تُظهر شراكة IBM وOpenAI المجالات التي قد يبدأ فيها الذكاء الاصطناعي في توليد إيرادات حقيقية

على مدى العامين الماضيين، ركز المستثمرون بشكل أساسي على السباق التكنولوجي بين أكبر الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يبرز سؤال جديد بشكل متزايد: متى سيبدأ الذكاء الاصطناعي في خلق قيمة تجارية ملموسة للمؤسسات؟

قد تقدم الشراكة الأخيرة بين IBM وOpenAI جزءًا من الإجابة. فقد أعلنت الشركتان عن تعاون يهدف إلى الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجال الأمن السيبراني للمؤسسات. ورغم أن هذه الشراكة قد تبدو للوهلة الأولى مجرد شراكة تكنولوجية أخرى، إلا أن أهميتها قد تتجاوز بكثير قطاع أمن تكنولوجيا المعلومات نفسه.

لطالما عانى قطاع الأمن السيبراني من نقص في المتخصصين المؤهلين. في الوقت نفسه، يتعين على المؤسسات تحليل عدد متزايد من التنبيهات والحوادث والتهديدات المحتملة. عمليًا، يخلق هذا طلبًا هائلًا على حلول قادرة على أتمتة المهام التي يؤديها حاليًا محللو الأمن.

هنا تحديدًا قد يجد الذكاء الاصطناعي أحد تطبيقاته التجارية الأكثر ملاءمة. أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي أكثر فعالية في تحليل كميات هائلة من البيانات، وتحديد الأنماط، وتقديم التوصيات. تشبه هذه المهام إلى حد كبير المسؤوليات اليومية لفرق الأمن السيبراني.

من وجهة نظر OpenAI، يتماشى التعاون مع IBM مع استراتيجية توسع سوقية أوسع. حتى الآن، ارتبط اسم الشركة بشكل أساسي بـ ChatGPT والمنتجات الموجهة للمستهلكين. ومع ذلك، يتضح بشكل متزايد أن طموحاتها طويلة الأجل تتجاوز ذلك بكثير. يوفر سوق المؤسسات ميزانيات أكبر بكثير وتدفقات إيرادات أكثر استقرارًا من قطاع المستهلكين.

بالنسبة لشركة IBM، تُعد هذه الشراكة بنفس القدر من الأهمية. فقد أمضت الشركة سنوات في بناء مكانتها كمزود حلول للمؤسسات والشركات الكبيرة. قد يُمكّن دمج أحدث نماذج OpenAI في منصاتها الأمنية شركة IBM من تقديم جيل جديد من الخدمات لعملائها، قائم على أتمتة الأمن السيبراني.

ومن الجدير بالذكر أيضًا النظر إلى هذه الخطوة في سياق أوسع لتطور سوق الذكاء الاصطناعي. ففي الأشهر الأخيرة، انصبّ اهتمام كبير على مصنّعي الرقائق الإلكترونية، ومشغلي مراكز البيانات، ومزوّدي البنية التحتية. ومع ذلك، تتزايد المؤشرات على أن المرحلة التالية من النمو قد تحدث على مستوى التطبيقات، أي في حالات استخدام محددة في مجال الأعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إذا بدأ الذكاء الاصطناعي فعلاً في تولي بعض المسؤوليات التي تتولاها فرق أمن تكنولوجيا المعلومات حالياً، فقد يُصبح ذلك أحد الأمثلة الأولى على تحقيق عائد مادي كبير من هذه التقنية في بيئة المؤسسات. بالنسبة للسوق، ستكون هذه إشارة هامة على أن الذكاء الاصطناعي ينتقل تدريجياً من مرحلة بناء البنية التحتية إلى مرحلة تحقيق فوائد تشغيلية حقيقية للشركات.

من هذا المنظور، تُعدّ شراكة IBM وOpenAI أكثر من مجرد تعاون بين شركتين تقنيتين، فهي دليل إضافي على أن سوق الذكاء الاصطناعي يتحول تدريجياً من التساؤل حول إمكانيات نماذج الذكاء الاصطناعي إلى التساؤل حول مصادر وكيفية تحقيق هذه التقنية للعائدات.