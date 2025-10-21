تعافي الكاكاو وسط بيانات طحن أمريكا الشمالية وتباطؤ صادرات ساحل العاج 📈

يحاول الكاكاو (COCOA) التعافي بعد موجة بيع واسعة دفعت سعر عقد ICE إلى ما دون 6000 دولار أمريكي للطن. ويكمن القلق الأكبر للسوق حاليًا في ضعف بيانات طحن الكاكاو من آسيا وأوروبا (بانخفاض تجاوز 17% و4.8% على التوالي)، مما يشير إلى مشاكل محتملة في جانب الطلب. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من أمريكا الشمالية زيادة غير متوقعة بنسبة 3.2% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقرب من 112.8 ألف طن متري.

وبغض النظر عن تقرير طحن الكاكاو الأمريكي - الذي لم يكن له تأثير يُذكر على السوق في البداية - يمكن أن يُعزى انتعاش الأسعار الأخير جزئيًا إلى تغطية المراكز القصيرة، عقب ظهور مؤشرات على تباطؤ صادرات الكاكاو من ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم. وفقًا لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين، شحن مزارعو ساحل العاج 133,209 أطنان مترية من الكاكاو من الموانئ بين 1 و19 أكتوبر من الموسم الجديد، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 31% مقارنةً بـ 192,804 أطنان في الفترة نفسها من العام الماضي.

الكاكاو (الإطار الزمني D1)

تشير بيانات الطحن إلى انخفاض عدد المشترين العالميين وسط ارتفاع الأسعار الهائل، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الشوكولاتة ومشتقاتها. في الوقت نفسه، بدأ موسم الحصاد في غرب أفريقيا بنجاح نسبي، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الغلات بشكل ملحوظ على أساس سنوي.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت حكومتا ساحل العاج وغانا مؤخرًا أسعار حبوب الكاكاو المدفوعة للمزارعين، مما من شأنه أن يحفز المبيعات ويعزز العرض. لا يزال مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة أقل من 30، مما يعكس تشاؤم السوق بشأن انتعاش الأسعار على المدى المتوسط. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الكثير من الأخبار السلبية المتعلقة بالأسعار قد تم احتسابها بالفعل، في حين أن العديد من العوامل الداعمة المحتملة ــ مثل انخفاض الصادرات الإيفوارية وارتفاع كميات الطحن في أميركا الشمالية ــ قد توفر توازنا مؤقتا.

المصدر: xStation5

بالنظر إلى مراكز صناديق المضاربة، تشير البيانات إلى أن المضاربين قد بنوا أكبر مراكز بيع على المكشوف لهم منذ خريف 2023؛ حيث انخفض صافي المراكز إلى مستويات تشير إلى حالة "تشبع بيع في السوق".

المصدر: XTB Research, ICE Europe