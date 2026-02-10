تأسيس شركة “طيران ناس سوريا” بملكية مشتركة مع السعودية

وقع طيران ناس، في دمشق، اتفاقية مع هيئة الطيران المدني السورية لتأسيس شركة طيران تجاري جديدة تحت اسم “طيران ناس سوريا” بملكية مشتركة بين الجانبين، على أن تبدأ أعمالها التشغيلية في الربع الرابع من العام الجاري 2026.

الجدير بالذكر أنه ستتوزع حصص الشركة بواقع 51% للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، و49% لشركة طيران ناس، وسيتولى “طيران ناس سوريا” تشغيل رحلات جوية إلى عدد من الوجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا .

في ذات الاطار ارتفع سهم شركة طيران ناس السعودية للطيران بنسبة 5.7% ليسجل 64.45 ريالاً للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن المشروع المشترك .

من جانبه أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاستثمارات النوعية العابرة للحدود، مشيرًا إلى أهمية قطاع الطيران كأحد الممكنات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وقال: “تأسيس شركة طيران ناس سوريا يقدم نموذجًا للتعاون الاستثماري البنّاء، مما يعزز التكامل الاقتصادي وربط الأسواق، ويدعم مستهدفات التنمية من خلال تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي،” حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

من جانب اخر، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر هشام الحصري: “يمثل تأسيس شركة طيران ناس سوريا خطوةً استراتيجيةً ضمن رؤية وطنية شاملة لإعادة بناء وتطوير قطاع الطيران المدني في سوريا على أسس اقتصادية وتنظيمية حديثة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة، واستدامة التشغيل، وتحفيز الاستثمار، وخدمة المسافرين، حيث تعكس هذه الشراكة توجه الدولة نحو نماذج تعاون ذكية مع شركاء إقليميين موثوقين، تضمن نقل الخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الربط الجوي لسوريا مع محيطها الإقليمي والدولي، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويواكب أفضل الممارسات العالمية في صناعة النقل الجوي”.

تأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين السعودية وسوريا والاتفاقيات الاستثمارية الاستراتيجية بين البلدين، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية، حيث ستمارس الشركة الجديدة نشاط النقل الجوي التجاري وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يتوافق مع أعلى متطلبات السلامة والأمن الجوي، على أن تُستكمل جميع إجراءات الترخيص والتشغيل اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.