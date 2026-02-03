شركة ميرك: نتائج متباينة، لكن الأدوية الرئيسية لا تزال تدفع النمو

أعلنت شركة ميرك آند كو، عملاق صناعة الأدوية العالمي المعروف بأدوية الأورام واللقاحات، اليوم عن نتائجها للربع الرابع من عام 2025 وتوقعاتها لعام 2026، والتي يمكن وصفها بكلمة واحدة: متباينة. حققت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات الفصلية مدفوعًا بمنتجات رئيسية مثل كيترودا وعلاجات جديدة لأمراض الرئة، لكنها في الوقت نفسه واجهت تحديات كبيرة مع لقاح جارداسيل، مما أثر سلبًا على توقعات العام بأكمله.

بلغت إيرادات الربع الرابع 16.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 16.17 مليار دولار أمريكي. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 2.04 دولار أمريكي، أعلى بقليل من التوقعات البالغة 2.01 دولار أمريكي. أما الأرباح المعدلة للسهم الواحد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) فبلغت 1.19 دولار أمريكي، بانخفاض عن 1.48 دولار أمريكي في العام السابق.

على الرغم من النتائج الفصلية القوية، جاءت توقعات شركة ميرك لعام 2026 مخيبة للآمال إلى حد ما: إذ تتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 65.5 مليار دولار و67 مليار دولار، مع ربحية معدلة للسهم الواحد تتراوح بين 5.00 و5.15 دولار، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 67.5 مليار دولار وربحية للسهم الواحد تبلغ 5.27 دولار. ويُتوقع أن يبلغ هامش الربح الإجمالي حوالي 82%، وهو أعلى بقليل من توقعات السوق البالغة 81.8%.

أهم النتائج المالية للربع الرابع من عام 2025

إجمالي الإيرادات: 16.40 مليار دولار أمريكي (+5% على أساس سنوي، التوقعات: 16.17 مليار دولار أمريكي)

ربحية السهم المعدلة: 2.04 دولار أمريكي (التوقعات: 2.01 دولار أمريكي)

ربحية السهم وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا: 1.19 دولار أمريكي (انخفاضًا من 1.48 دولار أمريكي على أساس سنوي)

كيترودا: 8.37 مليار دولار أمريكي (+6.8% على أساس سنوي، التوقعات: 8.24 مليار دولار أمريكي)

توقعات عام 2026

الإيرادات: 65.5-67 مليار دولار أمريكي (التوقعات: 67.5 مليار دولار أمريكي)

ربحية السهم المعدلة: 5.00-5.15 دولار أمريكي (التوقعات: 5.27)

هامش الربح الإجمالي: 82% (التوقعات: 81.8%)

المنتجات والقطاعات الرئيسية

تُظهر نتائج الربع الرابع صورةً متباينةً لأعمال شركة ميرك:

محركات النمو

كيترودا: ارتفعت المبيعات بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى 8.37 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 8.24 مليار دولار أمريكي.

أدوية جديدة لأمراض الرئة (أوتوفاير/وينريفير): نتائج قوية بعد الاستحواذ على شركة فيرونا فارما.

منتجات أخرى (ريبلوزيل، لينفيما، بريديون، إيسينتريس): المبيعات متوافقة مع التوقعات أو أعلى منها بقليل.

صحة الحيوان: 1.51 مليار دولار أمريكي (+7.7% على أساس سنوي)، قطاع غير دوائي مستقر.

منتجات تحت الضغط:

غارداسيل: انخفضت المبيعات بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 1.03 مليار دولار أمريكي، مع عدم وجود خطط لتسليمات إلى الصين في عام 2026.

لاجيفريو ولينبارزا: المبيعات أقل من التوقعات.

استراتيجية الشركة وآفاق التطوير

فيما يتعلق بالاستراتيجية والتطوير، تواصل شركة ميرك جهودها لتنويع محفظتها الاستثمارية والاستعداد لتغيرات السوق، بما في ذلك انتهاء صلاحية براءة اختراع دواء كيترودا في الولايات المتحدة عام 2028. وتركز الشركة على توسيع محفظتها الاستثمارية بأدوية جديدة لعلاج الأورام وأمراض الرئة والفيروسات، بالإضافة إلى تطوير منتجاتها الحالية. وفي هذا السياق، تستثمر ميرك بكثافة في البحث والتطوير وتوسيع إنتاجها في الولايات المتحدة، حيث تخطط لإنفاق رأسمالي ونفقات بحث وتطوير تتجاوز 70 مليار دولار أمريكي. علاوة على ذلك، توصلت الشركة إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية على الواردات، بموجبه سيتم توريد المنتجات من خلال برنامج "التوصيل المباشر للمرضى" مقابل تأجيل الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنوات.

وتشير توقعات ميرك لعام 2026 إلى نمو معتدل في الإيرادات والأرباح مع الحفاظ على استقرار قطاعات الأعمال الرئيسية. وتُعزز النتائج القوية التي حققها دواء كيترودا والأدوية الجديدة لعلاج أمراض الرئة، إلى جانب استثمارات تطوير المنتجات وتحسين المحفظة الاستثمارية، من مكانة الشركة لمواجهة المنافسة القادمة من الأدوية الجنيسة والحفاظ على حضورها الاستراتيجي في قطاع الأدوية.

الخلاصة