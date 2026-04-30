🗽 شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي حققت أعلى هامش ربح صافٍ منذ عام 2009 - بيانات فاكت سيت

لا تزال هوامش ربح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قوية بشكل ملحوظ رغم المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط. ووفقًا لبيانات فاكت سيت، بلغ متوسط ​​هامش الربح الصافي للشركات الأمريكية في الربع الأول من عام 2026 نسبة 13.4%، وهو أعلى مستوى له منذ بدء تتبع هذه البيانات في عام 2009. حاليًا، تُشير 5 قطاعات من أصل 11 قطاعًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى نمو في هوامش الربح على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، بينما تتجاوز 6 قطاعات متوسط ​​هوامش الربح خلال السنوات الخمس الماضية.

ولا يزال قطاع التكنولوجيا هو الرائد بلا منازع، حيث سجل هوامش ربح بلغت 29.1% مقابل 25.4% على أساس سنوي، مما يُواصل دعم ربحية المؤشر بشكل عام.

خدمات الاتصالات تحت ضغط: انخفضت هوامش الربح إلى 14.1% من 16.0% قبل عام.

الطاقة متأخرة رغم ارتفاع الأسعار: سجل القطاع هوامش ربح بلغت 6.6%، وهو أقل بكثير من متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية البالغ 9.6%، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والطاقة بشكل عام.

التحسن ربع السنوي ليس شاملاً: ارتفعت هوامش الربح في خمسة قطاعات، بقيادة قطاع المرافق (15.1% مقابل 12.1% في الربع الرابع من عام 2025)، لكنها انخفضت في ستة قطاعات، لا سيما في قطاعي الطاقة والصناعات. في قطاع الصناعات، انخفضت هوامش الربح إلى 11.1% من 12.3% قبل عام.

مؤشر 500 الأمريكي (H1)

بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر 500 الأمريكي، يحاول العقد الثبات فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم على الإطار الزمني للساعة، حيث يمثل مستوى 7140 منطقة دعم رئيسية. والجدير بالذكر أن وول ستريت لا تزال تتوقع مزيدًا من التحسن. تشير التوقعات المتفق عليها لهوامش الربح الصافية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 14.1% في الربع الثاني، و14.6% في الربع الثالث، و14.6% في الربع الرابع من عام 2026. وتبدو هذه الافتراضات متفائلة نسبياً بالنظر إلى الإشارات المتباينة القادمة من قوة المستهلك الأمريكي.