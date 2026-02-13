شركة آي بي إم تخالف التيار: ثلاثة أضعاف عدد الموظفين المبتدئين

في الأشهر الأخيرة، تصدّرت عناوين الأخبار تقارير متتالية ومتزايدة التشاؤم من سوق العمل، لا سيما بالنسبة للأفراد الذين بدأوا مسيرتهم المهنية حديثًا أو العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 250 ألف شخص في الولايات المتحدة فقدوا وظائفهم في عام 2025 وحده، وذلك في إطار جهود ترشيد تكاليف التوظيف. وفي هذا السياق، يبرز إعلان شركة IBM بشكلٍ لافت.

على الرغم من تاريخها الممتد لأكثر من 120 عامًا، لا تزال الشركة لاعبًا رئيسيًا في السوق. في الواقع، تُعتبر IBM مسؤولة عن تأسيس صناعة تكنولوجيا المعلومات، وإذا تتبعنا تاريخ أي حل يُستخدم اليوم في الحوسبة ومعالجة البيانات، فسنجد اسم IBM في نهاية المطاف.

لطالما اتسمت استراتيجية IBM بالواقعية والمنهجية والتركيز على النتائج. وتُطبّق الشركة هذا النهج العملي في مجال الذكاء الاصطناعي. ينتقد البعض IBM لتحفظها، بينما يُشيد آخرون بحذرها. ويتجلى هذا الحذر في إعلانها الجديد بشأن سياسة التوظيف.

في حديث صريح حول سياسة التوظيف في قطاع التكنولوجيا خلال مؤتمر في نيويورك، صرّحت نيكل لامورو، رئيسة قسم الموارد البشرية في شركة IBM، قائلةً: "نعم، إنها جميع تلك الوظائف التي قيل لنا إن الذكاء الاصطناعي سيحل محلها".

ويؤكد ممثلو الشركة أن الطلب على وظائف المبتدئين لا يتلاشى، بل إن طبيعتها فقط هي التي تحتاج إلى التغيير.

وتسير IBM عكس التيار السائد. ومن المتوقع أن يزداد التوظيف "بشكل عام"، على الرغم من امتناع الممثلين عن تقديم أرقام محددة. والجدير بالذكر أن السياسة المذكورة أعلاه ليست استمرارًا لاتجاه سائد، بل هي انعكاس له.

ووفقًا لبيانات Makrotrends، دأبت الشركة على تقليص عدد موظفيها لسنوات، وكان آخر عام شهد نموًا "إيجابيًا" هو عام 2019. وفي عام 2023 وحده، أفادت التقارير أن IBM كانت ستستغني عن أكثر من 10% من قوتها العاملة، لتستقبل عام 2026 بقوة عاملة تُقارب 290 ألف موظف.



من سياق تصريحات ممثلي الشركة، يُمكن التكهن بأن صُنّاع القرار فيها قد تكبّدوا خسائر فادحة جرّاء محاولات تطبيق الذكاء الاصطناعي بتفاؤل مفرط ضمن عملياتها، وأنّ المشاكل الناجمة عن ذلك ستُعالج من خلال زيادة التوظيف.

لقد نجت الشركة من حربين عالميتين وعدة أزمات اقتصادية كبرى. في المقابل، من المرجّح أن يُواجه مُعظم مُنافسي IBM صعوبة في الصمود حتى لبضعة فصول من ارتفاع أسعار الفائدة.

IBM.US (D1)

شهدت الشركة انخفاضًا حادًا في سعر سهمها رغم استقراره مؤخرًا قرب مستويات قياسية. لا يزال هيكل المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) يشير إلى اتجاه صعودي، لكن العودة فوق مستوى فيبوناتشي 61.8 أمرٌ أساسي لتحفيز الطلب.

