«تاكسي دبي» تطلق خدمة مركبات ذاتية القيادة

أعلنت شركة تاكسي دبي، المدرجة في سوق دبي المالي، بالشراكة مع شركة بايدو المدرجة في بورصة ناسداك وفي بورصة هونغ كونغ، عن إطلاق خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي عبر منصتها أبولو جو، ما يمثل أول حضور دولي للتطبيق، وخطوةً استراتيجية للشركة في المنطقة.

سيبدأ التشغيل الأوّلي للخدمة عبر أسطول يضم 50 مركبة في العام الأول، مع خطة للتوسع على مراحل لزيادة عدد المركبات إلى أكثر من 1,000 مركبة ذاتية القيادة خلال السنوات القادمة، ما يعزز مكانة شركة تاكسي دبي في صدارة اعتماد حلول التنقل المتطورة.

يمكن لسكان وزوار الإمارة حجز الرحلات ذاتية القيادة عبر تطبيق أبولو جو المتاح على متجرَي App Store وPlay Store، على أن يتم توسيع قنوات حجز الخدمة لتشمل منصة بولت والتطبيقات الأخرى مع التوسع التدريجي في الخدمة.

كما صرح نان يانغ، نائب رئيس بايدو والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية: نعمل على تقديم خدمات تنقل آمنة وفعالة وقابلة للتوسع ترتقي بمعايير جديدة للتنقّل في المنطقة.

من جانبه قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "هذا الإنجاز هو إحدى ثمرات شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونشكر دعمهم المستمر في تطوير بنية تحتية شاملة تتيح النشر السلس لمركبات الأجرة ذاتية القيادة، بما يتماشى مع طموحات الإمارة لتحويل %25 من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030".