«سيتي جروب» تختار برج المملكة مقرًا إقليميًا جديدًا في الرياض

أعلنت مجموعة سيتي جروب افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض. لتصبح أحدث بنوك وول ستريت التي تعزز وجودها في المملكة العربية السعودية، في وقتٍ تسعى فيه المجموعة إلى توسيع تعاملاتها مع الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة الذي تقترب قيمته من تريليون دولار.

حيث اختارت المجموعة برج المملكة في الرياض ليكون مقرها الرئيسي. بدلًا من الحي المالي الجديد الفاخر الذي استقرّت فيه مؤسسات مثل جولدمان ساكس. وذلك بعد حصولها على الترخيص اللازم العام الماضي، وفقًا لبيان صدر الأحد.

من جانبها قالت «سيتي جروب» إن المقر الجديد سيتولى مهام التوجيه الإستراتيجي والإدارة للفروع المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من دون أن تفصح عن مزيدٍ من التفاصيل بشأن عدد الموظفين أو حجم العمليات.

كما يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من اختيار جين فريزر؛ الرئيسة التنفيذية للمجموعة رئيسةً مشاركة لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي. في خطوةٍ تعكس دفئًا متزايدًا في العلاقات بين البلدين. وكذلك بين «سيتي جروب» والمملكة.

يجدر الإشارة أنه يأتي هذا التوسع في إطار جهود السعودية لجذب الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال العالمية. إذ أصبح وجود مقرٍ محلي شرطًا أساسيًا للحصول على عقود حكومية، بما في ذلك تلك المرتبطة بـصندوق الاستثمارات العامة (PIF).