اتجاه الذهب بعد قرار الفدرالي

- اجتماع صيني-امريكي يعيد الزخم للأسواق
- أرباح شركات التكنولوجيا قوية
- الفدرالي خفض الفائدة
- قرار البنك المركزي الياباني
- قرار البنك المركزي الأوروبي
التقويم الاقتصادي: خطابات محافظي البنوك المركزية؛ النتائج الفصلية لشركات فيراري، وأيه إم دي، وفايزر (04.11.2025)
اتجاه الذهب بعد اتفاق أمريكا والصين
US100: معقل النمو في وول ستريت❓
عاجل: بيانات مؤشر ISM التصنيعي