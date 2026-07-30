تفاقم خسائر «نايس ون» 1448 % إلى 5.3 مليون دولار وسط ضغوط المنافسة

بعد نحو عام ونصف العام من إدراج أسهمها في السوق الرئيسية السعودية، واجهت شركة «نايس ون بيوتي» للتسويق الإلكتروني ضغوطاً متزايدة على أدائها المالي، بعدما تحولت إلى الخسائر خلال النصف الأول من عام 2026، متأثرة بتراجع الإيرادات وارتفاع المصاريف التشغيلية والتسويقية في ظل اشتداد المنافسة بسوق التجارة الإلكترونية لمنتجات التجميل والعناية الشخصية.

الجدير بالذكر أنه تراجع سهم «نايس ون» بنحو 7.37 في المائة خلال تعاملات إلى 11.43 ريال، بعدما أظهرت النتائج تحول الشركة إلى الخسائر خلال النصف الأول من العام، وذلك مقارنة بسعر الإدراج البالغ 35 ريالاً للسهم في يناير 2025 وأظهرت النتائج المالية للشركة تفاقم صافي الخسائر خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 1448 في المائة، لتصل إلى 19.93 مليون ريال مقارنة بخسائر بلغت 1.28 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تعادل نحو 14.5 مرة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول السعودية» إن الخسائر خلال الربع الثاني جاءت نتيجة انخفاض إجمالي الربح بنسبة 13.45 في المائة إلى 41.72 مليون ريال إلى جانب ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 19.2 في المائة إلى 41.56 مليون ريال كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 33.14 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 17.97 مليون ريال ما زاد الضغوط على هوامش الشركة خلال الفترة.

يشار أنه تراجعت إيرادات «نايس ون» خلال الربع الثاني بنسبة 2.12 في المائة إلى 188.26 مليون ريال ، مقارنة بـ192.34 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2025 وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى اشتداد المنافسة؛ ما أثر على عدد زيارات العملاء وحجم الطلبات عبر المنصة كما انخفض إجمالي زيارات العملاء بنسبة 15.6 في المائة إلى 27.12 مليون زيارة، مقارنة بـ32.13 مليون زيارة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

في المقابل، أسهم التوسع في متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة في الحد جزئياً من أثر تراجع النشاط عبر المنصة الإلكترونية، إذ ارتفعت مساهمة إيرادات متاجر التجزئة إلى 4.70 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ0.77 في المائة قبل عام وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 6.4 في المائة إلى 484.22 مليون ريال ، مقارنة بـ517.31 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2025.

كما تحولت الشركة إلى تسجيل خسارة صافية قدرها 11.28 مليون ريال ، مقابل صافي ربح بلغ 22.83 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي وأظهرت النتائج الضغوط التي تواجهها شركات التجارة الإلكترونية في الحفاظ على معدلات النمو والربحية في ظل المنافسة المتزايدة وارتفاع تكاليف التسويق واستقطاب العملاء، في وقت تسعى فيه «نايس ون» إلى التوسع في قنوات البيع بالتجزئة وتنويع مصادر الإيرادات.