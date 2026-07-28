سوق البن تحت وطأة تقلبات الطقس ومخازن البن الفارغة: مفارقة محاصيل البن القياسية في البرازيل

على الرغم من انخفاض قيمة البن منذ بداية هذا العام، إلا أننا نلاحظ خلال الأشهر أو الأيام الأخيرة نموًا قويًا للغاية. ففي الأيام الأخيرة، ازداد الطلب بشكل ملحوظ، وسجلت أسعار البن أعلى مستويات الارتفاع منذ فترة طويلة. وارتفعت العقود الآجلة للبن العربي بنسبة تقارب 10% خلال جلستين فقط. يبدو هذا منطقيًا للوهلة الأولى، نظرًا لتوقعات الحصاد المتفائلة للغاية من البرازيل. لفهم سبب ارتفاع الأسعار رغم التوقعات بحصاد قياسي، يجب النظر إلى السوق من منظور الوضع الراهن، وليس من منظور التوقعات المستقبلية.

تغيرات أسعار السلع الأساسية خلال الشهر الماضي

يشهد سوق البن نموًا قويًا للغاية خلال الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: XTB

ماذا عن المحاصيل القياسية في البرازيل؟

لا تزال توقعات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بحصاد وفير في البرازيل (يتجاوز 70 مليون كيس) قائمة، ولكن أساسيات السوق على المدى الطويل تختلف عن توافر المنتج فعليًا في وقت محدد. ويُعزى السبب الرئيسي للزيادة الحالية إلى الأحوال الجوية، التي تُؤخر الحصاد بشكل كبير، مما قد يُشير إلى أن التوقعات السابقة كانت مُفرطة في التفاؤل. فعلى الرغم من أن وزارة الزراعة الأمريكية أشارت إلى توقعات بوصول محصول البن في البرازيل إلى 70 مليون كيس، إلا أن تقييمات مؤسسات أخرى، بما في ذلك المجلس الوطني البرازيلي للبن (CONAB)، لا تزال أقل بكثير.

في ولاية ميناس جيرايس، أكبر منطقة لزراعة البن العربي في البرازيل، هطلت أمطار غزيرة تجاوزت 32 ملم في أسبوع واحد فقط، أي ما يُعادل 2700% من المتوسط ​​التاريخي لهذه الفترة. وتُسبب هذه الأمطار الغزيرة مشاكل جمة للمزارعين، ليس فقط في الحصاد، بل أيضًا في تجفيف ونقل حبوب البن. على الرغم من ضخامة المعروض المحتمل نظرياً، لم يصل هذا البن إلى السوق بعد. علاوة على ذلك، يشير محللو السوق إلى أنه على الرغم من كفاية كمية البن، سيواجه المزارعون مشاكل تتعلق بجودة الحبوب. فرغم أن البرازيل أكبر منتج للبن في العالم، ويُباع بنها ضمن شحنات بورصة ICE، إلا أن نقص المحاصيل عالية الجودة قد يؤدي إلى استنزاف مخزونات هذه السلعة في البورصة وعدم زيادتها، على الرغم من المحاصيل القياسية.

انهيار المستودعات: المخزونات تقترب من أدنى مستوياتها منذ التسعينيات.

تُؤثر تأخيرات الشحنات من البرازيل على السوق في أسوأ وقت ممكن، حيث مستودعات البورصة فارغة. تشهد مخزونات بن أرابيكا المعتمد، التي ترصدها بورصة ICE، انخفاضاً حاداً، مسجلةً مؤخراً أكبر انخفاض يومي (بنسبة 5.9%) منذ بداية عام 2025. وخلال 25 جلسة تداول متتالية، انخفضت هذه المخزونات بنسبة إجمالية تصل إلى 26%.

تشير البيانات التاريخية ومنحنيات المخزون إلى أن مستوى الاحتياطيات يقترب بالفعل من أدنى مستوياته الحرجة التي لم يشهدها منذ مطلع التسعينيات وبداية الألفية الجديدة (حيث انخفض حاليًا إلى ما دون 300 ألف كيس).

إضافةً إلى ذلك، يُعقّد التوتر في البحر الأحمر وضع الإمدادات. فزيادة مدة عبور السفن، وارتفاع تكاليف الشحن، وحاجة شركات الخدمات اللوجستية إلى الاحتفاظ بمخزونات أكبر، كلها عوامل تؤدي إلى تأخيرات كبيرة في عمليات التسليم إلى الأسواق الاستهلاكية.

سعر قهوة أرابيكا مع مخزونات بورصة إنتركونتيننتال (المحور المقلوب)

انخفضت أسعار البن التي تتابعها بورصة إنتركونتيننتال (ICE) إلى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2023/2024، وهي بدورها أدنى مستوياتها منذ التسعينيات. ويحدث هذا كله على الرغم من التوقعات بمحاصيل قياسية في البرازيل. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

هل يُعدّ هذا تحولاً في الاتجاه نحو صعود دائم؟

يُعزى الارتفاع الحاد الحالي في الأسعار إلى حد كبير إلى حالة ذعر مؤقتة في العرض، إلا أنه في الوقت نفسه، ونظراً لتقلبات الطقس، لا يمكن استبعاد احتمال وصول الارتفاعات الحالية إلى مستويات قياسية جديدة. عادةً ما تؤثر ظاهرة النينيو المناخية القوية للغاية على هطول أمطار غزيرة في أمريكا الجنوبية وجفاف في جنوب شرق آسيا، مما قد يُسهم في دعم محاصيل البن في البرازيل، ولكنه قد يُفاقم مشاكل الخدمات اللوجستية، ويُؤثر سلباً على العرض في آسيا. ومع ذلك، يعتقد السوق أن العرض لن يُمثل مشكلة في المستقبل، ويتضح ذلك من خلال هيكل سوق العقود الآجلة نفسه.

اتسع الفارق السعري بين عقود سبتمبر وديسمبر إلى مستوى قياسي تجاوز 24 سنتاً للرطل. هذا يعني ظاهرة قوية تُعرف باسم "التراجع السعري". فالمحمّصون والمشترون على استعداد لدفع علاوة سعرية كبيرة لتسليم البن فورًا، خوفًا من نفاد المخزون في المستودعات في أي لحظة. أما عقود السنوات اللاحقة، فأسعارها أقل بكثير.

الرسم البياني لسعر البن العربي الآجل حاليًا (الخط الأسود) وقبل ستة أشهر (الخط البرتقالي).

لا يزال منحنى العقود الآجلة للقهوة يشير إلى أن مشكلة العرض على المدى القصير هي العائق، بينما يُتوقع ارتفاع إنتاج القهوة في المستقبل. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

الملخص والاستنتاجات

يشهد سوق القهوة حاليًا مخاوف كبيرة بشأن العرض على المدى القصير، على غرار ما حدث في سوق الكاكاو قبل أسابيع قليلة. مع ذلك، إذا استمر الإنتاج في النمو، وهو ما سيؤثر على تعافي المخزونات في المستقبل القريب، فقد يصعب على الأسعار الوصول إلى أعلى مستوياتها التاريخية. نظريًا، عندما يتم حصاد جميع محاصيل القهوة ويبدأ وصولها إلى المستهلكين حول العالم، يُفترض أن نلاحظ ذلك في الأسعار خلال فصل الخريف. أما إذا لم تبدأ الأسعار بالانخفاض من مستوياتها المرتفعة الحالية، فقد يعني ذلك أن الوضع الفعلي للسوق ضيق بالفعل، وبالتالي يمكننا ببساطة التخلي عن التوقعات النظرية بشأن ارتفاع الإنتاج.

الرسم البياني الفني للقهوة على الإطار الزمني اليومي (D1)

شهدت أسعار البن ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية هذا الأسبوع، حيث اقتربت من منتصف موجة الهبوط الأخيرة. وسيكون نطاق 350-360 سنتًا للرطل من البن حاسمًا. فإذا تمكن من تجاوز هذه المستويات بشكل دائم، فقد يُشير ذلك إلى محاولة للعودة إلى 400 سنت، بل وربما تجاوز أعلى مستوياته التاريخية. أما إذا تبين أن إنتاج البن في البرازيل سيحقق أرقامًا قياسية، فقد يعود السعر إلى 300 سنت للرطل بوتيرة أسرع مما تتوقعه التوقعات المستقبلية، التي تفترض بلوغ هذا المستوى في مارس 2028 فقط. المصدر: xStation5

ميخال ستاينياك، محلل مالي معتمد

نائب مدير أبحاث XTB

محلل سوق السلع

michal.stajniak@xtb.pl