استقرار EURUSD بعد تصريحات لاجارد بشأن الوضع الراهن 💶 📌

استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال خطاب كريستين لاجارد في البرلمان الأوروبي، منخفضًا ببضع نقاط فقط عن مستوى المقاومة الرئيسي قرب 1.172. ويتراجع زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم حاليًا بنسبة 0.1%.

أكدت لاجارد بشكل كبير على الموقف الرسمي للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، مؤكدةً أن مرحلة انكماش التضخم في منطقة اليورو قد انتهت، وأن التضخم الآن متوافق مع هدف 2% على المدى المتوسط. وأشارت إلى أن سوق العمل لا يزال مصدر قوة رئيسي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، في حين أن تباطؤ نمو الأجور يساعد في الحد من مخاطر التضخم. وأضافت لاجارد أن مخاطر النمو من المتوقع أن تتراجع العام المقبل، على الرغم من أن تباطؤ الصادرات وقوة اليورو قد يستمران في التأثير سلبًا على توقعات المنطقة.

تبدو تصريحات لاجارد بشأن النمو الاقتصادي متفائلة، بالنظر إلى التوقعات المتباينة التي رسمها أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات لاقتصادات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الصعوبات المالية والسياسية الرئيسية التي تؤثر على آفاق النمو في فرنسا أو ألمانيا.

المصدر: xStation5