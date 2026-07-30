حصاد الأسواق: الأسواق تحاول التعافي بعد أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وقرار الاحتياطي الفيدرالي

عاد التصعيد في الشرق الأوسط إلى دائرة الضوء. مساء الأربعاء (بتوقيت الولايات المتحدة)، شنت الولايات المتحدة "موجة مكثفة" من الغارات الجوية على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني، ردًا على الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد أمريكية يوم الثلاثاء. وكان ترامب قد أعلن سابقًا عن "ضربة قوية" ضد إيران، قائلاً: "سنضربهم، وسيتلقون هزيمة نكراء". وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، من أن استمرار الصراع لفترة طويلة يُنذر بانزلاق المنطقة بأسرها إلى أتون الصراع، في حين توقفت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل بعد رفض إيران مقترح عُمان بتقاسم السيطرة على الممر المائي.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن تصريحات وارش فاجأت السوق. أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، برئاسة رئيسها الجديد كيفن وارش، أسعار الفائدة عند مستوى 3.5-3.75% بتصويت 9 مقابل 3، ووصف وارش الأمر بأنه "خلاف داخلي"، مؤكدًا على التخلي عن التوجيه الواضح بشأن مسار السياسة النقدية، ونقل مسؤولية التسعير إلى سوق السندات. واليوم في أوروبا، نواجه جدول بيانات مزدحمًا للغاية: بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثاني من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو ككل، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأولية لشهر يوليو من ألمانيا وإسبانيا - ويتوقع السوق احتمالًا بنسبة 64% تقريبًا لتحرك آخر من البنك المركزي الأوروبي (رفع سعر الفائدة) في سبتمبر.

من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا قراره اليوم الساعة 13:00. وتشير التوقعات بقوة إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75% (من المرجح أن يكون التصويت 7 مقابل 2)، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد من الضغوط التضخمية عبر أسعار النفط. وبعد القرار الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، سيعقد المحافظ بيلي مؤتمرًا صحفيًا، قد يقدم فيه مزيدًا من التوجيهات لشهر سبتمبر.

شهدت وول ستريت جلسة تداول ضعيفة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي واستئناف الحرب مع إيران. انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 1153 نقطة (-2.19%)، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.52%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.74%، منهيًا الجلسة بأقل من 10% من أعلى مستوى قياسي له في يونيو. وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا بأكثر من 11 نقطة أساسية إلى 5.21%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، مما أدى إلى انخفاض أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.

تشهد العقود الآجلة الأمريكية انتعاشًا هذا الصباح مع تحليل السوق لنتائج شركات التكنولوجيا الكبرى. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.14%، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.35%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة تصل إلى 0.78%، كما هو موضح في ملخصنا (مؤشر ستاندرد آند بورز 100 + 0.78%، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 + 0.44%). ويتجه تركيز السوق سريعًا من الجغرافيا السياسية وأسعار الفائدة إلى نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى التي أُعلنت بعد إغلاق جلسة تداول الأربعاء.

في أعقاب إعلان نتائجها الفصلية، تراجعت أسهم شركتي ميتا ومايكروسوفت. وانخفضت أسهم ميتا بنحو 10-11% بعد أن أعلنت المديرة المالية سوزان لي أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي سيستمر في الارتفاع حتى عام 2028 وما بعده، بينما انخفض التدفق النقدي الحر إلى 784 مليون دولار أمريكي من 8.55 مليار دولار أمريكي في العام السابق. على النقيض من ذلك، حققت مايكروسوفت مكاسب بنحو 7-8% في التداولات المسائية، بفضل ارتفاع إيرادات Azure بنسبة 43% في الربع الرابع، وتأكيدها على توقعاتها بتحقيق تدفق نقدي حر إيجابي في السنة المالية 2027، على الرغم من إنفاقها الرأسمالي الذي بلغ حوالي 175 مليار دولار.

تشهد الأسواق الآسيوية أداءً متباينًا، حيث لا يزال مؤشر كوسبي يعاني من أزمة سيولة. ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنحو 1% اليوم (مستعيدًا بعض خسائره)، بينما انخفض مؤشر كوسبي بنحو 1.1% بعد تراجعه بأكثر من 10% في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبنسبة 6% في الجلستين التاليتين، مما دفع الحكومة الكورية الجنوبية إلى التدخل (فرض قيود على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية لأسهم سامسونج وإس كيه هاينكس). وانخفض سهم إس كيه هاينكس بنسبة 6% أخرى اليوم، على الرغم من تحقيقها نتائج قياسية - حيث ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 557% ليصل إلى 60.5 تريليون وون، إلا أنه لم يرقَ إلى مستوى توقعات المحللين، مما زاد المخاوف بشأن المبالغة في تقييم قطاع الذاكرة.

سامسونج - نقطة مضيئة في قطاع الذاكرة، رغم تراجع أداء القطاع بأكمله في سوق الأسهم. حقق قسم أشباه الموصلات في سامسونج زيادة في الأرباح بلغت 250 ضعفًا بفضل الطلب المتزايد على الذاكرة مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغ الربح التشغيلي 89.2-89.5 تريليون وون (حوالي 62 مليار دولار أمريكي)، متجاوزًا التوقعات التي تراوحت بين 79.3-88.1 تريليون وون. وقّعت الشركة عقدًا مع برودكوم بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار أمريكي لتوريد الرقائق حتى عام 2030، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات طويلة الأجل مع أكبر خمسة عملاء لها في مجال مراكز البيانات، مما يمنحها رؤية أوضح للإيرادات رغم تقلبات السوق. ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 7% عقب هذا الإعلان.

العملات: تراجع الدولار رغم ارتفاع العائدات. ارتفع اليورو بنسبة 0.70% مقابل الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.56%، بينما تراجع الدولار الأسترالي فقط بنسبة 0.36% خلال جلسة الأربعاء، وهو رد فعل غير معتاد، إذ من المفترض أن يدعم ارتفاع العائدات الدولار، ما قد يعكس عمليات بيع واسعة النطاق للأصول الأمريكية. هذا الصباح، يشهد السوق الفوري استقرارًا: اليورو/الدولار -0.03%، الجنيه الإسترليني/الدولار -0.07%، الدولار الأمريكي/الين الياباني +0.07%، ومؤشر الدولار الأمريكي +0.12%.

السلع: ارتفاع حاد في أسعار النفط وسط مخاوف بشأن مضيق هرمز؛ بينما استقر الذهب والفضة بعد مكاسبهما. قفز خام برنت بنسبة 7.9% إلى 90.74 دولارًا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.6% إلى 84.46 دولارًا، وذلك استجابةً لتصاعد الصراع مع إيران وإغلاق مصفاة جازان في السعودية عقب هجمات الحوثيين. بعد ارتفاع الذهب بنسبة تقارب 1% يوم الأربعاء (كأصل ملاذ آمن)، يشهد اليوم تصحيحًا بنسبة 0.58% ليصل إلى حوالي 4041 دولارًا، بينما انخفضت الفضة بنسبة 0.77% إلى 57.14 دولارًا، في حركة جني أرباح طبيعية عقب ارتفاع قوي.

تحافظ العملات المستقرة على استقرارها، بينما ارتفع سعر البيتكوين ارتفاعًا طفيفًا هذا الصباح. فبعد انخفاضه بنسبة 0.5% يوم الأربعاء إلى 63525 دولارًا، ارتفع البيتكوين بنسبة 0.25% هذا الصباح ليصل إلى حوالي 63900 دولار، في ظل ترقب السوق لمزيد من التطورات في المشهد الاقتصادي الكلي والجيوسياسي.