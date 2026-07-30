الجدول الزمني الاقتصادي: ما الذي سيؤثر على الأسواق اليوم؟ (30.07.2026)

ستهيمن على جلسة التداول اليوم مجموعة من البيانات الاقتصادية الكلية من أوروبا، وقرار بنك إنجلترا، وتداعيات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. يبدأ السوق يومه في أعقاب أسوأ جلسة لمؤشر داو جونز منذ أبريل 2025 (-2.19%)، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 3.5-3.75% بتصويت 9 مقابل 3.

البيانات الاقتصادية من أوروبا

قبل الظهر، ستصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لإسبانيا وإيطاليا وألمانيا ومنطقة اليورو ككل (تشير التوقعات إلى تباطؤ ملحوظ في النمو السنوي في إسبانيا وإيطاليا)، وفي تمام الساعة 2:00 ظهرًا، سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين الألماني لشهر يوليو، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.7% على أساس سنوي من 2.3% سابقًا. بعد الظهر، ستتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة - ففي تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ستصدر مجموعة من البيانات تشمل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (مُعامل انكماش التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي)، والدخل والإنفاق الشخصي، والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ويتوقع السوق ارتفاعًا إلى 200 ألف طلب من 187 ألفًا.

قرار بنك إنجلترا

في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، سيعلن بنك إنجلترا قراره بشأن سعر الفائدة - ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم تصويتًا بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%، وهو المستوى الذي تم الحفاظ عليه منذ ديسمبر. وكان المحافظ أندرو بيلي قد أشار منذ مارس إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة التي كانت متوقعة سابقًا بسبب النزاع في مضيق هرمز، والذي يُؤجج الضغوط التضخمية؛ ومن المتوقع أن يُلقي خطابًا في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بالتزامن مع نشر تقرير التضخم الفصلي.

الجغرافيا السياسية والنفط

لا يزال الوضع المحيط بإيران عامل خطر رئيسي، إذ شنت القيادة المركزية الأمريكية ضربة انتقامية عقب الهجوم الإيراني، وهدد ترامب إيران بـ"ضربة قاسية"، ما أدى يوم الأربعاء إلى ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 7.9% ليصل إلى 90.74 دولارًا للبرميل. إلا أن أسعار النفط بدأت اليوم بالتراجع عن بعض مكاسبها، حيث انخفض سعر برنت بنسبة 0.9% إلى حوالي 87.30 دولارًا، مع استمرار مغادرة ناقلات النفط لمنطقة الخليج رغم التصعيد. وقد تحدّ زيادة إنتاج أوبك+ بمقدار 188 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، والمقرر تطبيقها في 2 أغسطس، من المزيد من المكاسب على المدى الطويل، شريطة ألا تتصاعد التوترات العسكرية أكثر.

وول ستريت بعد الإغلاق وقطاع أشباه الموصلات

من المقرر نشر النتائج الفصلية الرئيسية لشركات آبل وأمازون وكوين بيس بعد إغلاق السوق. ارتفع سهم آبل بنسبة 25% خلال ثلاثة أشهر، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، بينما انخفض سهم أمازون بنسبة 14% خلال نفس الفترة، وانخفض سهم كوين بيس بنسبة 60% عن ذروته في أكتوبر، مما يشير إلى تقلبات عالية، خاصةً بالنسبة للشركتين الأخيرتين. لا يزال قطاع أشباه الموصلات الكوري الجنوبي الأكثر تقلباً على مستوى العالم، حيث شهدت كل من سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس تحركات سعرية حادة (ارتفاع بأكثر من 8% وانخفاض بأكثر من 10% على التوالي) عقب إعلان نتائجهما الفصلية، وهو ما انعكس مراراً على التوجهات العالمية تجاه رقائق الذكاء الاصطناعي. إذا استمرت التقلبات في مؤشر كوسبي، فمن المتوقع استمرار الضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية المرتبطة بالذاكرة والذكاء الاصطناعي. كما قدمت شركات مثل ماستركارد وألتريا وفيراري وبريتيش أميركان توباكو تقاريرها، أو من المقرر أن تقدمها قريباً.