استقطب الطرح العام الأولي لشركة عُمان الهند للسماد "أوميفكو" في بورصة مسقط طلبات اكتتاب تجاوزت 12 مليار دولار ليصبح أكبر إدراج في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب.

ومن المقرر أن تجمع الشركة نحو 678 مليون دولار من خلال طرح حصة قدرها 25% من أسهمها، بعدما تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 156 بيسة للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، ما يعكس قيمة سوقية تبلغ نحو مليار ريال عُماني.

يشار أنه يعكس الإقبال القوي على الطرح، الذي بلغت تغطيته نحو 18 مرة، ثقة متزايدة بالأصول العُمانية، واستفادة السلطنة من موقعها التجاري والبنية التحتية التصديرية بعيداً عن اضطرابات مضيق هرمز .

يأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه أسواق المال الخليجية اهتمامًا متزايدًا بإدراج الشركات الصناعية الكبرى، خصوصًا الشركات التي تمتلك أصولًا تشغيلية قوية وتعمل في قطاعات استراتيجية مرتبطة بالطلب العالمي.

اكتتاب أوميفكو.. لاعب رئيسي في صناعة الأسمدة

تُعد الشركة العمانية الهندية للسماد من الشركات المهمة في قطاع الأسمدة، وهي مشروع مشترك بين سلطنة عمان والهند يركز على إنتاج منتجات أساسية مثل الأمونيا واليوريا.

تمتلك الشركة منشآت إنتاجية داخل سلطنة عمان تشمل مصنعين للأمونيا ومصنعين لليوريا، ما يمنحها قدرة إنتاجية قوية وحضورًا في أسواق التصدير الإقليمية والدولية.

وتزداد أهمية قطاع الأسمدة مع ارتفاع الحاجة العالمية إلى زيادة الإنتاج الزراعي، خصوصًا مع نمو عدد السكان وتزايد التركيز على الأمن الغذائي.

تقييم أوميفكو وسعر الطرح

حددت الشركة في وقت سابق النطاق السعري للاكتتاب بين 146 و156 بيسة للسهم الواحد، وهو ما يضع قيمة الشركة عند تقييم يصل إلى حوالي 2.71 مليار دولار أمريكي.

هذا التقييم يعكس مكانة أوميفكو في سوق الأسمدة، إضافة إلى قدرتها الإنتاجية وموقعها الجغرافي في منطقة تعد من أهم مراكز إنتاج الأسمدة عالميًا.

توزيع أسهم أوميفكو بين المؤسسات والمستثمرين الأفراد

حرصت أوميفكو على أن يجمع الطرح بين مشاركة المستثمرين المؤسساتيين وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين.

وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من الأسهم المطروحة للمؤسسات الاستثمارية بنسبة 60%، بينما سيتم تخصيص 40% للمستثمرين الأفراد داخل سلطنة عمان.

هذا التوزيع قد يساعد على جذب رؤوس أموال كبيرة من المؤسسات، مع تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في واحدة من أكبر الطروحات الجديدة في السوق العماني.

أهمية اكتتاب أوميفكو ودوره في دعم قطاع الأسمدة خلال المرحلة الحالية

يأتي اكتتاب أوميفكو في فترة يشهد فيها قطاع الأسمدة العالمي تغيرات كبيرة بسبب عوامل متعددة، منها التوترات الجيوسياسية، اضطرابات سلاسل الإمداد، وتغيرات أسعار الطاقة.

وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بموقع مهم في هذه الصناعة بسبب توفر مصادر الطاقة والبنية التحتية الصناعية، مما يمنح المنتجين في المنطقة ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.

بالنسبة لأوميفكو، فإن وجودها في سلطنة عمان يمنحها موقعًا استراتيجيًا قريبًا من أسواق رئيسية في آسيا والأسواق العالمية المستهلكة للأسمدة.

عوامل الجاذبية الاستثمارية في سهم أوميفكو

تكمن قوة أوميفكو في أنها تعمل في قطاع مرتبط باحتياج عالمي أساسي وليس مجرد قطاع يعتمد على دورة اقتصادية قصيرة. فالطلب على الأسمدة يرتبط بشكل مباشر بإنتاج الغذاء، وهو عامل يدعم النظرة طويلة الأجل للصناعة.

كما أن امتلاك الشركة لمرافق إنتاجية متكاملة يساعدها على المنافسة وتحقيق كفاءة تشغيلية، بينما توفر العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين دعمًا إضافيًا لنمو الشركة.

إضافة إلى ذلك، فإن توسع الاستثمارات العالمية في الزراعة والأمن الغذائي قد يوفر فرصًا مستقبلية لشركات الأسمدة القادرة على الحفاظ على إنتاجها وتنافسيتها.

المخاطر التي يجب مراقبتها عند تداول سهم أوميفكو

رغم قوة قصة الاستثمار، يبقى سهم أوميفكو مرتبطًا بتقلبات سوق الأسمدة العالمية. انخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية أو تراجع الطلب قد يؤثر على الأرباح.

كما أن تكاليف الطاقة تمثل عاملًا مهمًا، لأن إنتاج الأمونيا واليوريا يعتمد بشكل كبير على توفر الغاز والطاقة بأسعار تنافسية.

إضافة إلى ذلك، تواجه الشركة منافسة من منتجين عالميين، مما يجعل الحفاظ على الهوامش الربحية تحديًا مستمرًا.

موعد إدراج سهم اوميفكو وتوقعاته

من المتوقع بدء تداول أسهم أوميفكو في بورصة مسقط في 8 يوليو 2026 تقريبًا بعد استكمال الإجراءات التنظيمية.

ومن المنتظر أن يكون الإدراج من بين أكبر الطروحات في المنطقة خلال العام، وقد يجذب اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص في القطاعات الصناعية والاستراتيجية.

في النهاية، يمثل اكتتاب أوميفكو دخول المستثمرين إلى شركة تعمل في صناعة أساسية ذات أهمية عالمية، مع قاعدة إنتاج قوية وموقع جغرافي مميز. لكن تقييم السهم بعد الإدراج سيعتمد على قدرة الشركة على المحافظة على النمو والربحية وسط تغيرات أسعار الأسمدة والطاقة عالميًا.