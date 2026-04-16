استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2030: رؤية جديدة لتعزيز الاقتصاد السعودي

أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية الصندوق للفترة 2026–2030، في خطوة تعكس استمرار التوجه نحو تعزيز التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في المملكة.

تركز الاستراتيجية على بناء اقتصاد قوي ومتنوع من خلال ثلاث محافظ رئيسية. الأولى هي “محفظة الرؤية” التي تهدف إلى تطوير قطاعات استراتيجية مثل السياحة، والتطوير العمراني، والصناعات المتقدمة، والطاقة النظيفة، إضافة إلى المشاريع الكبرى مثل نيوم، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحفّز مشاركة القطاع الخاص.

أما “محفظة الاستثمارات الاستراتيجية” فتركز على تعظيم قيمة الأصول وتحويل الشركات التابعة إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة، في حين تسعى “محفظة الاستثمارات المالية” إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالميًا.

تعتمد المرحلة المقبلة على الابتكار والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الاستثمارات. وتستند هذه الخطط إلى إنجازات كبيرة، أبرزها نمو الأصول إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال، ما يعكس قوة الصندوق ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني.

تمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق طويلة الأمد لترسيخ مكانة الصندوق عالميًا، وضمان استدامة النمو الاقتصادي في المملكة.