شركة سوبر مايكرو كمبيوتر: الفائز الهادئ في موسم الأرباح الحالي؟

شركة سوبر مايكرو كمبيوتر تُظهر قوةً في أوقات عدم اليقين



أعلنت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر، الرائدة في مجال توفير الخوادم وأجهزة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يوم الثلاثاء عن نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026، محققةً أداءً فاق التوقعات السابقة بشكل ملحوظ. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 12.68 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف الإيرادات المسجلة في العام الماضي، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 10.43 مليار دولار أمريكي. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 0.69 دولار أمريكي، بينما ارتفع صافي الدخل المعدل بنسبة 26% ليصل إلى 486.5 مليون دولار أمريكي.

وتتوقع الشركة تحقيق صافي مبيعات في الربع الثالث لا يقل عن 12.3 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات السوق البالغة 10.25 مليار دولار أمريكي، مع أرباح معدلة للسهم الواحد لا تقل عن 0.60 دولار أمريكي مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 0.52 دولار أمريكي. وبالنسبة للسنة المالية بأكملها، رفعت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر توقعاتها للإيرادات إلى 40 مليار دولار أمريكي على الأقل من 36 مليار دولار أمريكي، مما يُبرز مكانة الشركة القوية في أسواق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخوادم عالية الأداء.

أهم النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026

الإيرادات: 12.68 مليار دولار أمريكي (5.68 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وتوقعات المحللين 10.43 مليار دولار أمريكي)

ربحية السهم المعدلة: 0.69 دولار أمريكي (0.59 دولار أمريكي في العام السابق، وتوقعات المحللين 0.49 دولار أمريكي)

هامش الربح الإجمالي المعدل: 6.4% (11.9% في العام السابق، وتوقعات المحللين 6.52%)

صافي الدخل: 486.5 مليون دولار أمريكي (+26% على أساس سنوي، وتوقعات المحللين 330 مليون دولار أمريكي)

توقعات الربع الثالث والسنة المالية 2026

إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2026: 12.3 مليار دولار أمريكي

ربحية السهم المعدلة: 0.60 دولار أمريكي

إيرادات السنة المالية 2026: 40 مليار دولار أمريكي على الأقل

تشير توقعات شركة SMCI للربع القادم والسنة المالية الكاملة إلى أن الشركة في وضع جيد لمواصلة النمو الديناميكي في الإيرادات والأرباح، والحفاظ على ريادتها في مجال البنية التحتية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي. أسواق الخوادم عالية الأداء.

ردود فعل السوق وتأثيرها على المستثمرين

أدت النتائج إلى ارتفاع فوري تقريبًا في سعر سهم الشركة، وهو إنجاز جدير بالملاحظة في ظل بيئة السوق الحذرة الحالية. تتسم الأسواق حاليًا بيقظة شديدة، وغالبًا ما تُخفف حدة التوقعات حتى مع النتائج القوية إذا لم تكن استثنائية. لا يزال المستثمرون حساسين لمخاطر المبالغة في تقييم أسهم شركات التكنولوجيا وتزايد ضغوط الإنفاق الرأسمالي في قطاع التكنولوجيا الكبرى. في هذا السياق، تبرز شركة SMCI كنموذج يحتذى به، حيث حققت نتائج وتوقعات لاقت استحسانًا كبيرًا من السوق.

يشير النمو القوي في الإيرادات، وتجاوز توقعات المحللين بشكل واضح، والتوقعات الإيجابية للربع القادم، إلى قدرة الشركة على تحقيق أرباح فعالة من أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها حتى في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وضغوط هوامش الربح. تواجه SMCI تحديات قادمة مثل ضغوط هوامش الربح، واشتداد المنافسة، ومتطلبات تنفيذ عقود الذكاء الاصطناعي، لكن النتائج والتوقعات الحالية تشير إلى أن الشركة لديها القدرة على الحفاظ على النمو والتوسع بشكل أكبر في مجال الحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

أهم النقاط المستخلصة من نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2026 لشركة سوبر مايكرو كمبيوتر

نتائج ربع سنوية قوية: بلغت الإيرادات 12.68 مليار دولار أمريكي (+123% على أساس سنوي)، وبلغ ربح السهم المعدل 0.69 دولار أمريكي، وصافي الدخل المعدل 486.5 مليون دولار أمريكي (+26% على أساس سنوي)، وكلها أعلى بكثير من توقعات المحللين.

تحديثات هامة في التوقعات: من المتوقع أن تصل إيرادات الربع الثالث إلى 12.3 مليار دولار أمريكي على الأقل، وربح السهم المعدل إلى 0.60 دولار أمريكي على الأقل. كما تم رفع توقعات الإيرادات للسنة المالية 2026 بأكملها إلى 40 مليار دولار أمريكي على الأقل.

مكانة الشركة في قطاع الذكاء الاصطناعي: يتيح الطلب القوي على الخوادم عالية الأداء وبنية الذكاء الاصطناعي لشركة سوبر مايكرو كمبيوتر توسيع نطاق عملياتها وتحقيق أرباح من العقود مع كبار العملاء.

رد فعل السوق: أدى الإعلان إلى ارتفاع فوري في سعر السهم، مما يسلط الضوء على مكانة سوبر مايكرو كمبيوتر القوية وثقة المستثمرين في ظل بيئة سوق حذرة وضغوط تقييم شركات التكنولوجيا الكبرى.

الميزة التنافسية: تتميز شركة SMCI بمزيج فريد من نطاق عملياتها الواسع، وإيراداتها المتوقعة، وتوسعها في قطاع الذكاء الاصطناعي ذي الأهمية الاستراتيجية.

التحديات والتوقعات: لا تزال ضغوط هوامش الربح، واشتداد المنافسة، ومتطلبات تنفيذ العقود قائمة، إلا أن النتائج والتوقعات تشير إلى قدرة الشركة على الحفاظ على نمو الإيرادات والأرباح.

