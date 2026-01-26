🔝 تجاوز الذهب 5100 دولار

سجّلت جلسة تداول يوم الاثنين في أسواق السلع الأساسية رقماً قياسياً تاريخياً، حيث حطّمت الأسعار الحواجز النفسية. ودفع المستثمرون، الذين سعوا إلى ملاذ من تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي، أسعار المعادن النفيسة إلى مستويات غير مسبوقة. وارتفع سعر الذهب بأكثر من 2% اليوم، مسجلاً بذلك سادس يوم على التوالي من المكاسب، بينما قفز سعر الفضة بنسبة تصل إلى 7% في ثالث يوم على التوالي من الارتفاع.

الذهب يصل إلى مستويات قياسية جديدة

تجاوزت أسعار الذهب الفورية حاجز 5000 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ يوم الاثنين.

وسجّل المعدن الأصفر رقماً قياسياً جديداً، حيث بلغ ذروته قرب 5111 دولاراً للأونصة.

وتشهد الأسعار حالياً تراجعاً فنياً طفيفاً أسفل هذه المستويات.

ويُعدّ هذا الارتفاع استمراراً للزخم القوي الذي شهده الأسبوع الماضي، عندما تجاوز الذهب بشكل منهجي مستويات 4700 دولار، و4800 دولار، و4900 دولار.

يحقق الذهب مستويات قياسية متتالية بشكل شبه يومي، مما يُسرّع من مساره الصعودي. المصدر: xStation5

ارتفاع أسعار الفضة والطلب الصناعي

لم تتراجع الفضة، بل أظهرت تقلبات أكبر من الذهب.

يوم الاثنين، لامست أسعار الفضة مستوى قياسياً بلغ 110 دولارات للأونصة.

يأتي هذا بعد تجاوزها مستوى 100 دولار يوم الجمعة.

يشير المحللون إلى طلب غير مسبوق، مدفوع بمكانة الفضة كملاذ آمن، فضلاً عن الطلب الصناعي القوي عليها.

بينما يُعتبر المعدن استراتيجياً في كل من الصين والولايات المتحدة، فإن الطلب الصناعي الرئيسي يأتي من الصين. ويتضح ذلك من خلال ارتفاع سعر الفضة بشكل ملحوظ في بورصة شنغهاي للذهب مقارنةً بأسعارها الفورية في نيويورك.

ارتفعت أسعار الفضة بنحو ثلاثة أضعاف خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. المصدر: xStation5

عوامل الذهب العالمية

يُعزى الارتفاع الحالي في أسعار الذهب إلى تضافر عدة عوامل هيكلية، منها:

عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة: أثار تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا في حال سعي أوتاوا لإبرام اتفاقية تجارية مع الصين، مخاوف من تصعيد جديد في الحروب التجارية العالمية.

الجغرافيا السياسية: تُبقي التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، وعدم الاستقرار المتفاقم في فنزويلا، على علاوات المخاطر الجيوسياسية مرتفعة.

ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي: تتجه أنظار الأسواق إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وبينما يُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير، يترقب المستثمرون توجيهات "تيسيرية" قد تُعزز الارتفاع. في المقابل، تُشير البيانات الأمريكية الأخيرة إلى احتمال الحاجة إلى موقف "أكثر تشددًا".

نقص المعروض: ظلّت الفضة تعاني من عجز هيكلي لعدة سنوات. تتزايد المخاوف الآن بشأن التوافر المادي للمعدن للتسليم، لا سيما في الصين، على الرغم من ملاحظة نشاط متزايد أيضًا في بورصة كومكس.

يبلغ فرق السعر في الصين نحو 15 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بالأسعار في الولايات المتحدة، مما يشير إلى طلب مرتفع للغاية على الفضة المادية في شنغهاي. وبينما لا يزال السوق الأمريكي يعتمد بشكل كبير على العقود الورقية، يتزايد الضغط على التسليم الفعلي للعقود الصينية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة بشكل ملحوظ إلى ما دون مستوى 50 نقطة. وبافتراض وصول سعر الذهب إلى 5300 دولار وانخفاض النسبة إلى 40، فإن القيمة النظرية للفضة ستكون 132.50 دولارًا. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي