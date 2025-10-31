سكوت بيسنت يلخص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين🗽ما الذي سيتغير؟

لخص وزير الخزانة الأمريكي بيسنت اليوم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بكين. وفي تصريحاته لصحيفة فاينانشيال تايمز، قال: "ستوقع الولايات المتحدة والصين الاتفاق في الأسبوع المقبل، وهما واثقتان من أنه سيصمد (...). لقد تم التوصل إلى اتفاق - مع ثبات العوامل الأخرى - حققنا توازنًا يمكن للجانبين العمل في إطاره خلال الأشهر الـ 12 المقبلة".
- لقد وصل القادة الأمريكيون والصينيون إلى حالة من التوازن، لكن بيسنت حذر من أن الصين لن تتمكن بعد الآن من استخدام المعادن الأساسية كأداة للإكراه. وأضاف أن الصين ارتكبت خطأً فادحًا باتخاذها إجراءات بشأن المعادن النادرة.
- وبموجب الاتفاق الذي مدته عام واحد، وافقت الصين على تأجيل تطبيق لوائحها المتعلقة بالمعادن النادرة وشراء كميات كبيرة من فول الصويا الأمريكي.
- كما أشار بيسنت إلى أن جميع المسائل المتعلقة بالتصاريح قد حُلت، وأنه من المتوقع الانتهاء من الصفقة قريبًا جدًا.
- كجزء من الاتفاقية، ستسمح الصين للمستثمرين الأمريكيين بالسيطرة على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.
"الصفقة التجارية" مُبرمة (حتى الآن)
استمر الاجتماع بين دونالد ترامب وشي جين بينغ ساعة و40 دقيقة - أي أقصر من المدة المخطط لها (3-4 ساعات) - حيث كان شي في عجلة من أمره لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC). أعلن ترامب عن زيارة محتملة للصين في أبريل 2026، وقيّم المحادثات بـ "12 من 10". السؤال هو: ما الذي نعرفه حقًا؟
- وافقت الصين على تأجيل قيود تصدير المعادن النادرة التي أُعلن عنها في 9 أكتوبر لمدة عام واحد، ويتوقع ترامب تجديد الهدنة سنويًا. ومع ذلك، لا تزال ضوابط التصدير الصينية السابقة من أبريل - والتي تشمل الساماريوم والجادولينيوم والتيربيوم والديسبروسيوم - سارية.
- ستستأنف بكين استيراد فول الصويا الأمريكي، واتفق الجانبان على تعليق رسوم الموانئ المتبادلة. ستبدأ الصين أيضًا بشراء الطاقة الأمريكية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال المحتمل من احتياطيات ألاسكا البالغة 44 مليار دولار. في المقابل، أبدت الولايات المتحدة استعدادها لزيادة صادراتها من النفط والغاز.
- مقابل تنازلات الصين وتعهدها بمكافحة الاتجار بالمواد الأفيونية، خفّض ترامب الرسوم الجمركية على الفنتانيل من 20% إلى 10%، مما أدى إلى انخفاض معدل الرسوم الجمركية الإجمالي على الصين من 57% إلى 47% - وهو معدل لا يزال أعلى من المعدلات المطبقة على الهند والبرازيل. كما ستؤجل واشنطن توسيع قائمة القيود التجارية المفروضة على الشركات الصينية لمدة عام واحد.
- تجنب الجانبان قضايا حساسة مثل تايوان والنفط الروسي، وركزا بدلاً من ذلك على الحرب في أوكرانيا - متفقين على أن المزيد من التصعيد سيضر بالجانبين وأن خفض التصعيد هو الهدف، لا سيما في ظل ضيق الوقت المتاح.
- يمثل هذا التحسن في العلاقات مرحلة مبكرة في تنافس طويل الأمد. ومن المثير للاهتمام أن مؤسسة راند خلصت مؤخرًا إلى أن "الانتصار على الصين لم يعد ممكنًا" وأن على الولايات المتحدة أن تسعى إلى التعايش السلمي. إذا بدأ أيٌّ من الجانبين يشعر بالقوة، فقد تطفو التوترات على السطح من جديد. في الوقت الحالي، يُرجَّح أن الأسواق قد اكتسبت هدوءًا لمدة تتراوح بين 10 و12 شهرًا، مع أنه لا يُستبعد تجدد التصعيد. كما أكدت الولايات المتحدة أن تكنولوجيا بلاكويل للذكاء الاصطناعي لا تزال محظورة على الصين.
عاجل: مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة أعلى قليلاً من التوقعات 🇬🇧 📈
عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من الدول الأوروبية جاءت متوافقة مع التوقعات 🔎
التقويم الاقتصادي: مؤشر مديري المشتريات، ومؤشر ISM، ومؤشر ADP هذا الأسبوع 📄
عاجل: التضخم السويسري يتباطأ مرة أخرى 📉