اتجاه الذهب بعد اتفاق أمريكا والصين

  • كيف يؤثر انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الدولار على مسار الذهب؟
  • نتائج الشركات الكبرى بين التوقعات والمفاجآت، إلى أين يتجه السوق؟
  • هل حان الوقت للمستثمرين للمطالبة بعوائد حقيقية من استثمارات الذكاء الاصطناعي؟

٥ نوفمبر ٢٠٢٥, ١١:٢٧ ص

التقويم الاقتصادي: البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية من أوروبا والولايات المتحدة في دائرة الضوء للأسواق (05.11.2025)
٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ١١:٠٩ م

ملخص يومي - موجة بيع عالمية: انخفاض حاد في أسعار الأسهم والعملات المشفرة
٣ نوفمبر ٢٠٢٥, ٣:١٢ م

مخطط اليوم - النفط (03.11.2025)
٣١ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٦ ص

حصاد الأسواق (31.10.2025)

