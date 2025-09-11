تحالف بقيادة “بلاك روك” يرتب تمويلاً بـ10 مليارات دولار لمشروع غاز تابع لـ”أرامكو”

رتّب تحالف تقوده وحدة “غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” (GIP) التابعة لشركة “بلاك روك”، حزمة تمويل تقارب 10 مليارات دولار لدعم استثماراته في البنية التحتية للغاز الطبيعي التابعة لشركة “أرامكو السعودية”.

الجدير بالذكر أن غالبية التمويل تأتي عبر تسهيل قرض مدته سبع سنوات مع إمكانية إعادة تمويله لاحقاً في سوق السندات، بالإضافة إلى تسهيل آخر يمتد لـ19 عاماً. وشارك في ترتيب التمويل مجموعة من البنوك الدولية، من بينها مؤسسات يابانية ومصارف أميركية كبرى.

كما سيُوجَّه هذا التمويل لدعم استثمار التحالف في أصول البنية التحتية لقطاع المعالجة بمشروع الجافورة العملاق للغاز، الذي تطوره “أرامكو” بتكلفة تتجاوز 100 مليار دولار لتزويد محطات الطاقة المحلية بالوقود والوفاء بالالتزامات التصديرية.

من جانب أخر كانت “غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” قد وقّعت الشهر الماضي صفقة بقيمة 11 مليار دولار لاستئجار أصول البنية التحتية الخاصة بمشروع الجافورة ثم إعادة تأجيرها إلى “أرامكو” لمدة 20 عاماً، من خلال تأسيس كيان جديد باسم GMGC لنقل ومعالجة الغاز. ووفق الصفقة، ستحتفظ “أرامكو” بحصة أغلبية تبلغ 51% في المشروع المشترك، فيما يمتلك التحالف بقيادة GIP النسبة المتبقية.

الصفقة تعكس اتجاهًا متناميًا لدى كبرى مؤسسات الاستثمار العالمية لتوظيف التمويل طويل الأجل في قطاع الطاقة، إذ تأتي بعد خطوة مشابهة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” التي تدرس تمويلاً يتجاوز 10 مليارات دولار لدعم صفقة استحواذ على شركة “سانتوس” الأسترالية بقيمة تقارب 19 مليار دولار.