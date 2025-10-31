سكوت بيسنت يلخص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين🗽ما الذي سيتغير؟

لخص وزير الخزانة الأمريكي بيسنت اليوم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بكين. وفي تصريحاته لصحيفة فاينانشيال تايمز، قال: "ستوقع الولايات المتحدة والصين الاتفاق في الأسبوع المقبل، وهما واثقتان من أنه سيصمد (...). لقد تم التوصل إلى اتفاق - مع ثبات العوامل الأخرى - حققنا توازنًا يمكن للجانبين العمل في إطاره خلال الأشهر الـ 12 المقبلة".

لقد وصل القادة الأمريكيون والصينيون إلى حالة من التوازن، لكن بيسنت حذر من أن الصين لن تتمكن بعد الآن من استخدام المعادن الأساسية كأداة للإكراه. وأضاف أن الصين ارتكبت خطأً فادحًا باتخاذها إجراءات بشأن المعادن النادرة.

وبموجب الاتفاق الذي مدته عام واحد، وافقت الصين على تأجيل تطبيق لوائحها المتعلقة بالمعادن النادرة وشراء كميات كبيرة من فول الصويا الأمريكي.

كما أشار بيسنت إلى أن جميع المسائل المتعلقة بالتصاريح قد حُلت، وأنه من المتوقع الانتهاء من الصفقة قريبًا جدًا.

كجزء من الاتفاقية، ستسمح الصين للمستثمرين الأمريكيين بالسيطرة على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

"الصفقة التجارية" مُبرمة (حتى الآن)

استمر الاجتماع بين دونالد ترامب وشي جين بينغ ساعة و40 دقيقة - أي أقصر من المدة المخطط لها (3-4 ساعات) - حيث كان شي في عجلة من أمره لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC). أعلن ترامب عن زيارة محتملة للصين في أبريل 2026، وقيّم المحادثات بـ "12 من 10". السؤال هو: ما الذي نعرفه حقًا؟