٢٠:١٢ · ٢٦ مارس ٢٠٢٦

سمحت إيران بمرور عشر ناقلات نفط عبر مضيق هرمز - وهو تفسير "الهدية" الغامضة التي قُدّمت لترامب⚓

سمحت إيران لعشر ناقلات نفط بالمرور بحرية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وهي "الهدية القيّمة" التي أشار إليها ترامب بشكل مبهم في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد عبرت ثماني سفن المضيق في وقت سابق من هذا الأسبوع، وانضمت إليها سفينتان أخريان لاحقًا. وكان من بينها سفن ترفع العلم الباكستاني. وبهذه البادرة، سعت طهران إلى إظهار جديتها في المفاوضات واستعدادها لإنهاء النزاع.

ومن الجدير بالذكر أن مضيق هرمز يُعدّ ممرًا حيويًا لتجارة السلع العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، لذا فإن أي مؤشر على خفض التصعيد من جانب إيران قد يُخفف من علاوة المخاطرة المُضمنة في أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. وإذا ما أدت هذه البادرة إلى انفتاح أوسع للصادرات الإيرانية، فقد يستوعب السوق العالمي ما يزيد عن مليون برميل إضافي يوميًا، وهو ما سيُسهم، إلى جانب الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية، في دعم حقيقي لانخفاض أسعار الوقود وتخفيف التضخم عن المستهلكين الأمريكيين.

 

ومع ذلك، تُواصل أسعار النفط زخمها التصاعدي اليوم، حيث تجاوزت الأسعار مجددًا حاجز 100 دولار للبرميل.

 

المصدر: xStation

