شركة إنفيديا تبهر الأسواق: هل من السابق لأوانه التشكيك في السوق الصاعدة للذكاء الاصطناعي؟

أبدعت شركة إنفيديا مجددًا: حققت أداءً استثنائيًا في الربع الأخير وأصدرت توقعات قوية للغاية. ارتفعت أسهمها بعد نتائج فاقت توقعات وول ستريت، مما يؤكد مجددًا أنه حتى مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 5.5 تريليون دولار، لا تزال الشركة تنمو بوتيرة تضاهي الشركات الناشئة الأصغر حجمًا. لا يمكن تكرار وصف إنفيديا بأنها تُصدر توقعات تبدو "قوية بشكل مبالغ فيه"، ثم تتجاوزها بعد بضعة أشهر وترفع سقف التوقعات مجددًا في التقرير التالي. اللافت للنظر هو أن الشركة دأبت على هذا النهج منذ عام 2023. يبدو أن نتائج إنفيديا وتوقعاتها تُرسل رسالة واضحة: ربما لا يزال من السابق لأوانه التشكيك في السوق الصاعدة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي. بالطبع، لا شيء مستحيل. ولكن لا توجد أيضًا مجموعة شركات بديلة واضحة مؤهلة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي على نطاق مماثل لشركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات الأمريكية. وقد لا تتكرر طفرة تكنولوجية بهذا الحجم إلا مرة واحدة.

ارتفعت الإيرادات بأكثر من 100% على أساس سنوي، وزادت إيرادات مراكز البيانات بوتيرة أسرع، وجاءت التوقعات بتحقيق إيرادات بقيمة 108 مليارات دولار في الربع القادم أعلى بكثير من توقعات السوق. وتشير الإدارة أيضًا إلى أن ازدهار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال مستمرًا: فالتزامات الشراء في ازدياد، وبنية روبين التحتية تدخل حيز التشغيل، وشركاء الحوسبة السحابية يستعدون لتوفير ملايين وحدات معالجة الرسومات الإضافية وجيجاوات من القدرات الجديدة. في الوقت نفسه، لا يخلو المشهد من المخاطر. فالنفقات التشغيلية تتزايد بسرعة، ولا يزال تركيز العملاء مرتفعًا، وستؤثر التزامات الشراء الضخمة بشكل متزايد على رأس المال العامل في الأرباع القادمة. ومع ذلك، يصعب الجزم بأن قصة الذكاء الاصطناعي الأساسية بدأت تتصدع، لأن الطلب على منتجات إنفيديا وتدفقاتها النقدية وربحيتها لا تزال في ازدياد. هذا لا يعني بالضرورة أن سعر السهم سيرتفع بلا هوادة أو أن التقييم الحالي رخيص، لكن النتائج تُظهر مرة أخرى أن السوق لا يدفع مقابل الأحلام فقط.

ارتفع صافي دخل الشركة بنسبة تصل إلى 126% على أساس سنوي، بينما استقر هامش الربح الإجمالي عند 75%، دون تغيير يُذكر مقارنةً بالربع السابق، على الرغم من حجم النمو الهائل، وبزيادة تتراوح بين 2.5 و2.6 نقطة مئوية مقارنةً بالعام الماضي. ويؤكد هذا استمرار قوة مزيج المنتجات وقدرتها التسعيرية الكبيرة، حتى مع وجود منافسة قائمة بالفعل وتزداد وضوحًا تدريجيًا. السؤال الأهم هو إلى متى ستتمكن Nvidia من الحفاظ على هذا المعدل الاستثنائي للنمو قبل أن يبدأ حجم النمو نفسه في التأثير سلبًا عليه. ارتفعت المخزونات من 21.4 مليار دولار إلى 31.6 مليار دولار، بينما زادت الإيرادات من 38.5 مليار دولار إلى 63.1 مليار دولار. إذا بدأ تباطؤ وتيرة توسع الأعمال، فمن المرجح أن تكون هذه من أوائل المجالات التي ستظهر فيها علامات تدهور الجودة. ولكن هل هذا الخطر واضح للعيان أم أنه أمر يدعو المستثمرين للقلق اليوم؟ ليس تمامًا. فقد زادت مبيعات مراكز البيانات بنسبة 117% لتصل إلى 89 مليار دولار، بينما قفزت إيرادات مزودي خدمات الحوسبة السحابية الضخمة بنسبة تقارب 29% مقارنةً بالربع السابق. يؤكد ذلك أن أكبر منصات الحوسبة السحابية لا تزال تعمل بقوة على توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأن شركة Nvidia لا تزال واحدة من أكثر المستفيدين المباشرين من هذه الطموحات.

يبدو التقرير القوي بمثابة متنفس للسوق بعد فترة من الترقب. فقد هيمنت على الأسابيع الأخيرة عناوين الأخبار والتعليقات التي تشير إلى أن زخم انتعاش الذكاء الاصطناعي يتراجع، وأن رؤوس الأموال تتجه بعيدًا عن أشباه الموصلات، ربما بشكل نهائي. لا نعلم ما إذا كان هذا التقرير تحديدًا كافيًا لاستعادة ثقة المستثمرين في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية وإطلاق موجة شراء جديدة. لكن ما نعرفه هو أنه إذا كانت أكبر شركة مدرجة في العالم لا تزال قادرة على تنمية أعمالها بأكثر من 100% سنويًا، فقد يكون من السابق لأوانه إعلان نهاية السوق الصاعدة للتكنولوجيا. لا تزال شركات التكنولوجيا الكبرى تنفق مبالغ طائلة على الذكاء الاصطناعي، ويبدو من التبسيط المفرط القول بأن هذا مدفوع فقط بالجشع أو ضغط المنافسة. قد يكون الأمر ببساطة أن عمالقة التكنولوجيا يدركون ما يفعلونه، وأن تريليونات الدولارات ستستمر في التدفق إلى شركات البنية التحتية التي تدعم دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بأكملها وتوسيع القدرة الحاسوبية العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة. لا شك أن شركة إنفيديا من أبرز الرابحين في هذه العملية، في حين أن نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة البالغة حوالي 24 ضعفًا للأرباح المتوقعة خلال 12 شهرًا لا تبدو مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنةً بمعدل نمو الشركة الحالي. قد تأتي أكبر المخاطر التي تهدد استمرار ازدهار سوق الذكاء الاصطناعي من الدورة الاقتصادية الأوسع، ومع ذلك، حتى في هذا السياق، يصعب إيجاد مؤشرات واضحة على انهيار نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو الطلب. وبهذا المعنى، فقد تجاوزت إنفيديا أزمة مضيق هرمز بأقل قدر من الأضرار الجوهرية، ولا تزال في وضع يؤهلها لتحقيق مستويات قياسية جديدة في سعر سهمها، وذلك بفضل مسار أعمالها الاستثنائي.

سيُحسم رد فعل السوق النهائي خلال جلسة وول ستريت غدًا.

إريك شميد، محلل أسواق مالية، XTB