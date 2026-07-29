مؤتمر صحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: وارش يشيد بالإنفاق الرأسمالي ويحسن معنويات السوق

التضخم والسياسة النقدية

عملية طويلة الأمد: لا يمكن معالجة مشاكل التضخم التي تستمر لأكثر من خمس سنوات في تسعة أسابيع.

لا مرونة في تحديد الهدف: يحرص الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق استقرار الأسعار، ولا حديث عن هدف تضخم "منخفض". ومع ذلك، لم يُقدم وارش نفسه أي إجابات حول كيفية نيته التصرف.

الاستعداد للتحرك: لن تتردد اللجنة في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر.

نهاية حقبة التوجيهات المستقبلية

لا توقعات: يتجنب بيان اليوم عمدًا التنبؤ بتحركات أسعار الفائدة المستقبلية. وينتقد وارش بشدة التوجيهات المستقبلية.

دور جديد للبنك المركزي: يجب على المشاركين في السوق تعلم "المشاركة في اللعبة، لا لعب دور الحكم". يتحول اهتمام المستثمرين مباشرةً إلى البيانات الاقتصادية الملموسة.

احتياطي فيدرالي بعيدًا عن الأضواء: ​​يرى وارش أن الوضع الذي لا يضطر فيه البنك المركزي إلى أن يكون دائمًا تحت أنظار الأسواق هو تغيير نحو الأفضل. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان يعمل سابقًا كمُثبِّت للسوق، على الرغم من أن تصريحات وارش اليوم بشأن الإنفاق الرأسمالي قد تُحسِّن المعنويات إلى حدٍّ ما.

حالة الاقتصاد وسوق السندات

المرونة الاقتصادية: يُظهر الاقتصاد الأمريكي مرونةً ملحوظة، حتى في مواجهة الصدمات الأخيرة.

سوق العمل والتضخم: يواكب نمو الوظائف نمو القوى العاملة، لكن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنةً بالهدف المُحدد بنسبة 2%.

ارتفاع العوائد: تُلاحظ ارتفاعات ملحوظة في عوائد سندات الخزانة الاسمية والحقيقية على امتداد منحنى العائد.

قطاع التكنولوجيا والإنفاق الرأسمالي

قفزة استثمارية: تُعد الزيادة السريعة في الإنفاق الرأسمالي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة (الإنفاق الرأسمالي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة) مُذهلة وجديرة بالملاحظة.

أساس النمو: تُهيئ نفقات الإنفاق الرأسمالي الأرضية للنمو الاقتصادي المُستقبلي.

الأجواء داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

حوار بنّاء: على الرغم من وجود أصوات مُعارضة تُطالب برفع أسعار الفائدة، إلا أن المناقشات داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تُوصف بأنها ودية وبنّاءة.

كيف نفسر تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خطاب متشدد دون تفاصيل محددة - وداع رسمي للتوجيهات المستقبلية

تبدو تصريحات وارش بشأن التضخم صارمة وحاسمة (تذكيرًا بعدم وجود أي تساهل في تحقيق هدف 2% أو غياب حلول سهلة). ومع ذلك، فإن هذا الخطاب الحاد لا يصاحبه أي تصريحات قاطعة أو جدول زمني للقرارات المستقبلية. يشير وارش صراحةً إلى قطيعة مع التوجيهات المستقبلية التقليدية. يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن مسؤولية توجيه توقعات المستثمرين يدويًا، ويجبر السوق على الاعتماد كليًا على البيانات. على المستثمرين النظر إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، لا البحث عن معانٍ خفية في كلمات محافظي البنوك المركزية.

إشارة إيجابية للتكنولوجيا والاستثمار (الإنفاق الرأسمالي)

كان من أبرز الجوانب الإيجابية في البيان النهج المتبع في الإنفاق الاستثماري في قطاع التكنولوجيا. كان سوق الأسهم قلقًا للغاية مؤخرًا بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، حيث اعتبره خطرًا لاستنزاف السيولة دون تحقيق عائد سريع.

يرى وارش هذا التوجه إيجابياً بلا شك، إذ يعتبر ارتفاع الإنفاق الرأسمالي ليس تهديداً أو فقاعة، بل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية المستقبلية والنمو الاقتصادي طويل الأجل. ويُعطي هذا الرأي من الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لعمالقة التكنولوجيا، مُبدداً بعضاً من الحديث عن "استنزاف رأس المال".

واستجابةً لتصريحاته، عادل مؤشر 100 الأمريكي الانخفاض الكامل، مما رفع الآمال في انتعاشه فوق 28000 نقطة. وإذا كانت نتائج مايكروسوفت وميتال جيدة، فهناك احتمال لإغلاق العقود الآجلة على ارتفاع لأول مرة منذ ست جلسات.