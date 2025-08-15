ثلاث أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (15.08.2024)

شهدت الأسواق المالية نهايةً قويةً للأسبوع الماضي، مدفوعةً باجتماع ترامب وبوتين. سيظل الوضع في أوكرانيا عاملاً رئيسياً الأسبوع المقبل، لكن اهتمام السوق سينصبّ أيضاً على أحداث مهمة أخرى. يتجه المستثمرون في المقام الأول نحو الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن يلقي جيروم باول كلمةً في ندوة جاكسون هول الاقتصادية يوم الجمعة. علاوةً على ذلك، من المتوقع صدور سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي المهمة، بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات الأولية وأرقام التضخم من منطقة اليورو واليابان. في ضوء ذلك، فإن الأسواق التي تستحق المتابعة هذا الأسبوع هي مؤشر US500، والذهب، وزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

مؤشر US500

أعلنت أكثر من 90% من شركات مؤشر S&P 500 عن أرباحها الفصلية. وقد فاجأت أرباح الشركات الجميع بارتفاعها، مع العلم أن التوقعات كانت منخفضة نسبياً. بلغت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر US500، مستويات قياسية الأسبوع الماضي. وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، والتعريفات الجمركية، والسياسة النقدية، يتساءل المستثمرون عما إذا كانت التقييمات المرتفعة الحالية مبررة. نتيجةً لذلك، سيركز المستثمرون على خطاب باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة. فبعد المفاجأة القوية في تضخم مؤشر أسعار المنتجين، من المتوقع نظريًا أن يُخفف من التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أمرٌ مؤكد بنسبة 100%، إذ لا تزال هناك قراءات اقتصادية كلية مهمة تنتظر اجتماع سبتمبر، وقد تُغير توقعات أسعار الفائدة.

الذهب

يشهد الذهب حالة من الاستقرار منذ وصوله إلى أعلى مستوياته التاريخية في سبتمبر، في انتظار محفز لكسر إما مستوى المقاومة الرئيسي عند 3440 دولارًا أمريكيًا أو مستوى الدعم عند 3300 دولار أمريكي. ولا يزال عدم اليقين المستمر بشأن أوكرانيا عاملًا مهمًا، مما يجعل جميع التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية حاسمة بالنسبة للذهب. ومن منظور البيانات، ستكون مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر أغسطس، المقرر نشرها يوم الخميس، مهمةً لأنها قد تؤثر على تقييم الدولار، وبالتالي على أسعار الذهب.

USDJPY

في الأسبوع الماضي، ساهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تعزيز الين الياباني بإشارته إلى احتمالية رفع وشيك لأسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان. وفي الوقت نفسه، علق مرارًا على أسعار الفائدة الأمريكية، مؤكدًا أنها يجب أن تكون أقل بكثير. وفي سياق قرار بنك اليابان، ستكون بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة حاسمة. فإذا ارتفع التضخم (وكان بالفعل أعلى من المستهدف بوضوح)، سيزداد احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. وبطبيعة الحال، من منظور الدولار، سيكون خطاب باول في ندوة جاكسون هول الاقتصادية محوريًا.