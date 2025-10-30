اقرأ أكثر
٩:٥٨ م · ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥

اتجاه الذهب بعد قرار الفدرالي

Milad Azar
أهم النقاط
GOLD
السلع
EUR/USD
فوركس
US100
المؤشرات
  • اجتماع صيني-امريكي يعيد الزخم للأسواق
  • أرباح شركات التكنولوجيا قوية
  • الفدرالي خفض الفائدة
  • قرار البنك المركزي الياباني
  • قرار البنك المركزي الأوروبي
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي 
٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ١١:٠٤ ص

