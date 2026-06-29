استحواذ شركة روكيت لاب على شركة إيريديوم: هل يمثل ذلك ميلاد شركة رائدة جديدة في مجال البنية التحتية الفضائية؟

لطالما نُظر إلى شركة روكيت لاب على أنها شركة إطلاق أقمار صناعية، تركز على إيصالها إلى مداراتها. إلا أن استحواذها المعلن على شركة إيريديوم للاتصالات، في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار، يُظهر أن طموحات الشركة تتجاوز خدمات الإطلاق بكثير. بالنسبة للمستثمرين، لا يُعد هذا الاستحواذ الأكبر في تاريخ روكيت لاب فحسب، بل هو أيضاً مؤشر واضح على دخول الشركة مرحلة جديدة من تحولها.

لا تكمن قيمة أصول إيريديوم الحقيقية في أقمارها الصناعية نفسها، بل في الخدمات التي تُتيحها. فعلى مدى عقود، وفرت الشركة اتصالات عالمية حقيقية في مناطق تفتقر إلى البنية التحتية التقليدية للاتصالات. وتُستخدم شبكتها من قِبل شركات النقل البحري، وشركات الطيران، وفرق الاستجابة للطوارئ، والمنظمات العسكرية، والشركات العاملة في بعضٍ من أكثر مناطق العالم عزلة. بالنسبة لروكيت لاب، يُمثل هذا دخولاً إلى قطاع سوقي مختلف تماماً، قائم على عقود طويلة الأجل وإيرادات ثابتة ومتكررة.

قد يكون هذا في نهاية المطاف أهم جانب في الصفقة من وجهة نظر المستثمر. تعتمد أعمال إطلاق الأقمار الصناعية بطبيعتها على المشاريع، حيث يختلف عدد المهمات من ربع سنة إلى آخر. في المقابل، تُدرّ خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تدفقات نقدية أكثر استقرارًا وتُعزز علاقات طويلة الأمد مع العملاء. باستحواذها على شركة إيريديوم، تُصبح روكيت لاب أقل اعتمادًا على وتيرة إطلاق الصواريخ وأكثر اعتمادًا على الإيرادات المتكررة من الخدمات.

يعكس هذا الاستحواذ أيضًا تحولًا أوسع في فلسفة أعمال الشركة. ففي صناعة الفضاء اليوم، لا تكمن القيمة الأكبر في وضع القمر الصناعي في مداره، بل في الخدمات التي يُقدمها على مدى سنوات عديدة. ويبدو أن روكيت لاب عازمة على المشاركة في دورة حياة القمر الصناعي بأكملها، بدءًا من التصميم والتصنيع وصولًا إلى الإطلاق، وانتهاءً بتحقيق إيرادات متكررة من خلال عمليات تشغيل الأقمار الصناعية.

هذه الخطوة ليست وليدة الصدفة. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، استحوذت روكيت لاب تدريجيًا على شركات متخصصة في مكونات الأقمار الصناعية، وأنظمة الاتصالات البصرية، وغيرها من التقنيات الحيوية لصناعة الفضاء. يُعدّ الاستحواذ على شركة إيريديوم أكبر صفقة استحواذ لشركة روكيت لاب حتى الآن، ويمثل تتويجًا منطقيًا لاستراتيجية طويلة الأمد لبناء منظومة متكاملة لخدمات الفضاء.

تتجاوز أهمية هذه الصفقة شركة روكيت لاب نفسها. فقد عمل قطاع الفضاء لسنوات طويلة وفق نموذج مجزأ، حيث تتولى شركة بناء الأقمار الصناعية، وأخرى إطلاقها، بينما تقدم شركات أخرى خدمات الاتصالات. إلا أن السوق يشهد نضجًا متزايدًا، وتتجه الميزة التنافسية نحو الشركات القادرة على التحكم في سلسلة القيمة بأكملها وتقديم حلول شاملة ومتكاملة.

كما أن هناك بُعدًا جيوسياسيًا هامًا، إذ تلعب اتصالات الأقمار الصناعية دورًا متزايد الأهمية ليس فقط في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، بل أيضًا في مجالات الدفاع والنقل البحري والطيران وإدارة الطوارئ. وتتمتع إيريديوم بعلاقات راسخة مع الهيئات الحكومية والعملاء العسكريين، مما يتيح لشركة روكيت لاب الوصول إلى سوق يتميز بعوائق دخول عالية وطلب مستقر نسبيًا.

وبطبيعة الحال، ينطوي الاستحواذ بهذا الحجم على مخاطر كبيرة، إذ يتطلب دمج شركتين وقتًا واستثمارًا ضخمًا وتنفيذًا دقيقًا. سيراقب المستثمرون عن كثب تأثير هذه الصفقة على مستويات ديون شركة روكيت لاب وربحيتها المستقبلية. وعلى المدى القريب، من المرجح أن يكون لهذه العوامل التأثير الأكبر على سعر سهم الشركة.

أما على المدى البعيد، فقد يكون الاستنتاج الأهم هو أن روكيت لاب تتطور لتتجاوز دورها كمزود لخدمات إطلاق الصواريخ. فهي تتحول تدريجياً إلى شركة تبني منصة متكاملة للبنية التحتية الفضائية، تجمع بين تصميم الأقمار الصناعية وتصنيعها ونقلها المداري وخدمات الاتصالات ضمن منظومة واحدة. وإذا ما أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها، فقد يُذكر استحواذ روكيت لاب على إيريديوم كلحظة انطلاق تحولها إلى واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في اقتصاد الفضاء الناشئ.

المصدر: xStation5