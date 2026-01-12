تاسي يرتفع 4% منذ قرار الهيئة..ارتفاعات جماعية وسقوط مدوي لطرح جديد!

يرتفع المؤشر العام السعودي، تاسي، بأكثر من 1% وهو الارتفاع الرابع على التوالي منذ إعلان هيئة السوق المالية فتح الباب للمستثمرين الأجانب لتداول الأسهم السعودية دون قيود بداية من فبراير المقبل. وقد قفز مؤشر تاسي بأكثر من 4% منذ هذا الإعلان كما يرتفع 206 سهم من أسهم مؤشر تاسي فيما يتراجع 49 سهم فقط والبقية يقعون في مستويات محايدة.

الجدير بالذكر أنه يسجل مؤشر السوق السعودي 10,719 نقطة صعودًا بـ 1.02%، وقد قادت أسهم الأسماك 6050 ونسيج 1213 وبرغرايززر 6016 الارتفاعات بصعودهم بالنسبة القصوى. فيما ارتفعت أنعام القابضة بـ 6.39% وريدان بـ 5.36%.

من جانب أخر سجل سهم صادرات أعلى سعر له منذ 52 أسبوعًا عند 2.98 ريال مرتفعًا 22% على أساس سنوي. فيما هبطت شركتي اللجين والراجحي ريت إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعًا بهبوط 34% و7% على أساس سنوي على الترتيب وكذلك سجل سهم رسن أعلى مستوى منذ الإجراح عند 125.5 ريال للسهم. وعلى الناحية الأخرى تراجع سهم الماجدية المضاف حديثًا بـ 33% مقارنة بسعر الاكتتاب.

وجب التنويه أنه ارتفعت الأسهم القيادية للسوق السعودي بشكل جماعي حيث ارتفعت أرامكو بـ 0.12% لتصعد إلى 24.25 ريال للسهم وارتفع الراجحي بـ 0.7% إلى 101.4 ريال وسابك بـ 4.46% بعد تداولها قرب القيمة الدفترية الأسبوع الماضي لتصعد إلى 55.05 ريال وارتفعت أسهم الأهلي بـ 0.79% ومعادن بـ 3.8% والمراعي بـ 3.12%.

من جانبه تتداول أسهم إس تي سي ، واتحاد الإتصالات، ودار الأركان، وسليمان الحبيب، وسابك للمغذيات وسبكيم العالمية، على ارتفاع بنسب تراوح بين 1% و4%.

في هذا الاطار كشف تقرير على صحيفة أرجام السعودية ارتفاع استثمارات الأجانب غير المؤسسين في السوق السعودي في الأسبوع الماضي من 10.88% إلى 11.03% من إجمالي السوق، لتصل ملكيتهم بدون أرامكو إلى 336.3 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين.

من المتوقع أن يشهد السوق السعودي ارتفاع قوي في الأشهر القادمة مع دخول سيولة ضخمة من المستثمرين الأجانب بداية من فبراير القادم. وتقدم استراتيجية نجوم تاسي من ProPickAI سجل مميز في التفوق على مؤشر تاسي مع ارتفاعات وتفوق 9% منذ إطلاق الاستراتيجية وتوفر قائمة نجوم تاسي تعرض على قطاعات مختلفة في السوق السعودي إضافة إلى إدارة مخاطر جيدة مع تحديث شهري لضمان مواكبة السوق.