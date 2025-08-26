تجاوزت طلبات السلع المعمرة الأمريكية التوقعات 📈 مكاسب مؤشر US500

السلع المعمرة الأمريكية (يوليو): -2.8% (توقعات -3.8%، توقعات سابقة -9.4%)
- السلع المعمرة الأساسية الأمريكية: 1.1% (توقعات 0.2%، توقعات سابقة 0.2%)
انخفضت الطلبات الجديدة على السلع المعمرة المصنعة في يوليو، بانخفاض ثلاثة أشهر من الأشهر الأربعة الماضية، بمقدار 8.8 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 2.8%، لتصل إلى 302.8 مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا عقب انخفاض بنسبة 9.4% في يونيو. وباستثناء النقل، ارتفعت الطلبات الجديدة بنسبة 1.1%. وباستثناء الدفاع، انخفضت الطلبات الجديدة بنسبة 2.5%. وساهمت معدات النقل، التي انخفضت أيضًا ثلاثة أشهر من الأشهر الأربعة الماضية، في هذا الانخفاض، بانخفاض قدره 10.9 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 9.7%، لتصل إلى 101.7 مليار دولار أمريكي.