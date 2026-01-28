شركات التكنولوجيا الكبرى تدعم قائمة أفضل 100 شركة أمريكية 📈 مايكروسوفت، وتسلا، وميتا بلاتفورمز تنشر نتائج الربع الرابع!

أعلنت شركات التكنولوجيا الأمريكية نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2025 بعد إغلاق بورصة وول ستريت اليوم. تجاوزت معظم الشركات (باستثناء تسلا) التوقعات في كل من الأرباح والإيرادات، مما دعم مؤشر US100 الذي تعافى من خسائره عقب تصريحات باول. بعد الإعلان عن النتائج، ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز وتسلا بأكثر من 4%، بينما انخفضت أسهم مايكروسوفت بنحو 3%، وارتفعت أسهم آي بي إم بنحو 7%.

المصدر: xStation5

ميتا بلاتفورمز: نتائج الربع الرابع لعام 2025 (META.US؛ ارتفاع بنسبة 4% بعد ساعات التداول)



ربحية السهم: 8.88 دولار أمريكي مقابل 8.19 دولار أمريكي (تقديرية) مقابل 8.02 دولار أمريكي في العام الماضي



الإيرادات: 59.89 مليار دولار أمريكي مقابل 58.42 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



إيرادات الإعلانات: 58.14 مليار دولار أمريكي مقابل 56.79 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



إيرادات مجموعة التطبيقات: 58.94 مليار دولار أمريكي مقابل 57.47 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



الدخل التشغيلي لمجموعة التطبيقات: 30.77 مليار دولار أمريكي مقابل 30.0 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



إجمالي الدخل التشغيلي: 24.75 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.9% على أساس سنوي



إيرادات ريالييتي لابز: 955 مليون دولار أمريكي مقابل 962.7 مليون دولار أمريكي (تقديرية)



خسارة ريالييتي لابز التشغيلية: 6.02 مليار دولار أمريكي مقابل 5.8 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



التزامات الأداء التجارية المتبقية (cRPO): ٦٢٥ مليار دولار



توقعات الإيرادات للربع الأول: ٥٣.٥ مليار دولار - ٥٦.٥ مليار دولار مقابل ٥١.٢٧ مليار دولار (تقديرات) .



توقعات الإنفاق الرأسمالي لعام ٢٠٢٦: ١١٥ مليار دولار - ١٣٥ مليار دولار مقابل ١١٠.٦٢ مليار دولار (تقديرات) .

مايكروسوفت: نتائج الربع الثاني لعام 2026 (MSFT.US؛ انخفاض بنسبة 3% بعد ساعات التداول)



ربحية السهم المعدلة : 4.14 دولار أمريكي مقابل 3.92 دولار أمريكي (تقديرية)



الإيرادات: 81.27 مليار دولار أمريكي مقابل 80.31 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



إيرادات الحوسبة السحابية الذكية: 32.91 مليار دولار أمريكي مقابل 32.39 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



أزور وخدمات الحوسبة السحابية الأخرى (باستثناء أسعار الصرف): +38% مقابل +38% (تقديرية)



إيرادات الإنتاجية وعمليات الأعمال : 34.12 مليار دولار أمريكي مقابل 33.45 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



إيرادات الحوسبة الشخصية: 14.25 مليار دولار أمريكي مقابل 14.33 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



التزامات الأداء المتبقية التجارية (cRPO): 625 مليار دولار أمريكي



مايكروسوفت 365 (تراخيص تجارية): +6 %



الدخل التشغيلي: 38.28 مليار دولار أمريكي مقابل 36.55 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



النفقات الرأسمالية (النفقات الرأسمالية): 29.88 مليار دولار أمريكي مقابل 23.78 مليار دولار أمريكي (تقديرية) .



الإيرادات بالعملة الثابتة: +15% مقابل +14.3% (تقديرية) .

تسلا: نتائج الربع الرابع لعام 2025 (TSLA.US؛ ارتفاع بنسبة 4% بعد إغلاق السوق)



ربحية السهم المعدلة: 0.50 دولار أمريكي مقابل 0.45 دولار أمريكي (تقديرية)

ربحية السهم: 0.24 دولار أمريكي مقابل 0.66 دولار أمريكي في العام الماضي

الإيرادات: 24.90 مليار دولار أمريكي مقابل 25.11 مليار دولار أمريكي (تقديرية)

الدخل التشغيلي: 1.41 مليار دولار أمريكي مقابل 1.32 مليار دولار أمريكي (تقديرية)

هامش الربح الإجمالي: 20.1% مقابل 17.1% (تقديرية)

التدفق النقدي الحر: 1.42 مليار دولار أمريكي مقابل 1.59 مليار دولار أمريكي (تقديرية)

آي بي إم: نتائج الربع الرابع من عام 2025 (IBM.US؛ ارتفاع بنسبة 7% بعد إغلاق السوق)



ربحية السهم التشغيلية : 4.52 دولار أمريكي مقابل 4.28 دولار أمريكي (تقديرية)



الإيرادات: 19.69 مليار دولار أمريكي مقابل 19.21 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



إيرادات البرمجيات: 9.03 مليار دولار أمريكي مقابل 8.82 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



إيرادات الاستشارات: 5.35 مليار دولار أمريكي مقابل 5.38 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



التدفق النقدي الحر: 7.55 مليار دولار أمريكي مقابل 6.85 مليار دولار أمريكي (تقديرية)



توقعات الإيرادات للسنة المالية (بسعر صرف ثابت): أعلى من 5% مقابل 4.12% (تقديرية)



توقعات التدفق النقدي الحر للسنة المالية: من المتوقع أن يرتفع بنحو مليار دولار أمريكي على أساس سنوي

