"سينومي سنترز" توقع اتفاقية مع "داون تاون" لتطوير وجهة رئيسية جديدة في الخبر

أعلنت سينومي سنترز، المطور والمشغل الرائد للوجهات العصرية في المملكة عن توقيع اتفاقية تطوير مع شركة داون تاون السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتطوير وجهة رئيسية جديدة في مدينة الخبر.

ووفق بيان الشركة ستكون هذه الوجهة أكبر مركز تجاري لسينومي سنترز في المنطقة الشرقية، وستسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل في المنطقة بأكملها، كما ستضع معايير جديدة في قطاع التجزئة ونمط الحياة في المدينة.

من جانبه قال أليسون ريهل-إرغوفن، الرئيس التنفيذي لمراكز سينومي: "يؤكد إعلان اليوم عن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة داون تاون السعودية التزامنا باستراتيجية النمو بأسلوب الأصول الخفيفة، كما يرسخ مكانة سينومي سنترز كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاعات التجزئة والمطاعم والترفيه."

وبحسب الشركة تتجاوز قيمة العقد ما نسبته 5% من إيرادات الشركة السنوية، ومبينة بأنها ستتولى الإشراف والتطوير على أعمال بناء المركز حتى الانتهاء من تنفيذه خلال 3 سنوات من تاريخ الحصول على الموافقات اللازمة. بالإضافة إلى تعيين المقاولين والمهندسين اللازمين لإتمام المشرو، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال المحافظة على الطابع الهندسي المعد من قبل المالك للمخطط الرئيسي.