شركة صينية تتحدى سامسونج وإس كيه هاينكس، لكن لا يزال أمامها طريق طويل.

تتصدر العناوين الرئيسية المشهد. فقد ارتقى مصنع YMTC الصيني إلى المركز الثالث عالميًا في شحنات ذاكرة NAND، متجاوزًا بذلك مصنع Kioxia الياباني. وقد ظهرت بالفعل تعليقات تشير إلى أن هيمنة كوريا على سوق الذاكرة باتت مهددة، وأن مستقبل NAND قد يكون للصين. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين احتلال المركز الثالث من حيث حجم الشحنات وبين تشكيل تهديد حقيقي لشركتي سامسونج أو SK hynix.

لقد حققت YMTC بالفعل تقدمًا ملحوظًا. ففي الربع الثاني، استحوذت الشركة الصينية على 14% من شحنات NAND العالمية، مقارنةً بـ 25% لشركة سامسونج و22% لشركتي SK hynix وSolidigm مجتمعتين. تفوقت YMTC على Kioxia من حيث حجم الشحنات، لكنها لا تزال تحتل المركز الخامس فقط من حيث الإيرادات، خلف Micron وKioxia. وهذا تمييز مهم لأنه يُظهر أن الشركة الصينية تبيع حاليًا كمية كبيرة من الذاكرة، لكنها لم تُرسخ بعد مكانة مماثلة في أهم قطاعات السوق.

من المهم أيضًا عدم النظر إلى سوق الذاكرة وكأن جميع الرقائق متساوية. فقد دأبت كبرى الشركات المصنعة منذ فترة طويلة على تحويل جزء من طاقتها الإنتاجية نحو حلول أكثر تطورًا وربحية. وتُعد ذاكرة DRAM وHBM، المستخدمة في مراكز البيانات وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، ذات أهمية خاصة في هذا السياق. يشهد الطلب على هذه المنتجات حاليًا نموًا هائلًا، وتستمر مساهمتها في الأداء المالي لأكبر الشركات المصنعة في الازدياد.

وبالطبع، تبقى ذاكرة NAND سوقًا بالغة الأهمية. تُستخدم هذه الأنواع من الذاكرة في الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، ومحركات الأقراص الصلبة SSD، والعديد من الأجهزة الأخرى. وهذا هو القطاع الذي يمتلك فيه YMTC مجالًا واسعًا لمزيد من النمو، لا سيما إذا تمكنت من زيادة مبيعاتها الدولية. قد تكون شركة Apple عميلًا مهمًا للغاية في هذا المجال، حيث تختبر الشركة منتجات الذاكرة الصينية وتبحث عن سبل لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها. إذا تمكنت YMTC من الوصول إلى حصة أكبر من سلسلة توريد Apple، فقد يُسهم ذلك بشكل كبير في تسريع نمو الشركة.

لكن هذا لا يُغير حقيقة أن صناعة الذاكرة تتطلب استثمارات ضخمة. يكلف بناء مصانع التصنيع مليارات الدولارات، ويتطلب تطوير كل جيل جديد من التكنولوجيا إنفاقًا مستمرًا، ولا يضمن زيادة الإنتاج الحفاظ على هوامش ربح عالية. لذلك، قد تتمكن شركة YMTC من زيادة حصتها في سوق ذاكرة NAND بسرعة، لكن تحويل هذا النمو إلى موقع يُضاهي سامسونج أو إس كيه هاينكس سيكون أكثر صعوبة.

وبالتالي، لا يُمثل موقع YMTC الحالي تهديدًا لهيمنة سامسونج وإس كيه هاينكس. إلا أنه يُظهر أمرًا بالغ الأهمية: قدرة الصين على دخول نخبة سوق ذاكرة NAND العالمية، وتوسيع إنتاجها بسرعة، والاستحواذ تدريجيًا على حصة سوقية من الشركات التي سيطرت على هذا القطاع لسنوات.

يُعد هذا بحد ذاته تطورًا هامًا. وتطمح YMTC إلى تحقيق المزيد، ووفقًا للتقارير، تُخطط للمنافسة على المركز الأول عالميًا بحلول نهاية عام 2027. ومن المتوقع أن يجمع طرحها العام المُخطط له حوالي 5 مليارات دولار لتمويل توسيع الإنتاج والبحث والتطوير.

ومن الجدير بالذكر أيضًا النظر إلى الصورة الأوسع. لم تعد الصين تُحاول ببساطة نسخ التقنيات الغربية. إنها تبني شركاتها ومصانعها وبيئتها التكنولوجية الخاصة. وتُعدّ شركة YMTC من أبرز الأمثلة على هذه العملية. قد لا تزال الصين متأخرة بسنوات عن رواد العالم في بعض التقنيات الأكثر تقدماً، لكن هذه الفجوة لم تعد تشكل عائقاً يعجز بكين عن تجاوزه.

ولهذا السبب تحديداً، يُعدّ صعود YMTC إلى المركز الثالث أكثر أهمية مما قد توحي به نسبة الـ 14% وحدها. فهو لا يُشير بعد إلى نهاية هيمنة سامسونج أو إس كيه هاينكس. ما يُظهره هو قدرة صناعة أشباه الموصلات الصينية على زيادة حجمها باستمرار، والاستحواذ على قطاعات سوقية إضافية، والاستفادة من الموارد الهائلة التي تُوجّهها بكين نحو تطوير التكنولوجيا المحلية.

بالنسبة لسامسونج وإس كيه هاينكس ومايكرون، لا يُعدّ هذا سبباً للذعر حتى الآن. ومع ذلك، فهو مؤشر آخر لا يُمكن تجاهله. إذا حافظت YMTC على وتيرتها الحالية، فقد تكون معركة اليوم على المركز الثالث مجرد بداية لصراع أكبر بكثير للسيطرة على سوق الذاكرة.

المصدر: xStation5