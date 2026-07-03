ثلاثة أسواق تستحق المتابعة

ندخل أسبوع التداول الجديد مباشرةً بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، حيث احتفلت البلاد بالذكرى الـ250 لتوقيع إعلان الاستقلال. غالبًا ما يُشير بدء فصل الصيف إلى بداية فترة ركود موسمية في الأسواق المالية، وهي فترة تتميز عادةً بقلة الأحداث الهامة وانخفاض التقلبات. وبينما طغت الحرب التجارية على العام الماضي، يعمل الاقتصاد العالمي حاليًا في ظل حالة عدم اليقين التي تُخيّم على الشرق الأوسط، مع مراقبة سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي عن كثب.

في أعقاب اجتماع أوبك+ الأخير، سيركز المستثمرون بشكل كبير على التطورات في الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بصادرات النفط الخام واستئناف الإنتاج. يوم الثلاثاء، تبدأ قمة قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تستمر مراسم الجنازة الرسمية في إيران بعد وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي. في ضوء هذه المحفزات المرتقبة، ينبغي على المشاركين في السوق التركيز على ثلاثة أدوات رئيسية خلال الأيام القادمة: النفط، ومؤشر الدولار الأمريكي 100، وزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.

النفط (خام برنت)

يبدأ أسبوع التداول بتحليل الأسواق لنتائج القمة الافتراضية التي عُقدت يوم الأحد لوزراء أوبك+، والذين اجتمعوا لتحديد مستويات الإنتاج للمنظمة الموسعة. ورغم رفع أهداف الإنتاج الرسمية شهريًا تقريبًا في الآونة الأخيرة، إلا أن هذه الزيادات ظلت حبرًا على ورق. وكشفت أحدث بيانات شهر يونيو عن انخفاض الإنتاج الفعلي لدى كبار منتجي الشرق الأوسط، على الرغم من توقيع مذكرة وقف إطلاق النار في 17 يونيو.

كما يجب الانتباه إلى الجنازة الرسمية للمرشد الأعلى الإيراني السابق، علي خامنئي، والتي تستمر حتى 9 يوليو. وستراقب الأسواق المالية العالمية عن كثب أي تصريحات سياسية من طهران خلال هذه الفترة.

المؤشرات الرئيسية التي يجب متابعتها: سيراقب المتداولون حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى جانب بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوعية. وقد انخفضت المخزونات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018، بينما وصل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك عقب آخر عملية إطلاق منسقة من قبل وكالة الطاقة الدولية.

مؤشر ناسداك 100 (US100)

يدخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي مرحلةً من التحولات الاقتصادية الكلية والهيكلية الهامة. ويواجه مستثمرو الأسهم اختبارًا فوريًا مع قراءة مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) يوم الاثنين، بالإضافة إلى التعليقات اللاحقة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

على الرغم من أن موسم إعلان أرباح الشركات لا يبدأ فعليًا حتى منتصف يوليو، وهي الفترة التي سيشهد فيها أيضًا مثول كيفن وارش أمام الكونجرس، ستتلقى الأسواق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأخير يوم الأربعاء المقبل. وبينما فقدت هذه المحاضر بعضًا من تأثيرها على السوق في السنوات الأخيرة بسبب التوجيهات المستقبلية والمؤتمرات الصحفية التي تلي الاجتماعات، فإن البيئة الحالية التي تتسم بتقييد التواصل من جانب الاحتياطي الفيدرالي تعني أن السجلات التفصيلية قد تحمل قيمة أكبر للمستثمرين.

إدراج سبيس إكس في المؤشر: يوم الثلاثاء، سيتم إدراج سبيس إكس رسميًا في مؤشر ناسداك 100، بعد أسابيع قليلة من طرحها الأولي للاكتتاب العام. وسيؤدي هذا الإدراج إلى إعادة توازن واسعة النطاق للمحافظ الاستثمارية بين صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وهي عملية تولد عادةً أحجام تداول مرتفعة وتقلبات حادة.

فحص صحة المستهلك: بالتزامن مع ذلك، من المقرر صدور تقارير أرباح الشركات الكبرى، بما في ذلك بيبسيكو ودلتا إيرلاينز، هذا الأسبوع. وستوفر هذه التقارير اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة المستهلكين على الصمود في وجه الظروف الاقتصادية الكلية الراهنة.

زوج العملات NZD/USD

يُتوقع أن يكون يوم الأربعاء يومًا حاسمًا لهذا الزوج، حيث سيشهد تقلبات حادة في الأسواق، مع تركيز كبير للمحفزات من نيوزيلندا وواشنطن. وسيتمكن المستثمرون من الاستفادة من مجموعة بيانات شاملة لتحليل مسارات السياسة النقدية المتغيرة في كلا البلدين.

سيعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وسيعقبه مباشرة مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي، آنا بريمان، التي ستوضح التوقعات الاقتصادية. وبعد التصريحات المتشددة السابقة، تتوقع الأسواق أن يرفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة إلى 2.5%، وهي خطوة قد تعزز الانتعاش الأخير لزوج العملات NZD/USD. وسيكتمل المشهد الأساسي للدولار النيوزيلندي يوم الخميس مع صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، مما يوفر تقييمًا دقيقًا وفي الوقت المناسب لحالة قطاع الإنتاج المحلي.

وعلى الجانب الآخر من المعادلة، يقف الدولار الأمريكي. وسيتأثر تقييمه بشكل كبير ببيانات معهد إدارة التوريد للخدمات الصادرة يوم الاثنين، ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده مساء الأربعاء.