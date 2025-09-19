ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (19.09.2025)

انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق المالية. ونظرًا لأن المؤشرات والذهب يقتربان من أعلى مستوياتهما التاريخية، فقد يصبح الوضع مثيرًا للاهتمام للغاية. سيكون الأسبوع المقبل حافلًا بالإصدارات الأولية لمؤشر مديري المشتريات، وسنتعرف أيضًا على قرارات البنكين المركزيين في السويد وسويسرا. في الولايات المتحدة، سينصب التركيز على القراءة الرئيسية لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على السوق كقرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير. لذلك، في الأيام المقبلة، يُنصح بمراقبة أسواق مثل الذهب، واليورو مقابل الفرنك السويسري، والدولار الأمريكي 100.

GOLD

بلغ سعر الذهب مستويات تاريخية جديدة يوم قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام وتلميحات بتحرك إضافي، فقد شهد سوق الذهب تصحيحًا منذ القرار. يبدو أن الطلب يتباطأ عند هذه المستويات السعرية المرتفعة، التي تتراوح بين 3600 و3700 دولار أمريكي، على الرغم من أن المؤسسات الكبرى ترفع توقعاتها للمعدن النفيس بنهاية العام. سيكون يوم الخميس حاسمًا للذهب، حيث سنستمع إلى أربعة أعضاء رئيسيين في الاحتياطي الفيدرالي قد يقدمون توضيحًا أكبر بشأن نبرة قرار سعر الفائدة الأخير. يوم الجمعة، سنحصل على بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتغيرات أسعار المستهلك.

EURCHF

يوم الخميس، سنحصل على قرار أسعار الفائدة في سويسرا. على الرغم من أن معدل التضخم في البلاد يبلغ 0.2% فقط، إلا أن سويسرا تجنبت خطر الانكماش. بالطبع، لا تزال الرسوم الجمركية المرتفعة على سويسرا تُشكل مشكلة، مما يؤثر على الاقتصاد. مع ذلك، صرّح مارتن شليغل، رئيس البنك الوطني السويسري، مؤخرًا بأن خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر يُدخل العديد من عوامل الخطر الجديدة على الاقتصاد. كما يتوقع السوق بقاء أسعار الفائدة دون تغيير. في حين أن ضعف الفرنك سيفيد الاقتصاد، إلا أن العديد من التهديدات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم لا تزال تُبقي على الفرنك السويسري في الطلب. لا يمكن إلا لتعزيز كبير لليورو أن يؤدي إلى خروج زوج اليورو/الفرنك السويسري من حالة التماسك التي سادت منذ أبريل.

US100

لا تشهد المؤشرات الأمريكية تباطؤًا، مسجلةً مستويات تاريخية جديدة يومًا بعد يوم. وقد أكد الاحتياطي الفيدرالي عدم وجود خطر ركود اقتصادي، مما يُوفر، إلى جانب إمكانية تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، أساسًا لاستمرار نمو المؤشرات. إحصائيًا، لم يكن شهر سبتمبر شهرًا جيدًا لوول ستريت عادةً، ولكن في العام الماضي، تعززت المؤشرات، وهي في طريقها لتكرار هذا الاتجاه في عام 2025. وبطبيعة الحال، ستتجه أنظار المستثمرين إلى شركات أشباه الموصلات الرئيسية، مثل إنفيديا، التي تواجه حاليًا بعض المشاكل في الصين، وإنتل، التي اكتسبت مستثمرًا استراتيجيًا آخر هو إنفيديا. وبفضل هذا الاستثمار، ارتفعت أسهم إنتل بنسبة تصل إلى 30% في يوم واحد.