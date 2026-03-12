شركة تشب ستؤمن السفن التي تعبر مضيق هرمز 🗽 ماذا يعني ذلك للشركة؟

وفي نتائجها لعام 2025، سجلت تشب إيرادات قياسية من اكتتابات التأمين على الممتلكات والمسؤولية بلغت 6.53 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.6% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، سجلت الشركة نسبة خسائر مجمعة بلغت 85.7%، مما يعكس ربحية اكتتاب قوية للغاية.

صرح إيفان غرينبيرغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشب ( CB.US )، بأن الشركة تفخر بقيادة هذا البرنامج بالشراكة مع الحكومة الأمريكية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، مؤكدًا على الدور الحيوي للتجارة المارة عبر مضيق هرمز في الاقتصاد العالمي، وأن توفير الحماية التأمينية للسفن أمرٌ أساسي لاستعادة تدفقات التجارة.

ويشير المحللون إلى أن استعادة تدفقات التجارة المستقرة ستتطلب على الأرجح حماية عسكرية لممرات الشحن، وآليات تأمين تُخفف المخاطر المالية على مالكي السفن وشركات الخدمات اللوجستية.

وقد لوّحت إدارة دونالد ترامب بإمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية إذا حاولت إيران منع الشحنات من المرور عبر المضيق. وفي حال استمرار النزاع لفترة طويلة، قد تقوم البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط العابرة للمضيق.

لا يزال مضيق هرمز نقطة اختناق حيوية في سوق النفط العالمي، حيث يربط الخليج العربي ببحر العرب، ويُعدّ الطريق البحري الرئيسي لتصدير موارد الطاقة من المنطقة.

وفي الأيام الأخيرة، وقعت حوادث أمنية جديدة. بحسب عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرضت ثلاث سفن قبالة سواحل إيران لهجمات بقذائف، مما يؤكد استمرار ارتفاع المخاطر التشغيلية لشركات الشحن.

تهدف هذه المبادرة إلى الحد من شلل الملاحة الإقليمية. في الظروف العادية، يمر عبر مضيق هرمز يوميًا حوالي 15 مليون برميل من النفط الخام، ونحو 5 ملايين برميل من المنتجات البترولية المكررة. إلا أنه منذ اندلاع النزاع، انخفضت حركة ناقلات النفط بشكل ملحوظ بسبب خطر الهجمات.

يغطي برنامج التأمين هياكل السفن، والآلات، والبضائع المنقولة، بالإضافة إلى الأضرار البيئية، مثل تكاليف تنظيف التسربات النفطية المحتملة. ستوفر تشب تأمينًا مباشرًا لمالكي السفن، وستنسق المعلومات المتعلقة بالسفن والبضائع التي تعبر المنطقة.

تم اختيار شركة تشب (CB.US)، عملاق التأمين الأمريكي، لتكون شركة التأمين الرئيسية في برنامج تدعمه مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، ويهدف إلى إعادة تنشيط الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز في ظل المخاطر المتزايدة المرتبطة بالحرب مع إيران. يتضمن البرنامج آلية إعادة تأمين تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار أمريكي، مصممة لتغطية الأضرار المحتملة الناجمة عن الحرب.

لماذا قد يمثل هذا فرصة استثمارية؟

ارتفاع أقساط التأمين: خلال الحروب، قد ترتفع أقساط تأمين مخاطر الحرب لناقلات النفط عدة أضعاف أو أكثر.

حجم سوق كبير: يمر حوالي 20 مليون برميل من النفط ومشتقاته يوميًا عبر مضيق هرمز، مما يخلق سوقًا محتملة ضخمة للتغطية التأمينية.

مكانة شركة التأمين الرئيسية: تصبح شركة تشب اللاعب الرئيسي في البرنامج، مما يعزز مكانتها في سوق التأمين البحري والطاقة العالمي.

العلاقة مع الحكومة الأمريكية: قد يؤدي التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية ( DFC ) إلى عقود إضافية مرتبطة بمشاريع البنية التحتية والطاقة.

لماذا قد لا يُترجم ذلك إلى أرباح ضخمة على المدى القصير؟

إعادة التأمين المدعومة من الدولة: توفر مؤسسة تمويل التنمية الدولية ( DFC ) تغطية تصل إلى 20 مليار دولار، مما يعني أن جزءًا من المخاطر وهوامش الربح يخضع للتنظيم ولا يمكن زيادته ببساطة.

مخاطر الكوارث العالية: على سبيل المثال، قد يؤدي غرق ناقلة نفط عملاقة ( VLCC ) إلى خسائر بمليارات الدولارات (في الشحنة، والسفينة، والأضرار البيئية).

تقاسم المخاطر: عادةً ما توزع شركات التأمين المخاطر من خلال تحالفات، ما يعني أن شركة تشب لن تتحمل كامل المخاطر بمفردها.

في نهاية المطاف، قد لا تكمن القيمة الأكبر في الربح الفوري فحسب، بل في الهيمنة المحتملة على المدى الطويل في سوق تأمين الشحن البحري ضد مخاطر الحرب، والوصول إلى بيانات تدفقات تجارة النفط العالمية، وتعزيز سمعتها كشركة تأمين للبنية التحتية الاستراتيجية.

سهم تشب (D1)

لم تشهد أسهم تشب ارتفاعًا بعد الإعلان عن العقد الحكومي. قد يشعر المستثمرون بالقلق من أن الشركة تتحمل مخاطر يصعب تحقيق عائد مادي منها. من ناحية أخرى، قد يُثبت العقد على المدى الطويل فائدته الكبيرة للشركة، لا سيما إذا لم يقع أي حادث كارثي يتعلق بالسفن المؤمن عليها لدى تشب.

المصدر: xStation5