شراكة عالمية تدعم قطاع النقل البحري

تمثل الاتفاقية المبرمة بين "بوابة البحر الأحمر" وشركة CMA CGM الفرنسية لتطوير المحطة الرابعة في ميناء جدة الإسلامي خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في المملكة. وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة العالمية التي تتمتع بها CMA CGM وحجم شبكتها البحرية، بما يسهم في توسيع نطاق الربط التجاري بين السعودية والأسواق العالمية.

ويرى الخبير في المناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد خالد الغامدي أن دخول شركة عالمية بهذا الحجم يعزز قدرات المملكة في مجال النقل البحري، ويدعم جهود تطوير البنية التحتية للموانئ بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ربط السعودية بالأسواق العالمية

تمتلك CMA CGM شبكة واسعة تضم نحو 250 خطاً ملاحياً، الأمر الذي يمنح الشراكة بعداً دولياً مهماً، ويساعد على تعزيز حركة التجارة والوصول إلى وجهات وأسواق جديدة. كما يمكن للخبرات المتراكمة لدى الشركة في النقل متعدد الوسائط وتطوير الموانئ وسلاسل الإمداد أن تدعم تحول جدة إلى منصة لوجستية أكثر تكاملاً.

وتأتي هذه الجهود ضمن الطموحات السعودية لرفع كفاءة منظومة النقل والوصول إلى مناولة نحو 40 مليون حاوية قياسية، بما يعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات والخدمات اللوجستية العالمية.

ميناء جدة مركز توزيع إقليمي

شهد ميناء جدة الإسلامي خلال السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً من ميناء تقليدي إلى مركز توزيع إقليمي متكامل، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر واتصاله بشبكات النقل البرية والجوية والسكك الحديدية.

ويتيح هذا التكامل خدمة الأسواق السعودية، إلى جانب تعزيز حركة التجارة مع دول الخليج والمنطقة، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويقلص زمن نقل البضائع.

استثمارات تعيد رسم خريطة الخدمات اللوجستية

ساهمت الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية للموانئ والطرق وشبكات النقل في إعادة تشكيل المشهد اللوجستي في المنطقة، ومنحت المملكة قدرة أكبر على التعامل مع التحولات في التجارة العالمية.

كما توفر المشاريع الاستباقية في الموانئ والخدمات اللوجستية خيارات نقل وبدائل مرنة تساعد على إدارة المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتعزز استمرارية تدفق السلع والبضائع.

دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030

وتعكس الاتفاقية توجه المملكة نحو بناء منظومة لوجستية عالمية أكثر تنوعاً ومرونة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وخبرات الشركاء الدوليين. ومن شأن تطوير المحطة الرابعة بميناء جدة الإسلامي أن يعزز تنافسية الميناء، ويدعم مكانة السعودية كمحور رئيسي للتجارة وسلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا وأفريقيا والخليج، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.