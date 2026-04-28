شركة نوفارتس تخيب الآمال بأرباحها، مما أدى إلى انخفاض سعر سهمها إلى مستوى دعم رئيسي 💥

أعلنت شركة نوفارتس (NOVN.CH) عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، والتي خيبت آمال المستثمرين والمحللين.

بلغ صافي المبيعات 13.11 مليار دولار أمريكي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1% على أساس سنوي، وهو أقل من متوسط ​​توقعات المحللين البالغ 13.40 مليار دولار أمريكي.

وانخفض الربح التشغيلي الأساسي بنسبة 12% ليصل إلى 4.9 مليار دولار أمريكي، بينما كانت توقعات السوق حوالي 5.1 مليار دولار أمريكي.

ويعود السبب الرئيسي لهذه النتائج الضعيفة إلى انتهاء فترة الحماية الحصرية لبراءات اختراع ثلاثة من أدويتها الرئيسية: دواء القلب Entresto ، الذي انخفضت مبيعاته بنسبة 42% لتصل إلى 1.31 مليار دولار أمريكي؛ ودواء اضطرابات الدم Promacta ، الذي شهد انخفاضاً بنسبة 66%؛ ودواء سرطان الدم Tasigna ، الذي شهد انخفاضاً بنسبة 59%.

يُقدّر إجمالي فجوة الإيرادات الناتجة عن التوسع في إنتاج الأدوية الجنيسة بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي لعام 2026 بأكمله.

على الرغم من البداية الصعبة للعام، إلا أن إدارة الشركة تُحافظ على توقعاتها للعام بأكمله، متوقعةً نموًا طفيفًا في صافي المبيعات وانخفاضًا طفيفًا في الدخل التشغيلي الأساسي. وأكد المدير المالي، موكول ميهتا، أن نتائج الربع الأول كانت متوافقة مع توقعات الشركة الداخلية، ومن المتوقع عودة النمو في النصف الثاني من العام. وتعتمد الشركة على تسارع مبيعات الأدوية الجديدة ذات الأولوية، مثل كيسكالي، وبلوفيكتو، وكيسيمبتا، وسيمبليكس، وليكفيو، مما سيُعوض جزئيًا تراجع مبيعات الأدوية الجنيسة. علاوة على ذلك، أشارت نوفارتس إلى إمكانية رفع توقعاتها للنمو على المديين المتوسط ​​والطويل بمجرد توفر بيانات من عدة تجارب سريرية رئيسية في النصف الثاني من عام 2026. وكانت الشركة قد حدّثت سابقًا هدفها للفترة 2025-2030، متوقعةً نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 5% و6% بالعملات الثابتة.

لا تزال سياسة التسعير التي تنتهجها إدارة ترامب، وتحديدًا آلية "الدولة الأكثر رعاية"، التي تربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأسعارها في الدول الغنية الأخرى، تشكل عامل خطر إضافيًا هامًا. وقد حذر الرئيس التنفيذي، فاس ناراسيمهان، من أن القطاع سيشعر بتأثير هذه السياسة بشكل كامل خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة، وأن تأثيرها يقتصر حاليًا بشكل رئيسي على شريحة برنامج "ميديكيد" التي تمثل ما بين 5 و10% من المبيعات. وقد تفاعلت أسهم شركة نوفارتس مع نتائج الربع الأول بانخفاض يقارب 4%، وهي تتداول الآن دون تغيير يُذكر منذ بداية العام، مما يعكس نهج السوق الحذر تجاه الشركة خلال هذه الفترة من تحول محفظة منتجاتها.

يُظهر الرسم البياني اليومي لأسهم نوفارتس تباطؤًا واضحًا في الاتجاه الصعودي الذي استمر لعدة أشهر، والذي دفع السعر من حوالي 88 فرنكًا سويسريًا إلى ذروة تجاوزت 132 فرنكًا سويسريًا في أوائل عام 2026. وشهدت جلسة التداول اليوم اختراقًا حادًا أسفل منطقة التجميع السابقة، مما أدى إلى انخفاض السعر إلى 111.18 فرنكًا سويسريًا، وهو ما يُمثل كسرًا لعدة خطوط دعم من نمط قناة VWAP الظاهر على الرسم البياني. وتأتي الإشارة الفنية الأهم من مؤشر القوة النسبية (RSI(14))، الذي انخفض إلى 28.63، ودخل منطقة ذروة البيع أسفل 30 - وهو مستوى سبق، تاريخيًا على هذا الرسم البياني، ارتدادًا صعوديًا محتملًا مرتين (مُشارًا إليه بالمستطيلات الأرجوانية في فبراير وأبريل 2025). ويبقى مستوى الدعم الرئيسي هو منطقة الطلب الأفقية حول 97 فرنكًا سويسريًا، والمُحددة بواسطة ملف تعريف الحجم وخط الاتجاه الأسود، حيث تركز نشاط كبير قبل الاختراق في منتصف عام 2025. يقع أقرب مستوى دعم فني حول 108 فرنك سويسري، في حين أن أي ارتداد محتمل سيواجه مقاومة عند مستوى 116 فرنك سويسري، حيث تتقارب نطاقات القناة العليا ومنطقة التجميع الأخيرة.

المصدر: xStation