صناعة الدفاع تستعيد خسائرها - هل هذا تغيير في الاتجاه؟

أعلنت شركات الدفاع الأوروبية والأمريكية عن طلبات شراء جديدة، ما يشير إلى استمرار الطلب على المعدات العسكرية. بعد أشهر من التراجع المتواصل، قد يكون هذا هو الدافع الذي انتظرته السوق للاستقرار والعودة إلى المكاسب مدعومةً بالإنفاق الدفاعي القياسي.

أوروبا

أبرز الأخبار من أوروبا هو توقيع شركة ساب عقدًا مع وكالة FMV السويدية لتوريد 16 طائرة مقاتلة من طراز غريبن إي إلى أوكرانيا. تبلغ قيمة الاتفاقية حوالي 24.6 مليار كرونة سويدية، ومن المقرر تسجيل الطلبية في الربع الثالث من عام 2026. ومن المقرر تسليم الطائرات خلال الفترة 2029-2030، وتشمل الصفقة الطائرات وقطع الغيار والمعدات ذات الصلة. وقد ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 3%.

SAABB.SE (D1)

بعد موجتين من المكاسب القوية التي رفعت سعر السهم من حوالي 165 كرونة سويدية إلى حوالي 750 كرونة سويدية، شهد السهم تراجعًا حادًا ودخل الآن مرحلة توطيد حول 500 كرونة سويدية. قد يشير الثبات فوق الحد الأدنى لمنطقة المقاومة قرب 465 كرونة سويدية إلى محاولة المشترين استعادة زمام المبادرة ودفع السعر إلى ما فوق 600 كرونة سويدية على الأقل. يبقى من المهم مراقبة سلوك المتوسطات المتحركة الأسية 100/200، حيث يوجد خطر ما يُعرف بـ"تقاطع الموت". المصدر: xStation5

في الوقت نفسه، أعلنت شركة راينميتال عن طلبية من أوكرانيا لقذائف مدفعية وشحنات دافعة. وُصفت قيمة العقد بأنها "عشرات الملايين من اليورو"، ومن المقرر إتمام التنفيذ في الربع الأول من عام 2027. وقد بدأ الإنتاج بالفعل في مصانع الشركة في إسبانيا. وارتفعت أسهم المجموعة بأكثر من 4%.

يواجه قطاع الدفاع أيضًا الاكتتاب العام المرتقب لشركة KNDS. من المتوقع أن تُطرح أسهم الشركة المصنعة (من بين منتجات أخرى) لدبابات ليوبارد 2 في بورصة باريس خلال بضعة أشهر. وسيمثل هذا اختبارًا هامًا لمدى ثقة المستثمرين في أسهم شركات الدفاع، أو ربما مصدر دعم لها.

المصدر: Bloomberg Finance

في سياق السوق الأوروبية الأوسع، يجدر التذكير بأن شهر يوليو كان تاريخيًا فترة نمو للأسهم في أوروبا. المصدر: بلومبيرغ فاينانس

الولايات المتحدة الأمريكية

على الصعيد الأمريكي، يُعدّ أهم بند هو حزمة عقود لشركة لوكهيد مارتن بقيمة إجمالية تتجاوز 3.1 مليار دولار أمريكي. ويُشكّل عقد بقيمة 2.99 مليار دولار أمريكي الجزء الأكبر من هذه القيمة، وهو خاص بإنتاج رادارات سينتينل A4 وتقديم الخدمات الهندسية. ومن المقرر أن يستمر العمل حتى يونيو 2031. كما حصلت لوكهيد على عقد يتعلق بتحديث فرقاطات ألفارو دي بازان الإسبانية. وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق، لم يظهر أن التقييم يتأثر بهذا الخبر، مما قد يشير إلى أن المستثمرين كانوا قد أخذوا في الحسبان عقدًا مماثلًا في وقت سابق.

أما شركة نورثروب غرومان، فقد حصلت على ثلاثة عقود بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 68 مليون دولار أمريكي. ويتعلق أكبرها، بقيمة 49 مليون دولار أمريكي، بصيانة برنامج محطة الإمداد الأرضية التكتيكية المشتركة، بما في ذلك الدعم اللوجستي والخدمات الهندسية. ارتفعت أسهم الشركة بنحو 1% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

في غضون ذلك، حصلت شركة بوينغ على عقد بقيمة 49.5 مليون دولار أمريكي لتطوير أجهزة تحكم لصواريخ كروز الجوية. يشمل الاتفاق اختبار أجهزة التحكم وتجديدها، وهي ضرورية لدعم نظام صواريخ كروز الجوية. من المقرر إنجاز المشروع في يونيو 2033. لم تُبدِ الشركة أي رد فعل في تداولات ما قبل افتتاح السوق، مع احتمال تغير الوضع بعد افتتاح الجلسة.

من منظور سوق رأس المال، يُعدّ الوضع العام هو الأهم: إذ لا يزال قطاع الدفاع يستفيد من دورة طويلة من الاستثمارات العسكرية. في أوروبا، يبقى الدافع الرئيسي هو الحرب في أوكرانيا وإعادة بناء قدرات حلف الناتو، بينما في الولايات المتحدة، يستمر تمويل برامج الرادار والصواريخ والتحديث، بالإضافة إلى توقعات تجديد مخزونات الذخيرة المستخدمة خلال العمليات في إيران.

لا تُغيّر العقود الجديدة صورة الأرباح بالكامل لأكبر الشركات في القطاع بشكل فوري، لكنها قد تُعزز ثقة السوق التي، استنادًا إلى التوقعات ومضاعفات التقييم، قد لا تزال تُقلل من شأن إمكانات النمو الحقيقية لهذه الشركات.

ومع ذلك، سيظل التحدي الذي يواجه الشركات يتمثل ليس فقط في الحفاظ على تدفق الطلبات، بل أيضًا في تحويلها إلى إيرادات بسرعة، والحفاظ على هوامش الربح، وتوسيع الطاقة الإنتاجية دون زيادة مفرطة في التكاليف.

كاميل شتشيبانسكي

محلل أسواق مالية، XTB