من جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، وتصحيحات الأسعار سطحية نسبيًا ويمتصها المشترون بسرعة.

يؤكد الارتفاع الأخير في السعر الطلب القوي على أسهم HPE، والذي يُرجّح أن يكون مدفوعًا بتوقعات السوق الإيجابية بشأن استمرار نمو الشركة ومكانتها في قطاع حلول الحوسبة السحابية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.