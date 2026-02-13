تغييرات قيادية في موانئ دبي العالمية وتعزيز الحوكمة المؤسسية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجمعة، أن شركة موانئ دبي العالمية أقرت تعيين عيسى كاظم رئيساً لمجلس الإدارة، ويوفراج نارايان رئيساً تنفيذياً للمجموعة، خلفاً لسلطان بن سليم الذي كان يشغل المنصبين معاً خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة الحوكمة وتعزيز هيكل القيادة المؤسسية، بما يدعم كفاءة الإدارة ويرسخ أفضل الممارسات التنظيمية داخل المجموعة، التي تعد من أبرز مشغلي الموانئ والخدمات اللوجستية عالمياً.

وفي سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي بأن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر مرسوماً بتعيين عبدالله بن دميثان رئيساً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهو المنصب الذي كان يتولاه أيضاً سلطان بن سليم، ما يعكس إعادة توزيع للمسؤوليات القيادية في عدد من الجهات المرتبطة بقطاع الموانئ.